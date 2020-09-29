У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо» під номером 4098-1, який покликаний зменшити акциз на бензин з €213,50 до €139,50 за 1000 л.

Документ було зареєстровано 18 вересня депутатом від фракції «Слуга народу» Олексієм Ковальовим. Вищезгаданий проект закону є альтернативним до законопроекту, який було зареєстровано в парламенті 15 вересня групою з 17 депутатів фракції «Слуга народу» на чолі з Олексієм Мовчаном.

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На відміну від своїх колег, які хочуть зрівняти ставки акцизного податку для всіх видів палива на рівні €139 за 1000 л, Ковальов пропонує знизити ставку акцизу тільки на бензин з €213,50 до €139,50 за 1000 л. При цьому ставки на ДП і автогаз залишити на діючому рівні – €139 і €52 за 1000 л відповідно.

«У перспективі коригування акцизів призведе до зростання споживання бензинів до 3 млн. т (що становить близько 70% українського виробництва)», – йдеться в пояснювальній записці до проекту закону, запропонованого Ковальовим.

Про потребу перегляду ставок акцизу заявили і в «Консалтинговій групі А-95». На думку експертів, структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції задля максимального використання нафтопереробних потужностей, вирівнювання торгового балансу і збільшення податкових надходжень.

Експерти відзначили, що якщо нині акциз на газ становить 24,4% від акцизу на бензин, то для вирішення завдання збалансованого нафтопродуктозабезпечення це співвідношення має бути не меншим за 70-75%. При цьому акцизний податок на дизпальне можна залишити на поточному рівні.

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«Бензин стане доступнішим, скраплений газ здорожчає, але збереже свою цінову привабливість, НПЗ отримають перспективу розвитку, ринок знизить залежність від імпорту, а держава отримає додаткові податки», – заявили в «А-95», підкресливши, що вихід на нову структуру споживання буде плавним і займе не менше п'яти років.

Відзначимо, ідею коригування акцизів спрямовано на зниження привабливості скрапленого газу, обсяг споживання якого за останні сім років подвоївся з паралельним зменшенням використання бензину – одного з ключових продуктів у номенклатурі виробництва компанії «Укртатнафта». У компанії вважають, що уніфікація ставок акцизів призведе до зниження попиту на скраплений газ і до зростання продажів бензину.

Нагадаємо, Нафтогазова асоціація України, яка об'єднує найбільші роздрібні мережі, дотримується ідеї двоетапного перегляду акцизного податку. На першому етапі – зниження ставки на бензин до €180 і підвищення на газ до €92. На другому – вирівнювання ставок до єдиного рівня €145.

Проти будь-яких коригувань співвідношення акцизу на бензин і автогаз виступає Українська асоціація скрапленого газу, яка об'єднує найбільших постачальників цього ресурсу.

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