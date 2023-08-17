От качества реагента AdBlue зависит не только экология, но и исправность дизельных двигателей. Некоторые жидкости, продаваемые на украинских заправках или в магазинах, в результате лабораторного исследования ИСЭ оказались некондиционными.

Кроме горючего, современным дизельным автомобилям экологических стандартов Евро 5 и Евро 6 необходима еще одна жидкость – реагент AdBlue. Спрос на него растет вместе с увеличением перевозок грузовым транспортом и автобусами в Европу и страны Азии. Кроме того, все больше легковых автомобилей с дизельным двигателем имеют два бака – для горючего и AdBlue.

AdBlue требуется дизельным автомобилям, оборудованным системами SCR (Selective Catalytic Reduction), которые с помощью реагента AdBlue очищают выхлопные газы дизельных двигателей до определенных норм. Поскольку в Украине перевозки грузовым транспортом стремительно выросли, соответственно вырос и спрос на AdBlue.

Кстати говоря наиболее часто задаваемые вопросы об AdBlue

Что сейчас продается под названием AdBlue, исследовали эксперты столичного Института потребительских экспертиз. Они собрали наиболее массовые бренды в магазинах и на АЗС и доставили их в сертифицированную лабораторию. Результаты показали, что продавцы “ослиной мочи” в Украине пока не перевелись.

Зачем нужен AdBlue и как все работает?

Реагент AdBlue – это раствор технически чистой мочевины (32,5%) в деминерализованной воде (67,5%). Он применяется как дополнительная рабочая жидкость в дизелях, которая впрыскивается в поток отходящего газа в присутствии катализатора – при этом происходит реакция превращения вредного оксида азота в безопасный азот и воду.

AdBlue не следует путать с обычной мочевиной. Мочевина, она же карбамид – это азотное удобрение, добавка к кормам жвачных животных, компонент отдельных лекарств и т.д. Технологии приготовления этих продуктов сильно отличаются, и хотя жидкость достаточно проста в производстве (по сравнению, например, с горючим), но здесь большое значение имеют качество компонентов, правильная дозировка и условия хранения.

Очень важно качество AdBlue: если реагент не качественный, он способен вывести из строя топливную систему, ремонт которой на дизельных автомобилях может стоить кучу денег. Кроме того, мы все дышим воздухом, в который из-за некачественных компонентов попадают опасные оксиды, что грозит нам разными заболеваниями.

Собственно, суть фальсификации AdBlue состоит в том, что производители не используют дорогостоящий карбамид высокого уровня очистки (марка А), а пользуются дешевым сельскохозяйственным. Кроме того, вода применяется не доочищенная, деминерализованная, а обычная, из-под крана.

Также интересно что убивает катализатор автомобиля

Что будет, если использовать не качественный AdBlue?

Помимо серьезных проблем для экологии, а соответственно и нашего с вами здоровья, увеличение концентрации оксидов азота в выхлопных газах ведет к ограничению крутящего момента двигателя системой бортовой диагностики. То есть автомобиль или грузовик просто перестает "ехать".

Далее, использование некачественной жидкости может привести к блокированию элементов дозировки AdBlue, чтобы предотвратить выход из строя дорогостоящих компонентов, не подлежащих ремонту. Кроме того, возможно загрязнение каталитического блока SCR, как результат – повышенное противодавление, вплоть до полной блокировки выхлопной системы.

И наконец, возникновение отложений мочевины в нейтрализаторе, что ведет к механическому повреждению элементов системы очистки отходящих газов. Каждая из вышеуказанных причин – десятки и сотни тысяч гривен на замену и ремонт из кармана владельца.

Примеры использования некачественного AdBlue:

Михаил, владелец дизельного авто Land Rover

На прошлой неделе с коллегой поехали по служебным делам в Австрию. Перед пересечением границы залил полный бачок AdBlue на одной из известных украинских сетей АЗС. Через несколько дней на бортовом компьютере появилось сообщение “Обнаружена некачественная жидкость для очистки дизельных выхлопных газов. Автомобиль заблокируется через 660 км”. А нам до Ужгорода оставалось 830 км. Пришлось все время не выключать двигатель, поскольку повторный пуск был бы невозможен и проситься на границе без очереди. В результате авто все-таки заблокировалось, последние 100 км пришлось ехать на эвакуаторе. На СТО проблему решили за 20 тысяч гривен.



