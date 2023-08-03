Сеть АЗК WOG совместно с польским партнером UNIMOT Paliwa Sp. z o.o. наладили поставки дизельного горючего, производимого в США на заводе компании Marathon Petroleum Co.

Первые пробные партии дизеля американского производства были ввезены в Украину еще в 2022 году. В настоящее время сеть АЗК WOG отработала надежную цепь поставки топлива самого высокого качества из Соединенных Штатов Америки. В конце июля в Украину была импортирована партия из 38 тысяч тонн горючего, которое с августа доступно украинским водителям.



“Горючее на АЗК WOG традиционно соответствует стандарту Евро-5 и импортируется от лучших заводов-производителей мира. Американский нефтепродукт обладает самыми высокими показателями качества. Обеспечивать нашим клиентам возможность заправлять автомобили горючим высочайшего качества и гарантировать, что он не произведен из нефти страны-агрессора, является нашим приоритетом и обязанностью перед обществом», – подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Заправить американский дизель можно, начиная с августа, на большинстве АЗС WOG Украины. Он продается под марками ДТ Евро 5 и ДТ Mustang+, как и горючее происхождением из Европы. Документы на горючее, где указан его изготовитель, можно найти в уголке потребителя на АЗК.