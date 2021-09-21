Експерти Інституту споживчих експертиз вперше провели дослідження "сечовини" для дизельних автомобілів, відомої також як рідина AdBlue. Половина з перевірених зразків опинилися за межею вимог стандартів, і це погані новини як для автомобілістів і власників вантажних автопарків, так і для пішоходів і жителів міст.

Чому це важливо? Підвищення екологічних стандартів призвело до ускладнення конструкції транспортних засобів, за рахунок додавання компонентів і систем, які допомагають дотримуватися цих стандартів. Для дизельних моторів таким удосконаленням стало додавання реагенту AdBlue, що сприяє очищенню вихлопних газів до екологічних норм Євро 4 та вище. І якщо раніше це стосувалось в основному вантажівок, то тепер такі системи після "дизельгейтів" масово впроваджуються і в легкові автомобілі. Саме тому останнім часом на заправках масово стали з'являтися окремі колонки під "сечовину".

Технологічно рідина досить проста у виробництві (в порівнянні, наприклад, з пальним), але тут дуже важливі якість компонентів, правильні дозування й умови зберігання. При цьому, якщо реагент не якісний, ця недорога рідина здатна вивести з ладу паливну систему, ремонт якої на дизельних моторах може становити кілька тисяч доларів. Крім того, ми всі дихаємо повітрям, в якому через неякісні компоненти потрапляють небезпечні окисли, які загрожують різними захворюваннями. Хто ж в Україні виробляє та продає якісну, а хто небезпечну "сечовину", розбиралися експерти Інституту споживчих експертиз.

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Як це працює

Принцип дії системи SCR (Selective Catalytic Reduction) заснований на хімічній реакції, при якій розчин карбаміду потрапляє в систему відпрацьованих газів дизельного двигуна, де в присутності каталізатора (пентаоксиду ванадію V 2 O 5 ) ця реакція і протікає. В результаті шкідливі для навколишнього середовища оксиди азоту NO x під дією високої температури розкладаються на воду й азот.

Але найголовніше, що цей процес настільки автоматизований, що від водія всього лише потрібно іноді поповнювати запаси спеціальної рідини, і вихлоп гарантовано буде чистим. А з урахуванням того, що витрата сечовини становить близько 2-3 літрів на 1000 км, то автомобільного бака (зазвичай від 10 до 20 л) цієї рідини повинно вистачити на 10 – 15 тисяч км.

Де заправити AdBlue

Проблеми з придбанням AdBlue можуть виникнути хіба що у ледачих. Адже простий пошуковий запит в Google видає сотні результатів будь-яких виробників, типів, обсягів, і головне – на будь-який гаманець. Ціна, до речі становить близько 15 – 40 грн за літр. Правда, при цьому треба ще й "заморочитись", власне, з процесом заправки. Але ж значно простіше заправити необхідний обсяг, заскочивши на АЗС за пальним. Тут оператор зробить все за вас і залишиться тільки оплатити заправку рідини. Хоча список АЗС, де оператор дійсно розуміє, про що мова, поки невеликий, але при необхідності ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію тієї чи іншої мережі та вам підкажуть, де можна дозаправитися AdBlue.

Багато гравців паливного ринку вже ввели AdBlue у свій асортимент. При цьому, як правило, на кожній з мереж пропонується один, ексклюзивний, варіант, вибору немає. Що стосується виробників, то найбільшими українськими є завод CrossChem, розташований в Київській області в селі Зурівка, і спільне українсько-британське підприємство AZMOL-ВР.

Група БРСМ-Нафта самостійно виробляє реагент для продажу в своїй мережі. Але важливо відзначити, що цей продукт називається EcoBlue. Він виготовляється за власним ТУ, тож він не запатентований реагентом AdBlue.

На інших заправках пропонують імпорт, в основному з Польщі. У дослідженні, крім зразків українського виробництва, "під приціл" потрапили реагенти Noxy (ОККО), Gaschema (Socar) і М-Стандарт (Marshall), випущені в Польщі, Литві та Білорусі відповідно.

