Показники якості більшості мереж виявилися на рівні, але і без явної "бодяги" не обійшлося.

Останнім часом експерти все частіше говорять про стрімке зростання тіньового ринку пального в країні. Так, наприклад, в 2020-2021 роках збільшилися поставки імпортних безакцизних розчинників, фактично лакофарбових речовин, на місцеві міні-НПЗ і нафтобази. За даними групи "А-95", зараз таких "самоварів" у нас в країні налічується близько 25, а насправді може бути більше.

В результаті зростання обсягів кустарного виробництва на ринок потрапляє все більше пального низької якості, від якого страждають автовласники, екологія і пішоходи. Звідси і істотний розкид цін на стелах АЗС – в деяких невеликих мережах і одиночних заправках вартість літра може бути нижче на 3-4 гривні, ніж у великих всеукраїнських операторів.

Також цікаво: експертиза "спиртового" палива в Україні

Експерти Інституту споживчих експертиз дослідили зразки бензину А-92 Євро, який користується популярністю у багатьох автовласників в першу чергу через низьку вартість. Проби відбирали в мережах різних категорій – ОККО, WOG, Amic, KLO, Sun Oil, Chipo, Avantage 7, Автотранс, BVS, БРСМ-нафта, Мotto, Фактор і Татнафта.

Про октан

Насамперед перевірили показник, який характеризує стійкість пального до детонації – передчасного згорання бензину в камері згоряння. Детонація шкідлива для мотора не лише підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але й прискореним зносом двигуна через зайві навантаження. Октанове число вимірювали за дослідницьким методом. Відповідно до цього методу, норматив встановлений на рівні не менше 92 одиниць, що аналогічно звичному числу, яке ми бачимо на заправках.

Результати виявилися досить прогнозованими – більшість зразків вписувалися в заявлений показник. Порушення було зафіксовано в "дев'яносто другому" бензині з мережі "Татнафта" – у пального виявилося октанове число 89 одиниць! Таких цифр експерти не бачили давно. Зразок Sun Oil також виявився нижче нормативу. У решти учасників все рівніше, в діапазоні 92-94 одиниці. Є і бензин з "запасом міцності" за октановим числом. Серед них можна відзначити ОККО і WOG, які продають білоруську "двійку" або зразки KLO і Автотранс, які наливають у баки бензин Shebel 92 вітчизняного Шебелинського НПЗ.

Хімічний склад

Бензолу в пальному повинно бути якомога менше. По-перше, чим більше його в бензині, тим він токсичніший. А по-друге, бензол роз'їдає паливну систему і може протягом кількох десятків заправок призвести до її відмови. Треба відзначити, що ця речовина практично відсутня в пробах "зелених" АЗК, а також в мережах, які продають Shebel-92. А ось закуплений бензин в мережах Фактор, Motto і Sun Oil "відзначився". Зміст шкідливої ​​речовини виявився майже вдвічі рази більшим, ніж дозволяють граничні нормативи ДСТУ, а саме – 2,8 відсотка у Фактора, Motto – 2,3% і "рекордсмен" – Sun Oil з більш ніж триразовим перевищенням норми! Що стосується об'ємної частини ароматичних вуглеводнів, то тут всі вклалися в межі допуску, лише у зразка “Татнафта” показники виявилися на грані нормативу.

Читайте ще: 5 дивних фактів про бензин в СРСР

Сірка

Далі перевірили вміст сірки. Якщо її в пальному занадто багато, це призводить до утворення нагару, забруднення паливних форсунок і "вбиває" каталізатори. До того ж стає "бруднішим" вихлоп: в повітря, яким дихають пішоходи, потрапляють дуже небезпечні оксиди. Вони можуть призвести до ураження верхніх дихальних шляхів людини і накопичуватися в організмі.

Стандарт Євро-5 передбачає вміст сірки в бензині не більше 10 мг/кг. У минулих дослідженнях Інституту практично не було порушень у цьому найважливішому показнику. В цей раз не все так гладко. Так, бензин мережі Sun Oil показав перевищення норми майже в 2 рази. За межами показника виявився зразок мережі Motto, серед тих, хто наблизився впритул – заправки BVS.

А ось серед тих, у кого зафіксовано найменшу кількість сірки (5 мг/кг) в пробі слід відзначити бензин ОККО, але й шебелинський Shebel не відстає – всього 6 мг/кг, що ще раз підтверджує високу якість пального українського виробництва.

Кисневмісні сполуки

Далі в лабораторії були проведені випробування на утримання кисневмісних компонентів, які характеризують наявність спиртових й ефірних добавок. Аналіз показав, що пальне з мережі "Фактор" складається на 21,4 відсотка з ефірів (при нормативі не більше 15), також у складі цього зразка було виявлено перевищення з утримання метанолу – 13,2% (при нормі не більше 3 відсотків). Серед порушників в частині метанолу виявився і бензин Мотто – 13%.

