Експерти перевірили дизельне пальне й отримали шокуючі результати в декількох мережах АЗС.

Плутанина з держрегулюванням цін на пальне й відсутність контролю над якістю нафтопродуктів призвели до значного погіршення ситуації на ринку. Одним із доказів цієї тези стали дослідження бензинів А-95 і А-92, проведених нещодавно фахівцями Інституту споживчих експертиз.

Також на тему: Експертиза бензину А-95

Згідно з ними, "бодяга" стала масово з'являтися навіть у великих всеукраїнських мережах, які позиціонують себе як "дискаунтери". А як справи з дизельним паливом? Раніше порушення в цьому сегменті були вкрай рідкісні, солярка була із заводу і відверто підробленого дизеля експерти на заправках не знаходили. В Інституті споживчих експертиз придбали найдорожчі й найдешевші зразки "важкого" палива на українських АЗС, і відправили їх на дослідження в лабораторію.

Відбори відбувалися по території всієї країни, в дослідженні були відібрані зразки "євродизеля" 13 мереж – ОККО, WOG, SHELL, KLO, Prime, ANP, Avantage 7, БРСМ-Нафта, МОТТО, Sun Oil, MARSHALL, MANGO і БРЕНТ Ойл.

У лабораторії всі зразки пройшли перевірку за 5 параметрами: цетановий індекс, фракційний склад, температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки та щільність. Всі перераховані вище показники повинні бути в рамках допусків ДСТУ, інакше воно може завдати шкоди як автомобілю, так і екології – фактично повітрю, яким ми в підсумку дихаємо. І від того, що виявилося в ряді зразків, в експертів волосся ставало дибки…

Дослідження дизпалива проводилося в спеціальних лабораторіях

За аналогією з дослідженнями бензину, експерти розділили результати, отримані в лабораторії, на зони – зелену, синю і червону. В першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали "запас міцності" за якістю, синю – АЗС, паливо яких не мало порушень за вимогами профільного ДСТУ, і червону – мережі, паливо в яких виявилося не кондиційним, тобто мало відхилення в якісних показниках.

Дослідження дизпалива влітку 2021 року, ІСЕ

Дослідження за ДСТУ 7688: 2015 до пального дизельного марки Фракційний склад, % Цетановий індекс Щільність при t 15 С, кг / м3 Температура спалаху в закритому тиглі, оС Вміст сірки, мг / кг Норматив не більше 65 не менше 85 не менше 46 од. 820-845 не нижче 55 оС не більше 10 мг / кг WOG 38 92 54,2 829,5 65 3,2 ОККО 38 91 54,3 831,5 64 3,1 КЛО 43 94 52,4 829,5 64 3,9 PRIME 44 95 54,1 830,7 62 3,9 SHELL 45 91 54,1 829,6 60 5,4 SUN OIL 41 93 54,2 828,2 67 4,9 ANP 43 92 53,5 835,6 61 5,6 MANGO 46 90 53,8 826,8 59 6,5 БРСМ-Нафта 43 93 49,7 836 59 76,7 AVANTAGE 44 91 53,6 832,9 60 5,5 MARSHALL 36 91 50,3 841,9 60 13 БРЕНТ ОЙЛ 53 91 48,1 831,1 38 208 MOTTO 51 88 46,5 833,5 51 647

Також цікаво: Експертиза бензину А-92

Зелена зона

З 13-ти учасників в цю зону потрапили 4 зразки – ОККО, WOG, KLO, і Prime. Насамперед фахівці підрахували цетановий індекс. Цетановий індекс – це цетанове число пального до застосування цетанопідвищуючих присадок. Загальний принцип: чим більше, тим краще, оскільки параметр прямо впливає на витрату палива в бік зменшення і димність.

