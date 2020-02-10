Есть ли смысл эксплуатировать в Украине автомобили на биоэтаноле – с двигателями Flex Fuel и им подобными?

Биоэтанол в некоторых странах продается на АЗС наравне с традиционными нефтяными видами топлива, а порой альтернативы биотопливу просто нет. Например, в Бразилии еще с 1993 г. обычного бензина не существует в принципе.

Многие европейцы покупают машины на биоэтаноле из соображений экологии: спирт дает более чистый выхлоп, да и использует возобновляемое сырье.

В некоторых других странах, даже в таких финансово благополучных как США, Канада, США, Бразилия, Швеция, другие страны ЕС, массово продаются автомобили категории Flex Fuel, адаптированные под работу на биотопливе. Они могут потреблять смеси с любым содержанием спирта, от 0% до 100% и обычно содержат в названии лексему Flex – от английского слова гибкий; коротко их также обозначают FFV.

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В сетях АЗС по всему миру продается все-таки не чистый спирт, а его смесь с бензином в различных пропорциях: Е85 (85 % этанола и 15 % бензина), E20 (20 % этанола и 80 % бензина), Е10 и т.п. Даже продукт под маркой Е100 содержит лишь 96 % этанола и 4 % воды – да-да, именно воды. Дело в том, что спирт гигроскопичен и делать его абсолютно чистым не только очень дорого, но безсмысленно, ведь он все равно быстро вберет в себя влагу из воздуха.

Один из нефтеперерабатывающих заводов Украины выпускает бензин с добавлением до 5% спирта. Такой процент укладывается в нормы технического регламента, и поэтому даже не требует соответствующей маркировки топлива при реализации. Кроме того, несколько украинских сетей продают альтернативное топливо с содержанием спирта 40% и выше – такой бензин определеным образом маркируется на стеллах АЗС. Кстати, в некоторых странах Европы добавление 5% спирта в бензин обязательно по законодательству, и покупателей об этом даже не предупреждают.

Что такое Flex Fuel

Высокое октановое число этанола (94 – 96 единиц для Е85) позволяет увеличить степень сжатия двигателя. И именно эта особенность позволяет отчасти скомпенсировать то, что этанол на 34 % менее энергоемкий, чем бензин. То есть теоретически для совершения одной и той же работы ДВС должен потребить чистого спирта больше, чем бензина, но не на 34 %, а примерно на 15 - 25 %. А если речь идет не о чистом спирте и не о топливе марки Е100, а о смесях Е20 – Е40, то перерасход еще меньше.

Даже в благополучной Америке выпускаются специальные версии автомобилей для работы на биоэтаноле.

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Есть ли смысл в биотопливе и Flex Fuel

Экономичность машины, которую заправили биоэтанолом, зависит от модели двигателя и от процента содержания спирта в биотопливе. Стоит ли заморачиваться и эксплуатировать автомобиль с двигателем типа Flex Fuel в Украине? Если верить исследованиям американских ученых – а в США производится до 45 % мирового выпуска биоэтанола в год – то положение с экономией такое.

Два американских исследовательских института EERC и MnCAR еще в 2007 г. провели серию исследований для обычных машин и автомобилей Flex Fuel. Были взяты Toyota Camry, Ford Fusion (на европейском рынке Mondeo) и Chevrolet Impala. И те, и другие заправляли несколькими видами биотоплива с содержанием спирта от 2 % до 85 % и тестировали согласно стандарта измерений HWFET.

Результаты исследований EERC и MnCAR по экономичности автомобилей при заправке биотопливом с разным процентом спирта. Экономичность определяется в милях, пройденных на одном галлоне.

Получилось, что наилучшей топливной экономичности указанные автомобили достигают при заправке смесями Е20 (20% спирта и 80 % бензина) и Е30 (30 % спирта). При этом три из четырех машин на этих смесях оказались даже более экономичными, чем на бензине – разница в пользу биотоплива от 1 % (Е20 в Toyota Camry и Ford Fusion) до 15 % (Е20 в Chevrolet Impala Flex Fuel). Биотопливо с близким процентным содержанием спирта продается и в Украине, так что владельцам автомобилей с двигателем Flex Fuel стоит как минимум попробовать.

Рекомендация Авто24

Учитывая мощную инфраструктуру поставок сжиженного нефтяного газа (пропан-бутана) и развитую сервисную сеть для машин с ГБО, специально покупать автомобиль с системой питания типа Flex Fuel в Украине вряд ли оправдано. Но если вам так или иначе досталась именно такая модификация, то конечно же стоит использовать биоэтанол, ведь он заметно дешевле обычного бензина.

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