Найбільш популярна марка бензину в деяких мережах може бути небезпечна для двигуна автомобіля.

За даними офіційної статистики, частка білоруських бензинів в Україні в загальному імпорті досягла 80%. А нафтопереробні заводи нашого сусіда грунтовно модернізовані, і випускають пальне стандарту Євро 5. Виходить, проблем з якістю бути не повинно? Це вирішили перевірити експерти Інституту споживчих експертиз, провівши рейд найбільш популярними мережами АЗС. Як виявилося, заправка "п'ятим" бензином все ще може бути квестом з сумними наслідками.

Основну увагу експерти приділили не лише великим всеукраїнським мереж АЗС, але середнім і регіональним мережам, які продають пальне дешевше, ніж у лідерів. Проби бензину А-95 були відібрані на заправках 13 мереж – Amic, ANP, Avantage, Chipo, GLUSCO, KLO, Marshall, Мотто, OKKO, Shell, Sun Oil, WOG і БРСМ-нафта.

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Результати не порадували

Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Євро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки і об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Результати не потішили – три зразки виявилися не кондиційними.

АЗС

(дослідження за ДСТУ 7687: 2015)

Октанове число (дослідн. метод)

(норматив – не менше 95 од.)

Вміст сірки,(норматив не більше 10 мг/кг)

 Об'ємна частина ароматичних вуглеводнів (в %, не більше 35) Об'ємна частка бензолу (в %, не більше 1.0)

БРСМ-Нафта

97,2

5

22,5

0,40

KLO

97

5,2

26,5

0,52

WOG

96,5

6

18

0,54

Chipo

96,7

7

18,3

0,75

Glusco

95,5

7

26,9

0,70

ANP

96,0

6

29,3

0,77

ОККО

95,3

5,9

28,8

0,69

МОТТО

95,4

9

25,8

0,76

SunOil

95,9

8

23,6

0,59

SHELL

96,5

7

28,5

0,51

Amic

95,1

9

25,7

0,63

Avantage

93

393

24,6

15

Marshall

88

227

27,5

15,6

Насамперед перевірили найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість пального до детонації (передчасного вибуху бензину в камері згоряння). Детонація шкідлива для мотора не лише підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але й передчасним зносом двигуна через зайві навантажень. Октанове число вимірювали за дослідницьким методом: норматив – не нижче 95 одиниць. Всі зразки, крім одного, вклалися в норматив! Більш того, практично всі мали "запас" в дві і більше одиниці.

"Дев'яносто сьомим" бензин виявився у мережі БРСМ-нафта і КЛО (97,2 і 97 одиниць). А ось в бензині від мережі Avantage і Marshall "октану" не вистачило – 93 і 88 (!) одиниць відповідно, що нижче нормативу.

Знову нижче стандарту!

Далі експерти перевірили ще один важливий показник – вміст сірки. Якщо цієї шкідливої ​​речовини в пальному занадто багато, це призводить до утворення нагару, забрудненню паливних форсунок і "смерті" каталізатора. До того ж стає "бруднішими" викиди в повітря: потрапляють дуже небезпечні сполуки. ДСТУ для А-95-Євро5 дозволяє не більше 10 мг/кг.

Тут також ситуація виявилася непоганою, але були й неприємні винятки. У мережі Avantage бензин виявився з вмістом сірки 393 мг/кг! Також перевищення вмісту сірки було виявлено в зразку бензину Marshall. Це дуже суттєві перевищення, здатні завдати смертельного удару двигуну. Для порівняння, у лідерів кількість сірки було мінімальним – БРСМ-нафта 5 мг/кг, КЛО та ОККО – 5,2 і 5,9 мг/кг відповідно.

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Наступний важливий параметр – вміст бензолу. Ця речовина здатна змивати масляну плівку, що призводить до підвищеного зносу циліндрів двигуна. ДСТУ нормує об'ємну частину вмісту бензолу на рівні не більше 1%. У цьому параметрі порушники все ті ж – у Marshall і Avantage бензолу було 15 раз (!) більше встановленого нормативу! Найменше шкідливої ​​речовини виявилося у проб, відібраних на АЗС Shell (0,51%) і БРСМ-нафта – 0,40 відсотка.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, ДСТУ регламентує їх вміст в бензині 5-ого екологічного класу не більше 35% за обсягом. Перевищення загрожує збільшеним процесом утворення нагару. У цьому параметрі всі випробовувані вклалися в норматив, порушень не виявлено.

АЗС

(дослідження за ДСТУ 7687:2015)

 Об'ємна частка кисневмісних сполук (в %, не більше, метанол – етанол)

БРСМ-Нафта

Відсутн.

KLO

Відсутн.

WOG

Відсутн.

Chipo

Відсутн.

Glusco

Відсутн.

ANP

Відсутн.

ОККО

Відсутн.

МОТТО

Відсутн.

SunOil

Відсутн.

SHELL

Відсутн.

Amic

Відсутн.

Avantage

6,5 – Відсутн.

Marshall

Відсутн.

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Що в підсумку?

Підсумки дослідження в цілому дуже схожі з результатами дизельного пального – у мереж "другого" ешелону (за кількістю станцій) – наприклад, БРСМ-нафта, KLO або GLUSCO, якість бензину стабільна, їх показники часто перевищують нормативи великих "преміальних" мереж. При цьому у них паливо дешевше!

Більш того, в цих мережах практично повністю знівельована різниця в рівні сервісу або асортименті товарів. Наприклад, у тих же БРСМ-нафта концепція заправок змінилася від "АЗК з магазином" на "магазин з можливістю заправитися". А KLO будує нові та реконструює існуючі комплекси, спираючись на преміум-обслуговування. Але разом з тим, в деяких мережах все ще ставлять прибуток вище репутації і продають некондиційне пальне, часто за дуже низькою ціною.

Вадим Кривенко, за матеріалами Інституту Споживчих Експертиз.