Майже всі виробники пропонують як варіант заправки на АЗС, так і купівлю AdBlue в каністрах.

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Чистота запорука здоров’я

Проблема в тому, що під виглядом спеціальної автомобільної рідини деякі виробники цілком можуть пропонувати розчин сільськогосподарського карбаміду, розведеного простою водою. А це вже прямий шлях до смерті каталізатора, вартість якого становить близько 5 тис. євро. Тому заправляти бажано перевірений продукт, адже інакше економія може обійтися дуже дорого.

Варто визнати, що за основними параметрами виробники намагаються вкластися в нормативи. Найбільш якісними та безпечними для експлуатації експерти визнали сечовину від AZMOL-ВР і CrossChem. За всіма тестованим параметрам AdBlue цих виробників відповідають всім нормам ISO 22241.

Слідом за ними йде БРСМ-Нафта, але тут концентрація натрію перевищує допустиму норму більш ніж в 3 рази, через що якісною її назвати не можна. Такі показники можуть свідчити про те, що під час виробництва погано очищають воду, яку використовують для реагенту, а солі з такої води можуть забити пори каталізатора.

У зразках від Gaschema і М-Стандарт відзначені підвищене значення біурету (карбамідсечовини), що може побічно вказувати на використання низькоякісної сільськогосподарської сировини. У Gaschema також завищена масова концентрація альдегідів, магнію і натрію, норма якого в 3 рази перевищена також у БРСМ-Нафта.

Всі ці домішки негативно впливають на роботу каталізатора, що в цілому приведе до зниження його ефективності, а згодом вся система очищення відпрацьованих газів і взагалі вийде з ладу, втративши своє первісне призначення. При значному перевищенні норми домішок може навіть статися накопичення вапняних відкладень, які закупорять блок SCR, а згодом і всю вихлопну систему. Що особливо актуально, якщо звернути увагу на масову концентрацію кальцію у Gaschema, тут вона перевищує норму в 40 (!) разів.

Результати досліджень зразків від ТОВ "Експертиза Консалт"

Показник, одиниця вимірювання Норма згідно з вимогами НД AZMOL Cross Chem (Кросс Хім, KLO) БРСМ-Нафта Noxy(ОККО) Gaschema (Socar) М-Стандарт (Marshall) Країна-виробник Україна Україна Україна Польща Литва Білорусь Вміст карбаміду 31,8 – 33,2% 32,8 32,5 31,9 32,8 32,4 32,7 Масова частка біурету < 0,3% 0,26 0,26 0,28 0,15 0,7 0,32 Масова концентрація альдегідів, < 5 мг/кг 0,5 1,78 0,7 Н.д.* >10 0,7 М.К. кальцію, < 0,5 мг/кг 0,25 0,26 0,3 0,06 20,6 0,82 М.К. магнію, < 0,5 мг/кг 0,05 0,01 0,04 0,01 4,8 0,15 М.К. натрію < 0,5 мг/кг 0,27 0,40 1,83 0,17 4,0 0,22

*Наявність домішок заважає випробуванню.

Висновки

Сервіс дозаправки сечовиною на цей час перебуває в стадії розвитку. Купувати цей продукт в каністрах або заправляти на найближчій АЗС – вирішувати автомобілісту. Але до вибору, як завжди, варто поставитися відповідально, адже дорога система вашого автомобіля може легко перенести 1-2 заправки неякісним реагентом. Але якщо вони будуть регулярними, то прослужить вона недовго. Заяви про відповідність стандартам надають всі, але як показує тест, реагенти українського виробництва значно перевершують імпортні аналоги, при цьому ціна значно дешевше закордонних візаві.

Важливо відзначити ще одну проблему. Останнім часом з'явилися "наливайки" контрафактної "сечовини". Найчастіше вони розташовані на західному кордоні країни, а ціна суттєво нижча, ніж на заправках. Як правило, це звичайна пластикова бочка біля узбіччя. Що продають там, експертам ще належить з'ясувати, але вже зараз вони попереджають автомобілістів – в жодному випадку не купувати там сечовину, оскільки це може стати фатальною помилкою для двигуна.