Найбільш популярна марка бензину в деяких мережах може бути небезпечна для двигуна автомобіля.

За даними офіційної статистики, частка білоруських бензинів в Україні в загальному імпорті досягла 80%. А нафтопереробні заводи нашого сусіда грунтовно модернізовані, і випускають пальне стандарту Євро 5. Виходить, проблем з якістю бути не повинно? Це вирішили перевірити експерти Інституту споживчих експертиз, провівши рейд найбільш популярними мережами АЗС. Як виявилося, заправка "п'ятим" бензином все ще може бути квестом з сумними наслідками.

Основну увагу експерти приділили не лише великим всеукраїнським мереж АЗС, але середнім і регіональним мережам, які продають пальне дешевше, ніж у лідерів. Проби бензину А-95 були відібрані на заправках 13 мереж – Amic, ANP, Avantage, Chipo, GLUSCO, KLO, Marshall, Мотто, OKKO, Shell, Sun Oil, WOG і БРСМ-нафта.

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Результати не порадували

Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Євро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки і об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Результати не потішили – три зразки виявилися не кондиційними.

АЗС (дослідження за ДСТУ 7687: 2015) Октанове число (дослідн. метод) (норматив – не менше 95 од.) Вміст сірки,(норматив не більше 10 мг/кг) Об'ємна частина ароматичних вуглеводнів (в %, не більше 35) Об'ємна частка бензолу (в %, не більше 1.0) БРСМ-Нафта 97,2 5 22,5 0,40 KLO 97 5,2 26,5 0,52 WOG 96,5 6 18 0,54 Chipo 96,7 7 18,3 0,75 Glusco 95,5 7 26,9 0,70 ANP 96,0 6 29,3 0,77 ОККО 95,3 5,9 28,8 0,69 МОТТО 95,4 9 25,8 0,76 SunOil 95,9 8 23,6 0,59 SHELL 96,5 7 28,5 0,51 Amic 95,1 9 25,7 0,63 Avantage 93 393 24,6 15 Marshall 88 227 27,5 15,6

Насамперед перевірили найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість пального до детонації (передчасного вибуху бензину в камері згоряння). Детонація шкідлива для мотора не лише підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але й передчасним зносом двигуна через зайві навантажень. Октанове число вимірювали за дослідницьким методом: норматив – не нижче 95 одиниць. Всі зразки, крім одного, вклалися в норматив! Більш того, практично всі мали "запас" в дві і більше одиниці.

"Дев'яносто сьомим" бензин виявився у мережі БРСМ-нафта і КЛО (97,2 і 97 одиниць). А ось в бензині від мережі Avantage і Marshall "октану" не вистачило – 93 і 88 (!) одиниць відповідно, що нижче нормативу.

Знову нижче стандарту!

Далі експерти перевірили ще один важливий показник – вміст сірки. Якщо цієї шкідливої ​​речовини в пальному занадто багато, це призводить до утворення нагару, забрудненню паливних форсунок і "смерті" каталізатора. До того ж стає "бруднішими" викиди в повітря: потрапляють дуже небезпечні сполуки. ДСТУ для А-95-Євро5 дозволяє не більше 10 мг/кг.

Тут також ситуація виявилася непоганою, але були й неприємні винятки. У мережі Avantage бензин виявився з вмістом сірки 393 мг/кг! Також перевищення вмісту сірки було виявлено в зразку бензину Marshall. Це дуже суттєві перевищення, здатні завдати смертельного удару двигуну. Для порівняння, у лідерів кількість сірки було мінімальним – БРСМ-нафта 5 мг/кг, КЛО та ОККО – 5,2 і 5,9 мг/кг відповідно.

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Наступний важливий параметр – вміст бензолу. Ця речовина здатна змивати масляну плівку, що призводить до підвищеного зносу циліндрів двигуна. ДСТУ нормує об'ємну частину вмісту бензолу на рівні не більше 1%. У цьому параметрі порушники все ті ж – у Marshall і Avantage бензолу було 15 раз (!) більше встановленого нормативу! Найменше шкідливої ​​речовини виявилося у проб, відібраних на АЗС Shell (0,51%) і БРСМ-нафта – 0,40 відсотка.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, ДСТУ регламентує їх вміст в бензині 5-ого екологічного класу не більше 35% за обсягом. Перевищення загрожує збільшеним процесом утворення нагару. У цьому параметрі всі випробовувані вклалися в норматив, порушень не виявлено.

АЗС (дослідження за ДСТУ 7687:2015) Об'ємна частка кисневмісних сполук (в %, не більше, метанол – етанол) БРСМ-Нафта Відсутн. KLO Відсутн. WOG Відсутн. Chipo Відсутн. Glusco Відсутн. ANP Відсутн. ОККО Відсутн. МОТТО Відсутн. SunOil Відсутн. SHELL Відсутн. Amic Відсутн. Avantage 6,5 – Відсутн. Marshall Відсутн.

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Що в підсумку?

Підсумки дослідження в цілому дуже схожі з результатами дизельного пального – у мереж "другого" ешелону (за кількістю станцій) – наприклад, БРСМ-нафта, KLO або GLUSCO, якість бензину стабільна, їх показники часто перевищують нормативи великих "преміальних" мереж. При цьому у них паливо дешевше!

Більш того, в цих мережах практично повністю знівельована різниця в рівні сервісу або асортименті товарів. Наприклад, у тих же БРСМ-нафта концепція заправок змінилася від "АЗК з магазином" на "магазин з можливістю заправитися". А KLO будує нові та реконструює існуючі комплекси, спираючись на преміум-обслуговування. Але разом з тим, в деяких мережах все ще ставлять прибуток вище репутації і продають некондиційне пальне, часто за дуже низькою ціною.

Вадим Кривенко, за матеріалами Інституту Споживчих Експертиз.