Деякі хімзаводи скоротили виробництво аміаку - сировини для Adblue. Власники дизельних машин стандарту Євро-5 і Євро-6 можуть опинись у незручній ситуації.

Хімічна галузь зіткнулася з новою проблемою – надто високі ціни на газ можуть викликати проблеми з постачанням очищувача вихлопних газів Adblue. Розчин сечовини Adblue використовується в дизельних легкових і вантажних автомобілях з так званим каталітичним нейтралізатором SCR.

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Розчин зроблений з сечовини, яка витягується з аміаку, а він, у свою чергу, виробляється з природного газу, ціни на який різко зросли. Деякі хімічні підприємства вже припинили виробництво аміаку, який є сировиною для AdBlue. В кінці вересня гігант BASF зробив це на своїх заводах в Людвігсхафене (Німеччина) і Антверпені (Белл), а в середині жовтня найбільший хімічний завод Італії тимчасово зупинився, оголосивши про підвищення цін на добавку.

Довідка: AdBlue заливається в окремий бак, звідки «розумна» система впорскує його (приблизно 2 літри на 1000 км) в вихлопну систему для утилізації оксиду азоту. Якщо бак з рідиною порожній, автовласник повинен долити. В іншому випадку автомобіль не заведеться, а на панелі приладів з’явиться відповідне повідомлення. У більшості авто цю систему можна відключати програмно або апаратно, але після виключення функції автомобіль вже не буде відповідати вимогам стандарту Євро-5 і Євро-6.