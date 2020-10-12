Самая популярна марка бензина в некоторых сетях может быть опасна для двигателя автомобиля.

По данным официальной статистики, доля белорусских бензинов в Украине в общем импорте достигла 80%. А нефтеперерабатывающие заводы нашего соседа основательно модернизированы, и выпускают топливо стандарта Евро 5. Выходит, проблем с качеством быть не должно? Это решили проверить эксперты Института потребительских экспертиз, проведя рейд по наиболее популярным сетям АЗС. И оказалось, что заправка "пятым" бензином все еще может быть квестом с печальными последствиями.

Основное внимание эксперты уделили не только большим всеукраинским сетям АЗС, но средним и региональным сетям, которые продают топливо по дешевле, чем у лидеров. Пробы бензина А-95 были отобраны на заправках 13 сетей – Amic, ANP, Avantage, Chipo, GLUSCO, KLO, Marshall, МОТТО, OKKO, Shell, Sun Oil, WOG и БРСМ-нафта.

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Результаты не порадовали

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Результаты не порадовали – три образца оказались не кондиционными.

АЗС (исследования по ДСТУ 7687:2015) Октановое число (исслед. метод) (норматив – не менее 95 ед.) Содержание серы, (норматив не более 10 мг/кг) Объёмная часть ароматических углеводородов (в %, не более 35) Объемная часть бензола (в %, не более 1.0) БРСМ-Нафта 97,2 5 22,5 0,40 KLO 97 5,2 26,5 0,52 WOG 96,5 6 18 0,54 Chipo 96,7 7 18,3 0,75 Glusco 95,5 7 26,9 0,70 ANP 96,0 6 29,3 0,77 ОККО 95,3 5,9 28,8 0,69 МОТТО 95,4 9 25,8 0,76 SunOil 95,9 8 23,6 0,59 SHELL 96,5 7 28,5 0,51 Amic 95,1 9 25,7 0,63 Avantage 93 393 24,6 15 Marshall 88 227 27,5 15,6

Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число, которое характеризует стойкость топлива к детонации (преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания). Детонация вредна для мотора не только повышенным расходом топлива и снижением мощности, но и преждевременным износом двигателя из-за лишних нагрузок. Октановое число измеряли по исследовательскому методу: норматив – не ниже 95 единиц. Все образцы, кроме одного, уложились в норматив! Более того, практически все имели "запас" в две и более единицы.

"Девяносто седьмым" бензин оказался у сети БРСМ-нафта и КЛО (97,2 и 97 единиц). А вот в бензине от сети Avantage и Marshall "октана" не хватило – 93 и 88 (!) единиц соответственно, что не соответствует нормативу.

Опять ниже стандарта!

Далее эксперты проверили еще один важнейший показатель – содержание серы. Если этого вредного вещества в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и “смерти” катализатора. К тому же становится "грязнее" выхлоп и в воздух, которым мы дышим, попадают очень опасные окислы. ДСТУ для А-95-Евро5 требует не более 10 мг/кг.

Здесь также ситуация оказалась неплохой, но были и неприятные исключения. У сети Avantage бензин оказался с содержанием серы 393 мг/кг! Также превышение содержания серы было обнаружено в образце топлива Marshall. Это очень существенные превышения, способные нанести смертельный удар двигателю. Для сравнения, у лидеров количество серы было минимальным – БРСМ-нафта, (5 мг/кг), КЛО, ОККО (5,2 и 5,9 мг/кг соответственно).

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Следующий один немаловажный параметр – содержание бензола. Это вещество способно смывать масляную пленку, что приводит к повышенному износу цилиндров двигателя. ДСТУ нормирует объемную часть содержания бензола на уровне не более 1%. В этом параметре нарушители все те же – у Marshall и Avantage бензола было 15 раз (!) больше установленного норматива! Меньше всего вредного вещества оказалось у проб, отобранных на АЗС Shell (0,51%) и БРСМ-нафта – 0,40 процента.

Что касается содержания ароматических углеводородов, ДСТУ регламентирует их содержание в бензине 5-ого экологического класса не более 35% по объему. Превышение грозит увеличенным процессом образования нагара. В этом параметре все испытуемые уложились в норматив, нарушений не обнаружено.

АЗС (исследования по ДСТУ 7687:2015) Объемная часть кислородсодержащих соединений (в %, не более, метанол – этанол) БРСМ-Нафта Отсут. KLO Отсут. WOG Отсут. Chipo Отсут. Glusco Отсут. ANP Отсут. ОККО Отсут. МОТТО Отсут. SunOil Отсут. SHELL Отсут. Amic Отсут. Avantage 6,5 - Отсут. Marshall Отсут.

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Что в итоге?

Итоги исследования в целом очень схожи с результатами дизельного топлива – у сетей "второго" эшелона (по количеству станций) – например, БРСМ-нафта, KLO или GLUSCO, качество бензина стабильно, их показатели часто превышают нормативы больших "премиальных" сетей. При этом у них топливо дешевле!

Более того, в этих сетях практически полностью нивелирована разница в уровне сервиса или ассортименте товаров. Например, у тех же БРСМ-нафта концепция заправок изменилась от "АЗК с магазином" на "магазин с возможностью заправиться". А KLO строит новые и реконструирует существующие комплексы с упором на премиум-обслуживание. Но вместе с тем, в некоторых сетях все еще ставят прибыль выше репутации и продают некондиционное топливо, зачастую по очень низкой цене.

Вадим Кривенко, по материалам Института Потребительских экспертиз.