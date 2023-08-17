Від якості реагента AdBlue залежить не лише екологія, але й справність сучасних дизельних двигунів. Деякі рідини, які продаються на українських заправках чи в магазинах, в результаті лабораторного дослідження ІСЕ виявились некондиційними.

Окрім пального, сучасним дизельним автомобілям екологічних стандартів Євро 5 та Євро 6 необхідна ще одна рідина – реагент AdBlue. Попит на неї росте разом зі збільшення перевезень вантажним транспортом і автобусами в Європу та країни Азії. Окрім того, все більше легкових автомобілів з дизельним двигуном мають два баки – для пального та AdBlue.

AdBlue потрібне дизельним автомобілям, обладнаним системами SCR (Selective Catalytic Reduction), які за допомогою реагенту AdBlue очищують вихлопні гази дизельних двигунів до певних норм. Оскільки в Україні перевезення вантажним транспортом стрімко виросли, то відповідно виріс і попит на AdBlue.

До речі найбільш поширені запитання про AdBlue

Що зараз продається під назвою AdBlue, дослідили експерти столичного Інституту споживчих експертиз. Вони зібрали найбільш масові бренди у магазинах та на АЗС, та доправили їх до сертифікованої лабораторії. Результати показали, що продавці “ослиної сечі” в Україні поки що не перевелися..

Навіщо потрібен AdBlue і як все працює?

Реагент AdBlue – це розчин технічно чистої сечовини (32,5%) у демінералізованій воді (67,5%). Він застосовується як додаткова робоча рідина в дизелях, яка впорскується в потік відпрацьованих газів у присутності каталізатора – при цьому відбувається реакція перетворення шкідливого оксиду азоту на безпечні азот і воду.

AdBlue не варто плутати зі звичайною сечовиною. Сечовина, вона ж карбамід, – це азотне добриво, добавка до кормів жуйних тварин, компонент окремих ліків тощо. Технології приготування цих продуктів сильно відрізняються, і хоч рідина досить проста у виробництві (у порівнянні, наприклад, з пальним), але тут велике значення мають якість компонентів, правильне дозування та умови зберігання.

Дуже важлива якість AdBlue: якщо реагент не якісний, він здатен вивести з ладу паливну систему, ремонт якої на дизельних авто може коштувати купу грошей. Крім того, ми всі дихаємо повітрям, в яке через неякісні компоненти потрапляють небезпечні оксиди, що загрожує нам різними захворюваннями.

Власне, суть фальсифікації AdBlue полягає в тому, що виробники не використовують дорогий карбамід високого рівня очищення (марка А), а користуються дешевим сільськогосподарським. Крім того, вода застосовується не доочищена, демінералізована, а звичайна, “з-під крану”.

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Що буде, якщо використовувати не якісний AdBlue?

Окрім серйозних проблем для екології, а відповідно, і нашого з вами здоров’я, збільшення концентрації оксидів азоту у вихлопних газах веде до обмеження крутного моменту двигуна системою бортової діагностики. Тобто автомобіль або вантажівка просто перестає “їхати”.

Далі, використання не якісної рідини може призвести до блокування елементів дозування AdBlue, щоб запобігти до виходу з ладу дорогих компонентів, які не підлягають ремонту. Крім того, можливе забруднення каталітичного блоку SCR, як результат – підвищений протитиск, аж до повного блокування вихлопної системи.

І насамкінець, виникнення відкладень сечовини у нейтралізаторі, що веде до механічного пошкодження елементів системи очищення відпрацьованих газів. Кожна з вищевказаних причин – десятки та сотні тисяч гривень на заміну та ремонт з кишені власника.

Приклади використання неякісного AdBlue:

Михайло, власник дизельного авто Land Rover

Минулого тижня з колегою поїхали в службових справах до Австрії. Перед перетином кордону залив повний бачок AdBlue на одній з відомих українських мереж АЗС. За кілька днів на бортовому комп’ютері з’явилося повідомлення “Виявлено неякісну рідину для очищення дизельних вихлопних газів. Авто заблокується через 660 км”. А нам до Ужгорода залишалося 830 км. Довелося весь час не вимикати двигун, оскільки повторний пуск був би неможливий, і проситися на кордоні без черги. В підсумку авто все-таки заблокувалося, останні 100 км довелося їхати на евакуаторі. На СТО проблему вирішили за 20 тисяч гривень.



