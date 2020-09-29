В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо» под номером 4098-1, который призван уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €139,50 за 1000 л.

Документ был зарегистрирован 18 сентября депутатом от фракции "Слуга народа" Алексеем Ковалевым. Вышеупомянутый проект закона является альтернативным законопроекту, который был зарегистрирован в парламенте 15 сентября группой из 17 депутатов фракции "Слуга народа" во главе с Алексеем Мовчаном.

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В отличие от своих коллег, которые хотят уравнять ставки акцизного налога для всех видов топлива на уровне €139 за 1000 л, Ковалев предлагает снизить ставку акциза только на бензин с €213,50 до €139,50 за 1000 л. При этом ставки на ДТ и автогаз оставить на действующем уровне – €139 и €52 за 1000 л соответственно.

"В перспективе корректировки акцизов приведут к росту потребления бензинов в 3 млн. т (что составляет около 70% украинского производства)", – говорится в пояснительной записке к проекту закона, предложенного Ковалевым.

О необходимости пересмотра ставок акциза заявили и в "Консалтинговой группе А-95". По мнению экспертов, структура потребления моторных топлив в Украине нуждается в коррекции для максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей, выравнивания торгового баланса и увеличение налоговых поступлений.

Эксперты отметили, что если сейчас акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно быть не менее 70-75%. При этом акцизный налог на дизтопливо можно оставить на текущем уровне.

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"Бензин станет доступнее, сжиженный газ подорожает, но сохранит свою ценовую привлекательность, НПЗ получат перспективу развития, рынок снизит зависимость от импорта, а государство получит дополнительные налоги", – заявили в "А-95", подчеркнув, что выход на новую структуру потребления будет плавным и займет не менее пяти лет.

Отметим, идея корректировки акцизов направлена на снижение привлекательности сжиженного газа, объем потребления которого за последние семь лет удвоился с параллельным уменьшением использования бензина – одного из ключевых продуктов в номенклатуре производства компании "Укртатнафта". В компании считают, что унификация ставок акцизов приведет к снижению спроса на сжиженный газ и к росту продаж бензина.

Напомним, Нефтегазовая ассоциация Украины, объединяющая крупнейшие розничные сети, придерживается идеи двухэтапного просмотра акцизного налога. На первом этапе – снижение ставки на бензин до €180 и повышение на газ до €92. На втором – выравнивание ставок к единому уровню €145.

Против любых корректировок соотношение акциза на бензин и автогаз выступает Украинская ассоциация сжиженного газа, которая объединяет крупнейших поставщиков этого ресурса.

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