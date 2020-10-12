Найбільш популярна марка бензину в деяких мережах може бути небезпечна для двигуна автомобіля.
За даними офіційної статистики, частка білоруських бензинів в Україні в загальному імпорті досягла 80%. А нафтопереробні заводи нашого сусіда грунтовно модернізовані, і випускають пальне стандарту Євро 5. Виходить, проблем з якістю бути не повинно? Це вирішили перевірити експерти Інституту споживчих експертиз, провівши рейд найбільш популярними мережами АЗС. Як виявилося, заправка "п'ятим" бензином все ще може бути квестом з сумними наслідками.
Основну увагу експерти приділили не лише великим всеукраїнським мереж АЗС, але середнім і регіональним мережам, які продають пальне дешевше, ніж у лідерів. Проби бензину А-95 були відібрані на заправках 13 мереж – Amic, ANP, Avantage, Chipo, GLUSCO, KLO, Marshall, Мотто, OKKO, Shell, Sun Oil, WOG і БРСМ-нафта.
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Результати не порадували
Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Євро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки і об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Результати не потішили – три зразки виявилися не кондиційними.
|
АЗС
(дослідження за ДСТУ 7687: 2015)
|
Октанове число (дослідн. метод)
(норматив – не менше 95 од.)
|
Вміст сірки,(норматив не більше 10 мг/кг)
|Об'ємна частина ароматичних вуглеводнів (в %, не більше 35)
|Об'ємна частка бензолу (в %, не більше 1.0)
|
БРСМ-Нафта
|
97,2
|
5
|
22,5
|
0,40
|
KLO
|
97
|
5,2
|
26,5
|
0,52
|
WOG
|
96,5
|
6
|
18
|
0,54
|
Chipo
|
96,7
|
7
|
18,3
|
0,75
|
Glusco
|
95,5
|
7
|
26,9
|
0,70
|
ANP
|
96,0
|
6
|
29,3
|
0,77
|
ОККО
|
95,3
|
5,9
|
28,8
|
0,69
|
МОТТО
|
95,4
|
9
|
25,8
|
0,76
|
SunOil
|
95,9
|
8
|
23,6
|
0,59
|
SHELL
|
96,5
|
7
|
28,5
|
0,51
|
Amic
|
95,1
|
9
|
25,7
|
0,63
|
Avantage
|
93
|
393
|
24,6
|
15
|
Marshall
|
88
|
227
|
27,5
|
15,6
Насамперед перевірили найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість пального до детонації (передчасного вибуху бензину в камері згоряння). Детонація шкідлива для мотора не лише підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але й передчасним зносом двигуна через зайві навантажень. Октанове число вимірювали за дослідницьким методом: норматив – не нижче 95 одиниць. Всі зразки, крім одного, вклалися в норматив! Більш того, практично всі мали "запас" в дві і більше одиниці.
"Дев'яносто сьомим" бензин виявився у мережі БРСМ-нафта і КЛО (97,2 і 97 одиниць). А ось в бензині від мережі Avantage і Marshall "октану" не вистачило – 93 і 88 (!) одиниць відповідно, що нижче нормативу.
Знову нижче стандарту!
Далі експерти перевірили ще один важливий показник – вміст сірки. Якщо цієї шкідливої речовини в пальному занадто багато, це призводить до утворення нагару, забрудненню паливних форсунок і "смерті" каталізатора. До того ж стає "бруднішими" викиди в повітря: потрапляють дуже небезпечні сполуки. ДСТУ для А-95-Євро5 дозволяє не більше 10 мг/кг.
Тут також ситуація виявилася непоганою, але були й неприємні винятки. У мережі Avantage бензин виявився з вмістом сірки 393 мг/кг! Також перевищення вмісту сірки було виявлено в зразку бензину Marshall. Це дуже суттєві перевищення, здатні завдати смертельного удару двигуну. Для порівняння, у лідерів кількість сірки було мінімальним – БРСМ-нафта 5 мг/кг, КЛО та ОККО – 5,2 і 5,9 мг/кг відповідно.
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Наступний важливий параметр – вміст бензолу. Ця речовина здатна змивати масляну плівку, що призводить до підвищеного зносу циліндрів двигуна. ДСТУ нормує об'ємну частину вмісту бензолу на рівні не більше 1%. У цьому параметрі порушники все ті ж – у Marshall і Avantage бензолу було 15 раз (!) більше встановленого нормативу! Найменше шкідливої речовини виявилося у проб, відібраних на АЗС Shell (0,51%) і БРСМ-нафта – 0,40 відсотка.
Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, ДСТУ регламентує їх вміст в бензині 5-ого екологічного класу не більше 35% за обсягом. Перевищення загрожує збільшеним процесом утворення нагару. У цьому параметрі всі випробовувані вклалися в норматив, порушень не виявлено.
|
АЗС
(дослідження за ДСТУ 7687:2015)
|Об'ємна частка кисневмісних сполук (в %, не більше, метанол – етанол)
|
БРСМ-Нафта
|
Відсутн.
|
KLO
|
Відсутн.
|
WOG
|
Відсутн.
|
Chipo
|
Відсутн.
|
Glusco
|
Відсутн.
|
ANP
|
Відсутн.
|
ОККО
|
Відсутн.
|
МОТТО
|
Відсутн.
|
SunOil
|
Відсутн.
|
SHELL
|
Відсутн.
|
Amic
|
Відсутн.
|
Avantage
|
6,5 – Відсутн.
|
Marshall
|
Відсутн.
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Що в підсумку?
Підсумки дослідження в цілому дуже схожі з результатами дизельного пального – у мереж "другого" ешелону (за кількістю станцій) – наприклад, БРСМ-нафта, KLO або GLUSCO, якість бензину стабільна, їх показники часто перевищують нормативи великих "преміальних" мереж. При цьому у них паливо дешевше!
Більш того, в цих мережах практично повністю знівельована різниця в рівні сервісу або асортименті товарів. Наприклад, у тих же БРСМ-нафта концепція заправок змінилася від "АЗК з магазином" на "магазин з можливістю заправитися". А KLO будує нові та реконструює існуючі комплекси, спираючись на преміум-обслуговування. Але разом з тим, в деяких мережах все ще ставлять прибуток вище репутації і продають некондиційне пальне, часто за дуже низькою ціною.
Вадим Кривенко, за матеріалами Інституту Споживчих Експертиз.