Костянтин, власник комбайну CLAAS:

Залили недорогий AdBlue, після чого загорілися лампи несправності SCR, агрегат перестав видавати необхідну потужність і вийшов в аварійний режим. Довелося терміново відмикати систему і перепрошивати блок управління двигуном. Збитки від простою і вартість ремонту склали десятки тисяч гривень.

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Що знайшли в лабораторії?

Реагенту AdBlue або його замінників в Україні продається вдосталь. Він продається як в автомагазинах, так і на майже кожній АЗС.

“Під приціл” дослідників потрапили такі реагенти AdBlue:

CrossChem (одного з найбільших виробників в Україні), реалізується в мережах АЗС AMIC, WOG, OKKO, KLO та ін.

(одного з найбільших виробників в Україні), реалізується в мережах АЗС AMIC, WOG, OKKO, KLO та ін. ChemElements (реагент Puredrive, завод розташований у м. Черкаси), реалізується в мережі WOG

(реагент Puredrive, завод розташований у м. Черкаси), реалізується в мережі WOG EcoBlue , виробляється згідно ТУ і не є запатентованим реагентом AdBlue, реалізується у мережі АЗС “БРСМ-Нафта”

, виробляється згідно ТУ і не є запатентованим реагентом AdBlue, реалізується у мережі АЗС “БРСМ-Нафта” TIZ Carbo-gaz , реалізується в магазинах ATЛ

, реалізується в магазинах ATЛ “Блютек”, реалізується в мережі АЗС Marshall.

На жаль, дослідження показали, що лише два зразки є якісними, дійсно європейськими, і відповідають всім нормам ISO 22241. Тільки реагенти AdBlue виробництва CrossChem (КросХім) та Puredrive, ChemElements черкаського виробництва мають найнижчі концентрації альдегідів, та інших хімічних речовин. Це свідчить про високу культуру виробництва і зберігання, а також про використання правильних і якісних компонентів. Ці реагенти не приведуть до поломок системи, їх можна без обмежень використовувати як на вантажівках, так і в легкових авто.

У реагентах EcoBlue (БРСМ-Нафта), TIZ Carbo-gaz перевищено масову концентрацію альдегідів (відповідно, 5,3 та 7,1 мг/кг при нормативі не більше 5). У цих зразках, а також в реагенті “Блютек”, виявлено перевищення вмісту натрію. У EcoBlue (БРСМ-Нафта) це майже чотирикратне перевищення, “Блютек” восьмикратне, а у TIZ Carbo-gaz взагалі двадцятикратне! Детальні результати досліджень є на сайті Інституту споживчих експертиз.

Звичайно, назвати ці реагенти якісними не можна. Такі показники можуть говорити про те, що при виробництві погано очищують воду, яку використовують для реагенту, а солі з води можуть забити пори каталізатора.

Непорядок з натрієм також опосередковано може сигналізувати про те, що в рідині може знаходитися антизлипальна добавка. Як вона туди потрапила? Дуже просто – в сільському господарстві карбамід використовують також як добриво – і щоб зручніше було розкидати гранулят полями, обробляють його модифікатором, який запобігає злипанням гранул. Але що добре для добрива, то смертельно для двигуна: такий модифікатор виводить з ладу систему селективної каталітичної нейтралізації SCR і вузли вихлопної системи.

В зразку “Блютек” було виявлено перевищення концентрації магнію, калію та фосфатів, а TIZ Carbo-gaz також має більш ніж трикратне перевищення калію. Всі ці домішки негативно вплинуть на роботу каталізатора, що в цілому призведе до зниження його ефективності, а згодом вся користь від системи очищення відпрацьованих газів взагалі вийде з ладу, втративши своє початкове призначення. При такому значному перевищенні норми домішок може статися навіть накопичення вапняних відкладень, які закупорять блок SCR, а згодом і всю вихлопну систему.

Заливати “добрива” в авто – це не добре

Отже, тест показав, що значна частка українського ринку AdBlue не відповідає нормативам ISO 22241, і швидше всього, виготовляється в кустарних умовах з не придатних сільськогосподарських компонентів. Тож власникам вантажівок і дизельних легковиків не слід легковажно ставитися до вибору AdBlue.

Недешева система вашого авто, можливо і зможе перенести 1-2 заправки неякісним реагентом, але якщо цей процес буде системним, біда прийде, звідки не чекали. Крім того, пані Екологію також ніхто не відміняв, і так безпардонно її відштовхувати теж не потрібно. Всім же хочеться дихати чистим повітрям?