Експерти перевірили якість пального з біокомпонентами на українських АЗС.

На альтернативні види палива або, як називають їх у народі "спиртові" бензини, ще кілька років тому покладали великі перспективи. Навіть преміальні мережі вводили у себе ці позиції, зокрема, WOG. А "першопрохідцями" в цьому сегменті стала мережа автозаправних комплексів БРСМ-Нафта. Причина проста – автовласники завжди хочуть економити. Різниця сягала чотирьох і більше гривень на літрі – серйозний аргумент!

Але через якийсь час цей вид альтернативного палива "не злетів" – в основному через дефіцит сировини і невеликий попиту багато мереж відмовилися від просування даного продукту. Проте, в поточний момент інтерес до даного виду бензину знову зріс – через стрімке зростання цін на "традиційний" бензин і загальне обідніння населення. Зараз різниця в ціні між "спиртовим" та звичайним бензином може досягати навіть 8 гривень на літрі. Тому знову виникло питання, а як справи з якістю подібного пального? Трейдери виробляють його самостійно, тому певні побоювання є. Це й стало приводом "взятися за пробовідбірники" в столичному Інституті споживчих експертиз.

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На даний момент подібне пальне експертам вдалося виявити лише в чотирьох мережах – БРСМ-Нафта, Авіас, Моttо і регіональній мережі BVS. Результати виявилися не райдужними – половина зразків виявилися не "спиртовим" паливом, а якоюсь сумішшю.

Скільки спирту?

Багато автомобілістів з недовірою ставляться до біопалива, мовляв, спирт – "це ж вода". Цей стереотип не зовсім відповідає дійсності. В бензин додають не харчовий спирт, який із задоволенням "споживають" люди, а неочищений, з великою кількістю сивушних масел, зневоднений і денатурований бензином. "Це спеціальний технічний спирт. Якщо пальне зроблено за всіма нормами і відповідає нормативам ДСТУ, цим бензином можна заправляти будь-який автомобіль і не турбуватися, що він може зламатися", – говорить директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

Дивіться відеоогляд перевірки спиртового палива:

Лабораторні випробування почалися з головного – з визначення об'ємної частки спиртів, величина якої й зумовлює основні властивості спиртового палива. Треба відзначити, що спиртове пальне ділиться на дві категорії. Автобензин з вмістом біоетанолу не менше 30% відноситься до альтернативних палив. Якщо ж біоетанолу менше 30%, то це не альтернативне, а спиртове марок Е5, Е7, Е10 (відповідно до Технічного регламенту). Ці типи пального випускаються за різними нормативними документами, тож їх не варто плутати.

За підсумками лабораторних випробувань лише зразок, придбаний на АЗК БРСМ-Нафта, виявився альтернативним, з вмістом етанолу 30,7%. Менше 30% виявлено в зразку Моttо, а в зразках з заправок Авіас і BVS етанолу і зовсім майже не виявилося! З чого ж зроблені ці суміші, показали подальше вивчення їх складу.

Результати досліджень ІСЕ спиртового палива в Україні в березні 2021:

АЗС Октанове число (досл. метод) Масова частка бензолу, % Масова частка аромат. вугле– воднів, % Об’ємна частка етанолу, % Значення рН Об’ємна частка етерів, % Норма > 95 од. < 1 < 35 6,5 – 9,0 < 15 БРСМ – НАФТА 98 0,23 7,2 30,7 7,4 1,3 MOTTO 97 1 17,8 28,5 6,6 10,5 АВІАС 95,7 1,2 15,8 7,9 7 15 BVS 95 2,6 10,7 0,25 7,1 20,6

Дослідження проводилися відповідно до вимог ДСТУ 8696 до: 2016 до пального моторного альтернативного.

Перевірка октану

Зазвичай у альтернативних палив присутній неабиякий запас щодо цьому параметра. Цього разу цей показник виявився вищим не у всіх, хоча і порушень не було виявлено.

Цей показник характеризує стійкість до детонації – передчасного згорання бензину в камері згоряння. Детонація шкідлива для мотора не тільки підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але і передчасним зносом двигуна через зайві навантаження. Октанове число вимірювали дослідницьком методом. Найвищий запас міцності виявився у пального А-95Е Premium+ від мережі БРСМ-Нафта – 98 одиниць! А ось Авіас і BVS обмежилися потраплянням в норматив – 95,7 і 95 одиниць відповідно.

"При згорянні палива виділяється надлишкова енергія, коли спалюється бензин – енергія перетворюється на теплову енергію. ККД двигуна падає. Коли спалюється етанол, температура нижче і ККД двигуна збільшується. Навіть скорочується витрата пального. Так працюють сучасні двигуни. Якщо ми поїздимо на європейських і американських двигунах, то побачимо, що сама технологія вже зобов'язує нас використовувати таке пальне", – прокоментував Євген Лукашевич, засновник ЧОА "Українська технологічна компанія".

Бензол і ароматика

Як відомо, бензол і ароматичні вуглеводні – це речовини, які можуть завдати шкоди паливній системі і привести до її передчасного зносу. Крім того, не випаровуючись цілком, бензол змиває масляну плівку в моторі, що призводить до підвищеного зносу циліндрів двигуна. Ну і звичайно, вони завдають шкоди навколишньому середовищу.