Константин, владелец комбайна CLAAS:

Залили недорогой AdBlue, после чего загорелись лампы неисправности SCR, агрегат перестал выдавать необходимую мощность и вышел в аварийный режим. Пришлось срочно вскрывать систему и изменять блок управления двигателем. Ущерб от простоя и стоимость ремонта составили десятки тысяч гривен.

Также интересно дефицит качественного AdBlue – новая угроза для автовладельцев

Что обнаружили в лаборатории?

Реагента AdBlue или его заменителей в Украине продается достаточно. Он продается как в автомагазинах, так и почти на каждой АЗС.

"Под прицел" исследователей попали следующие реагенты AdBlue:

CrossChem (одного из крупнейших производителей в Украине), реализуется в сетях АЗС AMIC, WOG, OKKO, KLO и т.д.

(одного из крупнейших производителей в Украине), реализуется в сетях АЗС AMIC, WOG, OKKO, KLO и т.д. ChemElements (Реагент Puredrive, завод расположен в г. Черкассы), реализуется в сети WOG

(Реагент Puredrive, завод расположен в г. Черкассы), реализуется в сети WOG EcoBlue , производится согласно ТУ и не является запатентованным реагентом AdBlue, реализуется в сети АЗС "БРСМ-Нефть"

, производится согласно ТУ и не является запатентованным реагентом AdBlue, реализуется в сети АЗС "БРСМ-Нефть" TIZ Carbo-gaz , реализуется в магазинах ATЛ

, реализуется в магазинах ATЛ "Блютек", реализуется в сети АЗС Marshall

К сожалению, исследования показали, что только два образца являются качественными, действительно европейскими и соответствуют всем нормам ISO 22241. Только реагенты AdBlue производства CrossChem (КросХим) и Puredrive, ChemElements черкасского производства имеют самые низкие концентрации альдегидов и других химических веществ. Это свидетельствует о высокой культуре производства и хранения, а также об использовании правильных и качественных компонентов. Эти реагенты не приведут к поломкам системы, их можно без ограничений использовать как на грузовиках, так и в легковых автомобилях.

В реагентах EcoBlue (БРСМ-Нефть), TIZ Carbo-gaz превышена массовая концентрация альдегидов (соответственно, 5,3 и 7,1 мг/кг при нормативе не более 5). В этих образцах, а также в реагенте “Блютек”, обнаружено превышение содержания натрия. У EcoBlue (БРСМ-Нефть) это почти четырехкратное превышение, "Блютек" восьмикратное, а у TIZ Carbo-gaz вообще двадцатикратное! Подробные результаты исследований есть на сайте Института потребительских экспертиз.

Конечно, назвать эти реагенты качественными нельзя. Такие показатели могут говорить о том, что при производстве плохо очищают воду, используемую для реагента, а соли из воды могут забить поры катализатора.

Непорядок с натрием также может опосредованно сигнализировать о том, что в жидкости может находиться антислипальная добавка. Как она туда попала? Очень просто – в сельском хозяйстве карбамид используют также как удобрение – и чтобы удобнее было разбрасывать гранулят полями, обрабатывают его модификатором, предотвращающим слипание гранул. Но, что хорошо для удобрения, то смертельно для двигателя: такой модификатор выводит из строя систему селективной каталитической нейтрализации SCR и узлы выхлопной системы.

В образце "Блютек" было обнаружено превышение концентрации магния, калия и фосфатов, а TIZ Carbo-gaz также имеет место более чем трехкратное превышение калия. Все эти примеси негативно повлияют на работу катализатора, что в целом приведет к снижению его эффективности, а впоследствии вся система очистки выхлопных газов вообще выйдет из строя, потеряв свое первоначальное назначение. При столь значительном превышении нормы примесей может произойти даже накопление известковых отложений, которые закупорят блок SCR, а впоследствии и всю выхлопную систему.

Заливать "удобрения" в машину – не хорошо

Итак, тест показал, что значительная часть украинского рынка AdBlue не соответствует нормативам ISO 22241, и скорее всего, производится в кустарных условиях из непригодных сельскохозяйственных компонентов. Поэтому владельцам грузовиков и дизельных легковых автомобилей не следует легкомысленно относиться к выбору AdBlue.

Недешевая система вашего автомобиля, возможно, и сможет перенести 1-2 заправки некачественным реагентом, но если этот процесс будет системным, беда придет, откуда не ждали. Кроме того, Экологию также никто не отменял, и так беспардонно ее отталкивать тоже не нужно. Всем же хочется дышать чистым воздухом?