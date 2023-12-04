Toyota входить у сегмент великогабаритних комерційних фургонів Європи з абсолютно новою моделлю PROACE MAX, що вироблятимуться на заводах Stellantis у польському місті Глівіце та італійському Атесса.

Японський бренд прагне своїм новим і першим для європейського ринку великогабаритним комерційним фургоном Toyota PROACE MAX розширити лінійку автомобілів PROACE разом з оновленими моделями PROACE та PROACE CITY, створивши повне портфоліо комерційних автомобілів Toyota Professional.

Виробник робить ставку на нову електричну трансмісію і запевняє у приємному водінні та комфортній їзді. При цьому він гарантує високі обсяги перевезень у різноманітних конфігураціях. Таким підходом Toyota прагне підкреслити багатофункціональний підхід до вуглецевої нейтральності, оскільки акумуляторний PROACE MAX доповнить повністю електрифіковане сімейство фургонів і пасажирських машин.

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PROACE MAX отримав зовнішній дизайн з акцентом довкола передньої панелі, яка має стильний верхній елемент в кольорі автомобіля. Матово-чорна решітка радіатора тут акуратно переходить у передній бампер відповідного кольору. Сучасна стилістика доповнюється світлодіодними головними ліхтарями.

Протитуманні фари з функцією поворотів для кращої видимості доповнюють зовнішній вигляд.

Салон кабіни моделі Comfort оснащено сучасною кольоровою цифровою панеллю приладів із діагоналлю 7 дюймів для передачі інформації, а повноцінний мультимедійний блок включає 10-дюймовий сенсорний екран високої чіткості.

AdBlue PureDrive – це рідина для зменшення кількості забрудненого повітря дизельним двигуном. Сертифікована Німецькою асоціацією автопромисловості (Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), вона доступна на АЗК WOG. Рекламна інформація

Універсальність з винятковою вантажністю

Новий PROACE MAX доступний у широкій розмірності. Загалом фургон має шість різних розмірів, що будуються на колісних базах 3450 мм і 4035 мм через три різні довжини (5413 мм, 5998 мм і 6363 мм) і три висоти (2254 мм, 2524 мм і 2764). мм). В такій габаритній комбінації фургони отримають простору вантажну зону об’ємом від 10 м³ до 17 м³, що достатньо для комфортного розміщення п’яти європіддонів.

При цьому PROACE MAX прекрасно адаптується спеціалізованими підприємствами для виконання спеціалізованих завдань. Додайте сюди різноманітні заводські конфігурації з одностороннім або тристороннім розвантаженням та варіанти кабіни екіпажу з другим рядом із чотирьох сидінь, щоб збільшує загальну кількість місць до семи (1+2+4).

Вага автомобіля коливається від 3300 кг до 3500 кг для PROACE MAX з дизельним двигуном і 3500 кг або 4250 кг для електричних варіантів. Акумуляторний MAX є лідером у своєму класі з вантажністю 1500 кг і можливістю буксирування причепа вагою 2400 кг.

В автомобілях з дизельним двигуном можлива вантажність до 1425 кг і тягова здатність до 3000 кг залежно від комбінації довжини та висоти.

Завантаження та розвантаження PROACE MAX просте завдяки дверям на всю висоту та практичному квадратному отвору шириною 1562 мм і висотою до 2030 мм із низьким порогом для легкого доступу.

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Вперше на Toyota двері відкриваються на 270 градусів, максимізуючи простір для завантаження на узбіччя та доступ до салону. Розсувні бічні двері відкриваються на 1,25 м, такої ширини достатньо для завантаження європіддона.

Варіанти силових трансмісій

Високопродуктивний акумуляторний електричний силовий агрегат забезпечує потужність 270 к.с. (200 кВт) у поєднанні з впевненим крутним моментом у 410 Нм. Такий потенціал має сподобатися перевізнику.

Запас ходу до 420 км (стандарт WTLP) цілком достатній для практичних повсякденних операцій. Три режими водіння дозволяють водієві регулювати прискорення та максимальну швидкість за допомогою попередніх налаштувань Eco, Normal і Power, які сприяють досягненню правильного балансу між продуктивністю та запасом ходу для поставлених завдань.