Додавання такої кількості кисневмісних компонентів призводить до погіршення теплотворної здатності палива, що призведе в кінцевому підсумку до сповільненої динаміки авто і збільшить на 10-20 відсотків витрату палива. Практично відсутність даних компонентів зафіксована в "дев'яносто другого" від WOG.

Дослідження палива по ДСТУ 7687:2015 до бензину А-92-евро5-Е5 в квітні 2021 р.

АЗС Октанове число (досл. метод) Вміст сірки (Євро 5) Об'ємна частка бензолу,% Об'ємна частина аромат. вуглеводнів,% Об'ємна частка ефірів,% Норматив Не менше 92 од Норматив – не більше 10 мг/кг Не більше 1.0 Не більше 35 Не більше 15 ОККО 92,2 5 0,38 18.7 0,2 WOG 92,4 6 0,42 18,5 0,24 KLO (Shebel) 92.1 6 0,56 25,8 0,4 Amic 92,2 8 0,76 28,7 1,99 Автотранс 92,1 6 0,55 25,0 0,15 BVS 92,2 10 0,81 29,2 9,8 Chipo 92,2 7 0,62 28,9 2,9 БРСМ-Нафта 93 8 0,55 25.3 4,8 Avantage 7 92,5 8 0,65 31,0 3,4 Фактор 93,6 6 2,8 11,4 21,4* Татнафта 89,7 7,5 0,5 34,7 10,5 Sun Oil 90,6 19 3,5 21,1 12,2 Мотто 95,2 11 2,3 11.2 19,9

*У зразку виявлено метанол у кількості 13,2% при нормативі не більше 3%.

Вміст амінів

Ароматичні аміни як октанозбільшуючі присадки заборонені до використання в бензинах, що реалізуються в Україні. Цей компонент не обкладається акцизом, і як правило, завозиться на ринок під виглядом різноманітних розчинників, а потім його використовують для підвищення октанового числа в низькооктановому бензині. Крім того, що аміни небезпечні для автомобіля, речовина також згубно впливає і на організм, саме його пов'язують з онкологічними захворюваннями системи дихання.

Також цікаво: програми лояльності на українських АЗС

Останній раз аміни експерти фіксували в бензині кілька років тому, після чого вони зникли. Зараз ці присадки, на жаль, "знову в грі" – сліди небезпечної речовини були виявлені в пробі БРСМ-нафта, а в "дев'яносто другого" від Sun Oil його і зовсім виявилося 1,8%. Висновок простий – такий бензин в прямому сенсі небезпечний для життя.

Дослідження на аміни (ДСТУ 7687:2015 бензину А-92-євро5-Е5)

АЗС Об'ємна частка ароматичних амінів,% (норматив – відсутність) ОККО Відсутність WOG Відсутність KLO (Shebel) Відсутність Amic Відсутність Автотранс Відсутність BVS Відсутність Chipo Відсутність Sun Oil Відсутність Avantage 7 Відсутність Фактор Відсутність Татнафта Відсутність Мотто Відсутність БРСМ-Нафта 0,7 Sun Oil 1,8

Висновки

Побоювання аналітиків ринку щодо погіршення якості палива, на жаль, виявилися не безпідставними – правда, це стосується лише так званих дискаунтерів. За словами Юрія Чорнобривця, директора Інституту споживчих експертиз, "зараз все більше продавців шукають виходи на виробників так званого "прямогонного", сумішевого палива, неякісного продукту, виробленого в кустарних умовах. І така пропозиція на ринку знаходить свого споживача, оскільки багато автовласників вважають за краще економити тут і зараз. При цьому бувають ситуації, коли водії постійно заправляються на дешевих АЗС з низькою якістю бензину, потім один раз заїжджають на брендові заправки і скаржаться, що після заправки почалися проблеми. Хоча показники якості лідерів ринку стабільні і під постійним контролем. Упевнений, що в великих мережах, які багато років на ринку, подібні експерименти неможливі, адже репутація коштує дуже дорого".

Як показало дослідження, "бодяжники" не просто нарощують оберти, а використовують заборонені речовини. І, якщо раніше таке низькопробне паливо продавалося в "підпарканних бочках", то зараз, як виявилося, ним можна заправитися і у "відомих" мережах. І це дуже небезпечна тенденція. До слова, за даними групи "А-95", в 2021 році в Україні кількість некондиційного палива буде тільки збільшуватися. Автовласникам експерти рекомендують бути обережними і не заправлятися за демпінговими цінами.

Автор: Вадим Кривенко.