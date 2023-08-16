20:02, 16 серпня 0

Сучасні дизельні автомобілі потребують не лише якісного пального, але й особливої рідини - AdBlue, яка допомагає менше забруднювати повітря та подовжує ресурс двигуна. Журналісти Авто24 дізнались, що це за продукт, для чого потрібен, де його купити та як визначити якісний, а не підробку.

Найпоширеніші питання та відповіді від фахівців про AdBlue:

Яким автомобілям необхідний AdBlue?

Рідина AdBlue призначена для дизельних авто з технологією селективного каталітичного відновлення SCR, яка забезпечує обробку вихлопних газів і перетворює небезпечні оксиди азоту (NOx) у безпечні: водяну пару, звичайний азот та вуглекислий газ. Зазвичай дизельний автомобіль потребує AdBlue, якщо він відповідає екологічним нормам Євро 5 та Євро 6. Причому це стосується як легкових, так і вантажних автомобілів та автобусів.

Використання AdBlue на 90% зменшує викиди оксидів азоту автотранспортом, чим знижує негативний вплив на екологію та робить глобальну логістику безпечнішою для людей. Окрім того, статистика свідчить, що власники автомобілів, оснащених цією системою, рідше скаржаться на несправності двигуна та системи очищення відпрацьованих газів.

Існує як розливний AdBlue, так і в каністрах по 4,5 л та 10 л. Їх можна придбати на АЗК WOG.

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Яка витрата Adblue?

Витрата AdBlue для кожного автомобіля різна. В середньому для легкових автомобілів вона становить 5-6% від витрат пального. “Апетит” залежить від об’єму двигуна, швидкості їзди, стилю водіння, навантаження на транспортний засіб та навіть умов навколишнього середовища.

AdBlue PureDrive - це рідина для зменшення кількості забрудненого повітря дизельним двигуном. Сертифікована Німецькою асоціацією автопромисловості (Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), вона доступна на АЗК WOG. Рекламна інформація

Чому важлива чистота AdBlue?

Якість AdBlue регламентується міжнародним стандартом ISO 22241 та має 19 параметрів, за якими контролюється чистота розчину. Відхилення будь-якого параметра від вимог стандарту негативно впливає на роботу двигуна та може призвести до забруднення й виведення з ладу каталізатора.

Чим загрожує підробка AdBlue?

Компоненти сечовини повинні суворо відповідати галузевим стандартам. Будь-які порушення загрожують безповоротним виходом з ладу каталітичної системи SCR. При неправильній роботі каталізатора кількість оксиду азоту може не зменшиться, а навпаки, зрости. Це, своєю чергою, може призвести до пошкодження двигуна через збільшення тиску відпрацьованих газів.

Чи може водій самостійно зрозуміти, наскільки якісний AdBlue, яким він планує заправитися?

Зрозуміти самостійно це неможливо, про відповідність стандартам та якість продукту дасть відповідь лише лабораторне дослідження. Втім, брендові заправки та відомі мережі спеціалізованих магазинів слідкують за якістю продукції, яку продають. Тож купувати у них AdBlue безпечно. Один з показників, на які варто орієнтуватися при покупці, – ціна. Якщо AdBlue коштує близько нижньої межі ринку, це мало б насторожити та викликати питання щодо якості продукту.

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Краще купувати AdBlue в каністрах чи заправлятися на АЗК?

Сьогодні ціна за літр AdBlue на АЗК коливається в межах 30–40 грн. Розчин з дозатора на АЗК той самий, що і в каністрі. Однак його вартість на розлив на заправках майже вдвічі нижча, адже в ціну не включена каністра.

Окрім того, варто пам`ятати, якщо AdBlue потрапить на фарбовану поверхню авто, висохне та кристалізується там, може виникнути корозія. Тому дуже важливо при заправці не поспішати та бути уважним, щоб не пошкодити авто.

Що буде, якщо AdBlue закінчиться?

Якщо бак AdBlue спорожніє, про це сповістить лампочка на панелі приладів, як і про закінчення пального. Однак, якщо їздити без AdBlue довгий час, це призведе до перевищення допустимого рівня викидів, а невдовзі буде пошкоджено каталізатор. Автомобіль втрачає тягу через обмеження потужності двигуна і не повертається в нормальний стан доти, доки не буде додано AdBlue.

Деякі автомобілі автоматично зменшують потужність двигуна, якщо рідина AdBlue в баку закінчилася або взагалі не заводяться.

Думка експерта:

Вячеслав Леоненко, генеральний директор компанії «Кемікал Елементс Юкрейн»:

AdBlue® AUS-32 - прозора, безбарвна рідина з легким запахом аміаку, що на 32,5% складається з чистого карбаміду і на 67,5% з демінералізованої води.

Варто поглянути на 19 показників AUS-32 AdBlue®, регламентованих міжнародним стандартом ISO 22241-1:2019 (в Україні діє ДСТУ ISO 22241-1:2009 “Дизельні двигуни. Відновник оксиду азоту AUS-32”), щоб зрозуміти – це серйозний реагент з високим ступенем хімічної чистоти.

Неякісно підготовлена вода з солями “жорсткості”, кальцієм і магнієм призведе до відкладень на датчиках і каталізаторі; перевищення у воді вмісту натрію і калію – неминуче зруйнує каталізатор. Використання при виробництві AdBlue® аграрного карбаміду марки Б, з органічним антизлежувачем від злипання гранул, дуже швидко призведе до виходу з ладу системи нейтралізації SCR через засмолення всіх поверхонь всередині пригорілою органікою.

Для кращого розуміння таких наслідків, згадайте свою домашню сковороду, після того, як на ній щось пригоріло – масло або олія. Про чисту воду не йдеться, бо вона випаровується без сліду.

Найбільша проблема з AdBlue® в Україні як з продуктом масового споживання в тому, що виробляти й оцінювати його якість можливо виключно за наявності лабораторії, відповідним кваліфікованим персоналом і дороговартісним аналітичним обладнанням. В Україні лабораторії такого рівня можна перелічити на пальцях однієї руки.

Наше підприємство виготовляє AdBlue® PureDrive із фармацевтичного карбаміду, що має високий ступінь очищення, на відміну від аграрного. Цей продукт можна придбати, наприклад, на АЗК WOG.