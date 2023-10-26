Після гучної презентації концептуального електричного Land Cruiser компанія Toyota показала перші зображення концепт-кара EPU.

У новачка яскраво прослідковується стилістика pickup. В ході дебютного показу на виставці мобільності Japan Mobility Show розробники були небагатослівними, але візуально видно, що електричний пікап EPU має вигляд цілком готового до виробництва зразка.

Експерти схиляються до думки, що це може бути натяк на майбутню серійну Tacoma з електроприводом. Розробники наголошують, що концепція пікапа середнього розміру є прикладом моделей наступного покоління з монококовим кузовом. Таке виконання має забезпечити високу міцність для створення практичного і стильного BEV.

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Монококова конструкція розрахована на п'ять посадкових місць - 2+3. У салоні EPU добре проглядаються два різнорівневі дисплеї та штурвал замість керма. Все керування зосереджено навколо водія, тому на центральній консолі та передній панелі багато місця для різних речей та гаджетів.

Концепція пікапа середнього розміру наступного покоління з монококовим кузовом забезпечує не тільки високу міцність, але й рівень безпеки стильного BEV.

Схоже, що перші зображення концепт-кара Toyota EPU уже відповідають готовим зразкам для серійного виробництва. Фото: Toyota

Як зазначає Toyota в офіційному повідомлені, подвійна кабіна, монококова конструкція EPU дають вишуканий універсальний простір в салоні та кузові.

Задня частина кабіни сміливо з’єднується з палубою, щоб відповідати різноманітним уподобанням користувачів. Це має підтримувати широкий спектр мобільних способів життя споживачів, включаючи активний відпочинок на свіжому повітрі.

Безшумність BEV супроводжується комплектацією з низьким центром ваги для чудової стабільності керування та комфорту під час їзди.