Високоефективну батарею місткістю 110 кВт-год можна зарядити до 80% всього за 55 хвилин за допомогою системи швидкого заряджання потужністю до 150 кВт. Це мінімізує час простою під час маршрутів з довгим плечем перевезень. Також передбачено бортовий зарядний пристрій змінного струму на 11 кВт для зручного заряджання через робочі чи домашні системи, наприклад, на ніч або коли автомобіль стоїть на тривалій стоянці.

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А найновіший ефективний дизельний двигун з низьким рівнем викидів, що відповідає стандарту Euro 6E, доступний з 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, що забезпечує потужність від 120 к.с. до 180 к.с. Екологічні параметри цієї версії також сприятливі по викидах – лише 198 г/км (стандарт WTLP), що є надзвичайно низьким показником для такого автомобіля, як PROACE MAX.

Як електричні, так і дизельні варіанти пропонуються виключно у форматі переднього приводу, що є загальним для переважної більшості продажів у секторі великих комерційних фургонів.

Налаштування та аксесуари

PROACE MAX легко адаптується під індивідуальні рішення бізнес-потреб власника. Формат кабіни шасі з відкритою рамою дозволяє клієнтам переобладнати транспортний засіб для виконання спеціальних завдань. Різні компонування доступні у стандартній довжині 5943 мм або розширеній 6308 мм, з опцією Crew Cab, в т.ч. для додаткових сидінь, і акумуляторною електричною силовою установкою, доступною для всіх, крім довшого варіанту Platform Cab.

Внутрішній захист пропонується за допомогою покриттів на підлозі, колісних арок і бічних панелей для захисту автомобіля від зносу під час щоденного завантаження та розвантаження. Також доступні варіанти з дерева або поліпропілену, є кріпильні рейки та вантажні ремені для кріплення вантажу.

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Для допомоги водієві

PROACE MAX багатий на унікальний набір активних і пасивних функцій допомоги водієві Toyota Safety Sense, що захищають автомобіль і віддають пріоритет безпечному керуванню. Тут є система допомоги при боковому вітрі, яка стабілізує автомобіль у вітряну погоду, зменшуючи ризик його ненавмисного виїзду за межі смуги руху та аварії.

У разі виникнення аварії функція запису даних про події збирає та зберігає інформацію про роботу та стан автомобіля до, під час і після зіткнення. Є розширений по функціональності адаптивного круїз-контролю. Система паркування має до 16 датчиків навколо автомобіля, що полегшить стрес під час безпечного маневрування у вузьких місцях.

І плюс оновлений Smart Connect

Розробники забезпечили PROACE MAX найновішою мультимедійною платформою Toyota з потужнішою обчислювальною потужністю, швидшою реакцією, більш інтуїтивно зрозумілим управлінням. 10-дюймовий сенсорний дисплей високої чіткості забезпечує легшу видимість за різних умов освітлення, з чистим, зрозумілим і простим інтерфейсом, а також вбудованою SIM-картою для постійного підключення.

Навігація використовує переваги підключених хмарних служб, щоб забезпечити постійну навігацію, яка надає найсвіжішу інформацію про події на дорозі через функцію Live Road Events на основі відгуків спільноти.

Бездротове підключення смартфона можливо за допомогою Android Auto та Apple CarPlay. Крім того, за допомогою програми Connect Services для смартфона власники можуть дистанційно керувати такими функціями, як замикання та розблокування автомобіля, а також бортовий клімат-контроль (залежно від ринку).

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Додаток MyToyota для смартфона надає клієнтам доступ до додаткових підключених сервісів і корисної інформації про транспортний засіб, включаючи дані про пробіг, швидкість і прискорення, а також нагадування про необхідність технічного обслуговування.

Made in Europe

Новий PROACE MAX являє собою поглиблену співпрацю між Toyota Motor Europe і Stellantis, яка почалася у 2012 році та дозволяє обом компаніям отримати вигоду від розробки та оптимізації витрат виробництва. Вироблятимуть PROACE MAX заводи Stellantis у Глівіце (Польща) та Атесса (Італія).

Toyota Motor повідомила, що остаточні характеристики будуть підтверджені під час повного запуску продукту в серійне виробництво. Тоді ж буде оголошено і про цінник на все версії фургона.