У трьох зразках результати перейшли за позначку 54 одиниці – ОККО (54,3), WOG (54,2) і Prime (54,1), – це дуже солідний запас. Далі розібралися з фракційним складом, який має важливе значення для роботи двигуна. При збільшенні вмісту легких фракцій в дизельному пальному підвищується критичний тиск займання робочої суміші, з'являються стуки в циліндрах і розріджується картерна олива. Занадто важкі фракції згорають неповно і збільшують відкладення нагару в камері згоряння. Для автомобільних дизелів найкращим є пальне, яке складається з фракцій, що википають при температурах 200-360 ⁰С. Чим вужчий інтервал температур, в якому википає пальне, тим кращий процес його згоряння у двигуні. За цим показником у лідерів не виявилося ніяких проблем, значення приблизно однакові. Найвужчі інтервали – у "дизеля" KLO і WOG.

Ще один важливий показник – температура спалаху дизельного пального. Він може показати, чи не потрапляли в "солярку" сторонні компоненти. Кращий результат, 65 градусів при нормативі не нижче 55, – у палива від WOG, практично такі ж цифри й у колег з ОККО і KLO – по 64 одиниці.

Нарешті, головний показник дизпалива – вміст сірки. Сірка вбивча для нейтралізаторів і сажових фільтрів, витяг її з палива – досить важкий і дорогий процес. Для прикладу, якщо буде 1000 мг/кг (ще десять років тому це було нормою) він може перестати ефективно працювати після десяти–п'ятнадцяти заправок. За українськими стандартами (аналогічними Євро 5), вмісту сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. У лідерів шкідлива сірка була практично відсутня – ОККО (3,1 мг/кг), WOG (3,2 мг/кг), KLO і Prime (по 3,9 мг/кг).

Також цікаво: В Україні скоротилося споживання дизпалива

Синя зона

Мережі АЗС Avantage 7, SHELL, ANP, Sun Oil і MANGO потрапили в синю зону. Дизельне паливо, реалізоване тут, відповідало всім вимогам ДСТУ, але без "запасу". Враховуючи, що чотири з п'яти мереж позиціонують себе як дискаунтери, тобто мають нижчу ціну на стелах, це пристойний результат.

Червона зона

У аутсайдери потрапили цілих чотири зразки, які були придбані в мережах БРСМ-Нафта, МОТТО, MARSHALL і БРЕНТ Ойл. В основному, проблеми були зосереджені у вмісті сірки. І якщо у MARSHALL це незначне перевищення на 3 одиниці (13 мг/кг), то вже у БРСМ-Нафта – більш ніж семикратне перевищення (76,7)! А далі – позахмарні цифри, яких експерти, за їхніми словами, не бачили вже років десять. У зразку БРЕНТ Ойл – більш ніж двадцятикратне перевищення (208 мг/кг)! Для сучасного дизельного двигуна системне потрапляння такого палива в систему може стати фатальним дуже швидко.

Але все тьмяніє в порівнянні з абсолютним "рекордсменом" – в зразку МОТТО в лабораторії виявили вміст сірки 647 мг/кг! Така концентрація неминуче призведе до швидкої смерті двигуна, не кажучи вже про викиди, через які оксид буде вкинутий на вулиці міст.

Також у "рекордсменів" БРЕНТ Ойл і МОТТО виявлено і порушення в параметрі спалаху – загоряння відбувається при 38 і 51 градусів Цельсія відповідно. Це говорить про те, що в пальному є сторонні компоненти. Крім того, дизпаливо цих продавців вогненебезпечне. Оскільки чим нижче температура від нормативу, тим вище ймовірність його вибуху при ДТП або іншій надзвичайній ситуації.

Підсумок

Підсумки дослідження виявилися дуже полярними та гнітючими. Навіть у сегменті дизельного палива, яке, як вважалося, технологічно досить складно й економічно не вигідно фальсифікувати, виявлено без малого третину "некондиції". Тривожний знак, особливо якщо враховувати тяжкість порушень. З іншого боку, фахівці констатували, що якість заводського пального у відповідальних мереж АЗС неухильно зростає.

Автор: Дмитро Гордієнко.