Чи є сенс експлуатувати в Україні автомобілі на біоетанолі - з двигунами Flex Fuel і їм подібними?

Біоетанол в деяких країнах продається на АЗС нарівні з традиційними нафтовими видами палива, а часом альтернативи біопаливу просто немає. Наприклад, в Бразилії ще з 1993 року звичайного бензину не існує в принципі.

Багато європейців купують машини на біоетанолі з міркувань екології: спирт дає більш чистий вихлоп, та й використовує поновлювану сировину.

У деяких інших країнах, навіть в таких фінансово благополучних як США, Канада, США, Швеція, інші країни ЄС, масово продаються автомобілі категорії Flex Fuel, адаптовані під роботу на біопаливі. Вони можуть споживати суміші з будь-яким вмістом спирту, від 0% до 100%, і зазвичай містять в назві лексему Flex – від англійського слова гнучкий; коротко їх також позначають FFV.

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У мережах АЗС по всьому світу продається не чистий спирт, а його суміш з бензином в різних пропорціях: Е85 (85% етанолу і 15% бензину), E20 (20% етанолу і 80% бензину), Е10 і т.п. Навіть продукт під маркою Е100 містить лише 96% етанолу і 4% води – так-так, саме води. Справа в тому, що спирт гігроскопічний і робити його абсолютно зневодженим не тільки дуже дорого, але й нема сенсу, адже він все одно швидко вбере в себе вологу з повітря.

Бензин з додаванням біоетанолу продається і на деяких заправках в Україні. Один з нафтоперегонних заводів виробляє бензин з додаванням до 5% спирту. Такий відсоток укладається в норми технічного регламенту, і тому навіть не потребує відповідного маркування пального при реалізації. Крім того, декілька українських мереж продають альтернативне пальне із вмістом спирту 40% і вище – такий бензин певним образом маркується на стелах АЗС. До речі, в деяких країнах Європи додавання до 5% спирту в бензин обов’язково за законом, і покупців про це навіть не попереджають.

Що таке Flex Fuel

Високе октанове число етанолу (94 – 96 одиниць для Е85) дозволяє збільшити ступінь стиснення двигуна. І саме ця особливість дозволяє частково компенсувати те, що етанол на 34% менш енергоємний, ніж бензин. Тобто теоретично для здійснення однієї і тієї ж роботи ДВС повинен спожити чистого спирту більше, ніж бензину, але не на 34%, а приблизно на 15 – 25%. А якщо мова йде не про чистий спирт і не про пальне марки Е100, а про суміші Е20 – Е40, то перевитрата ще менше.

Навіть в благополучній Америці випускаються спеціальні версії автомобілів для роботи на біоетанолі.

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Чи є сенс у біопаливі та Flex Fuel

Економічність машини, яку заправили біоетанолом, залежить від моделі двигуна і від відсотка вмісту спирту в біопальному. Чи варто морочитися і експлуатувати автомобіль з двигуном типу Flex Fuel в Україні? Якщо вірити дослідженням американських вчених – а в США виробляється до 45% світового випуску біоетанолу в рік – то становище з економією таке.

Два американських дослідницьких інститути EERC та MnCAR ще в 2007 р. провели серію досліджень для звичайних машин і автомобілів Flex Fuel. Були взяті Toyota Camry, Ford Fusion (на європейському ринку Mondeo) і Chevrolet Impala. І ті, і інші заправляли декількома видами біопалива з вмістом спирту від 2% до 85% і тестували згідно стандарту вимірювань HWFET.

Результати досліджень EERC і MnCAR по економічності автомобілів при заправці біопальним з різним відсотком спирту. Економічність визначається в милях, пройдених на одному галоні.

Вийшло, що найкращої паливної економічності зазначені автомобілі досягають при заправці сумішами Е20 (20% спирту і 80% бензину) і Е30 (30% спирту). При цьому три з чотирьох машин на цих сумішах виявилися навіть більш економічними, ніж на бензині – різниця на користь біопалива від 1 % (Е20 в Toyota Camry і Ford Fusion) до 15 % (Е20 в Chevrolet Impala Flex Fuel). Біопальне з близьким процентом вмісту спирту продається і в Україні, так що власникам автомобілів з двигуном Flex Fuel варто як мінімум спробувати.

Рекомендація Авто24

Враховуючи потужну інфраструктуру поставок зрідженого нафтового газу (пропан-бутану) і розвинену сервісну мережу для машин з ГБО, спеціально купувати автомобіль з системою живлення типу Flex Fuel в Україні навряд чи виправдано. Але якщо вам так чи інакше дісталася саме така модифікація, то звичайно ж варто використовувати біоетанол, адже він помітно дешевше звичайного бензину.

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