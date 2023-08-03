Мережа АЗК WOG спільно з польським партнером UNIMOT Paliwa Sp. z o.o. налагодили постачання дизельного пального, що виробляється у США на заводі компанії Marathon Petroleum Co.

Перші пробні партії дизелю американського виробництва були завезені до України ще у 2022 році. Наразі ж мережа АЗК WOG відпрацювала надійний ланцюг постачання пального найвищої якості зі Сполучених Штатів Америки. Наприкінці липня до України була імпортована партія з 38 тисяч тонн пального, яке із серпня доступне українським водіям.



“Пальне на АЗК WOG традиційно відповідає стандарту Євро-5 та імпортується від кращих заводів-виробників світу. Американський нафтопродукт має найвищі показники якості. Забезпечувати нашим клієнтам можливість заправляти авто пальним найвищої якості та гарантувати, що його не вироблено з нафти країни-агресора, є нашим пріоритетом та обов`язком перед суспільством”, – підкреслив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

Заправити американський дизель можна, починаючи з серпня, на більшості АЗС WOG України. Воно продається під марками ДТ Євро 5 та ДТ Mustang+, як і пальне походженням з Європи. Документи на пальне, де вказано його виробника, можна знайти в куточку споживача на АЗК.