Однак без ароматичних вуглеводнів неможливо виробляти якісний бензин, оскільки ароматика – це процеси вторинної переробки нафти, які дають високооктановий компонент. Негативні сторони – це поганий вплив на навколишнє середовище, тому вміст цих компонентів обмежують в нормативних документах. В альтернативних бензинах за рахунок 30-процентного вмісту біоетанолу, вміст ароматичних вуглеводнів можна скоротити, тому що спирт має велике октанове число. "Перша перевага альтернативного палива – енергетична безпека. Друге – здоров'я людей. Додавання етанолу в бензин підвищує якість палива з точки зору вихлопу продуктів, скорочується викид діоксинів і канцерогенів. Третє – при виробництві біоетанолу виробляються корми, це продовольча безпека. Четверта – перспективи нарощування виробництва сировини: кукурудзи, пшениці, буряка", – говорить Євген Лукашевич, експерт паливного ринку.

Спиртові бензини виробляються за ТУ, тому виробник сам визначає граничні кількості цих речовин, наприклад, того ж бензолу. Тому оцінювали за фактичним змістом, з оглядкою на ДСТУ для поліпшеного "дев'яносто п'ятого", який не допускає вміст бензолу більше 1%. Практично відсутність цієї шкідливої ​​речовини (0,23%) виявилося в зразку БРСМ-Нафта. Відмінний результат! А ось у колег не все так райдужно. У Авіас вміст бензолу 1,2%, що перевищує вимоги ДСТУ для "поліпшеного" бензину, а у BVS і зовсім – 2,6%. Така кількість вже може завдати серйозної шкоди двигуну.

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Корозія не пройде

Одним з найбільш важливих експлуатаційних показників спиртового пального – корозійна активність. Справа в тому, що спирт є сильним розчинником і роз'їдає гумові та пластикові деталі паливної системи. Щоб цього уникнути, до складу біопалива потрібно вводити спеціальну присадку, що підвищує значення кислотного параметра pH. В цілому, цей показник повинен бути від 6 до 9 одиниць.

Всі учасники впоралися з цим тестом, а найвище значення (7,4 одиниці) було виявлено в пробі палива А-95Е Premium+ від мережі БРСМ-Нафта. Такі показники говорять про те, що за своїми антикорозійними властивостями спиртовий бензин практично не відрізняється від звичайного бензину і є нешкідливим для гумотехнічних деталей двигуна.

Об'ємна частка ефірів

Після того, як в лабораторії визначили, що два зразка (Авіас і BVS), не є "спиртовими", був перевірений рівень вмісту ефірів, кисневмісних присадок.

Аналіз показав, що паливо з цих двох мереж складається з відповідно 15 і 20,6% цього компонента. Додавання такої кількості кисневмісних компонентів призводить до погіршення теплотворної здатності палива, що призведе в кінцевому підсумку до сповільненої динаміки авто і більшої витрати палива.

Підсумки і світовий досвід

Результати показали, що заправлятися "спиртовим" або "альтернативним" бензином без ризику для власного автомобіля можна і потрібно. Важливо уважно підходити до вибору продавців такого палива. Адже мережі АЗС виробляють його самостійно, і зрозуміти, з чого воно складається можна виключно лабораторним шляхом. Якщо ж надійний продавець знайдений, за якість бензину, витрату палива і стан автомобіля можна не турбуватися.

"Спиртовий бензин, як відомо, має певні миючі властивості. З першими заморозками у мене цієї проблеми ніби і не було: ніяких "дабл стартів", все в порядку. Легкий, завжди надійний пуск навіть в морозну погоду, впевнена робота двигуна. На сервісі дивилися свічки, стан фільтрів – все набагато краще, ніж при використанні звичайного бензину", – розповідає автоексперт, заступник редактора журналу "За кермом" Ярослав Московка, який вже 3 роки заправляється "спиртовим бензином".

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Якщо у альтернативного палива стільки переваг, чому воно досі не стало лідером продажів в Україні? Експерти називають кілька причин: не всі водії про нього знають, не у всіх роздрібних мережах його можна купити. Крім того, біоетанол в нашій країні став страшилкою і оповитий міфами.

А поки на українському ринку продовжуються дебати про те, чи шкідливий він чи корисний, світ давно пішов вперед. У Бразилії 50% авто їздять на чистому біоетанолі, інші – на суміші з 27% спирту. Вся Європа додає додає в бензин 10% спирту і має намір збільшити вміст до 14% в 2030 році. Китай зупинив дотації у виробництво електрокарів і закупив в України 6 млн тонн кукурудзи для власного виробництва біоетанолу. Для цих цілей в КНР побудували найбільший в світі біоетаноловий завод в світі. Це третя після США і Бразилії країна за обсягами виробництва і споживання біоетанолу.

"Тільки в Україні ця історія інтенсивно блокується фейками і різними дурницями про те, що біоетанол – це погано. 85% європейського бензину – бензин з додаванням біоетанолу. Бразильці ще в 1976 році, коли всі двигуни були на карбюраторах, ввели обов'язкове додавання 11%. Як результат з 1976 по 2000 роки лише на імпорті нафти вони заощадили більше 90 млрд доларів. Для України це золоте дно”, – каже Тарас Ніколаєнко, виконавчий директор Української асоціації виробників біоетанолу.

Автор: Дмитро Сисоєв.

Фото: GettyImages.