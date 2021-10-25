Некоторые химзаводы сократили производство аммиака – сырья для Adblue. Владельцы дизельных машин стандарта Евро-5 и Евро-6 могут оказаться в неловкой ситуации.

Химическая отрасль столкнулась с новой проблемой – слишком высокие цены на газ могут вызвать проблемы с поставкой очистителя выхлопных газов Adblue. Раствор мочевины Adblue используется в дизельных легковых и грузовых автомобилях с так называемым каталитическим нейтрализатором SCR.

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Раствор сделан из мочевины, которая извлекается из аммиака, а он, в свою очередь, производится из природного газа, цены на который резко возросли. Некоторые химические предприятия уже прекратили производство аммиака, который является сырьем для AdBlue. В конце сентября гигант BASF сделал это на своих заводах в Людвигсхафене (Германия) и Антверпене (Белл), а в середине октября крупнейший химический завод Италии временно остановился, объявив о повышении цен на добавку.

Справка: AdBlue заливается в отдельный бак, откуда «умная» система впрыскивает его (примерно 2 литра на 1000 км) в выхлопную систему для утилизации оксида азота. Если бак с жидкостью пуст, автовладелец должен долить. В противном случае автомобиль не заведется, а на панели приборов появится соответствующее сообщение. В большинстве авто эту систему можно отключать программно или аппаратно, но после выключения функции автомобиль уже не будет отвечать требованиям стандарта Евро-5 и Евро-6.