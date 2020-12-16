Мережі АЗС серйозно взялися за утримання постійних клієнтів. Їх програми лояльності постійно поліпшуються і вдосконалюються. Що вони пропонують зараз?

Інститут споживчих експертиз перевірив, як це роблять провідні гравці України і які вигоди можуть отримати споживачі на даний момент.

Лояльність для споживача?

Розробляючи програми лояльності, паливні оператори пропонують масу “смаколиків” для споживачів. Це і знижки на пальне, і участь в акціях, і спеціальні бонуси, які можна витратити в магазинах або кафе при АЗС, а також в партнерських мережах. Але чи дійсно всі вони спрямовані на вигоду клієнта, чи це маркетингові хитрощі, щоб залучити в мережу?

Пересічному споживачеві розраховувати на величезні знижки не доводиться. Навіть великі гравці можуть запропонувати вам знижку в 1-2 грн/л і не факт, що ціна зі знижкою буде вигідною. Наприклад, 95-й на WOG, Shell або OKKO зі знижками все ж обійдеться дорожче аналогічного 95-го на KLO або БРСМ без знижок. Але ж у KLO або БРСМ теж знижки і бонуси! І вони теж стимулюють, щоб бонуси були витрачені тільки в їх мережі АЗК, кафе і ресторанчиках.

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Більш лояльним в цьому відношенні залишається OKKO. Мережа пропонує скористатися перевагами Всеукраїнської програми лояльності Fishka. Це єдина програма в Україні, учасники якої можуть накопичувати і використовувати бонуси не лише на заправках ОККО, але і в більш ніж 2000 точках партнерів. А це магазини техніки, продуктів харчування, косметики, іграшок, аптек і багато іншого.

Потрапити в програму легко

Для того, щоб потрапити в програму лояльності Мотто Club, необхідно їхати на АЗС і заповнювати анкету. В інших випадках досить встановити додаток на телефон і зареєструватися в системі. Щоправда, потім в деяких випадках вам все ж буде потрібно отримати пластиковий аналог на АЗС і зареєструвати його у оператора, навіть якщо пластиковою карткою користуватися ви не будете.

На WOG першими відмовилися від пластику ще 2018 році і дали можливість реєструватися в програмі PRIDE лише ввівши свій номер телефону на терміналі при оплаті на касі або скачавши додаток PRIDE. У Клубі Shell ClubSMART пластикова карта не обов'язкова, а зареєструватися на касі можна за номером телефону. Іноді "лояльність" доведеться купити, але за символічну 1 копійку, рідше дорожче. Раніше зустрічалися жорсткі умови про покупку 20-25 літрів палива для участі в програмі, але тепер всі учасники пропонують карту за будь-яку покупку в магазині при АЗС або 1 заправку будь-якого обсягу.

Не варто оформляти карти всіх операторів відразу, намагаючись отримати максимальну вигоду. Карти у них безстрокові, а ось бонуси зберігаються не більше року і якщо за цей період їх не витратили, то відбудеться автоматичне списання прострочених коштів. Винятком з правил є лише програма Fishka, про яку писали вище, і Shell ClubSMART – в цих програмах бали не згорають протягом 2 років.

Як працює лояльність

Правила програми у всіх операторів однотипні і мало хто читає ці лонгріди. Сама схема обороту бонусів гранично проста. Заправив автомобіль або купив щось в магазині на АЗС – отримай “відкат” у вигляді бонусів на карту. Тут КартБланш від Parallel пропонує вам 1,5 копійки з кожної гривні, PRIDE від WOG – 1 грн = 1 бонус, а 100 бонусів = 1 грн, що в підсумку і дає 1 копійку з кожної гривні. За покупку преміальних видів палива у KLO можна отримати 2 бонуси (2 коп. з гривні). А за покупки в магазинах або у партнерів – 7 і 10 коп. відповідно.

У мережі ОККО пішли ще далі. Крім "класичних" балів на карту, з кожної покупки в мережі можна отримати додаткові. Наприклад, у вас є знижка 2 гривні на літрі, а якщо ви скористаєтеся сервісом безконтактної оплати OKKO Pay в мобільному додатку Fishka, то її можна збільшити до 2,50 коп/л. Є ще один цікавий продукт – Fishback. По суті, це мікс кредитки “Райфа” і карти програми лояльності, який дозволяє клієнту постійно економити: 4 грн/л на бензині і дизельному паливі і 1,5 грн – на газі.

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У Shell ClubSMART бонуси не прирівнюються до грошей. За кожен вид палива нараховується своя кількість бонусів (за преміальний А-95 і Дизель V-Power в 4 рази більше). За них можна отримати знижку до 3 грн/л і придбати будь-який товар з асортименту АЗС. У програмі Glusco club система знижок накопичувальна і поділяється на 3 етапи. Щоб отримати максимальну вигоду, доведеться заправити від 600 л або зробити в магазині покупки на 15 тис.грн.

Часто оператори пропонують фіксовану знижку (WOG) і вона досить значна. У мобільному додатку Shell є літровий гаманець, де можна купити пальне наперед зі знижкою 4 грн/л. Іноді знижка діє тільки за умови регулярних заправок (Amic), а є і плаваючі варіанти, коли знижку доводиться накопичувати, але після певного порогу або періоду вона "обнуляється" (KLO). Для отримання максимальної знижки на Motto (1,68 грн/л.на бензин, 1,18 грн/л. на ДП), вам треба проїжджати 250-300 км в день, при середній витраті вашого авто в 10-12 літрів. Для звичайного споживача забагато.

Що робити з накопиченнями

Якщо ви берете участь в програмі лояльності, то за накопиченими балами можете стежити в чеках, в особистому кабінеті на сайті оператора або через Мобільний додаток. Накопичивши певну суму бонусів, ви зможете витратити їх для повної або часткової оплати товарів в магазинах або кафе при АЗС. Списання бонусів за паливо пропонують далеко не всі.

Чи вигідно накопичувати бонуси і робити покупки тільки на АЗС, де товари часто дорожче? Ні, але, наприклад, у Socar або UPG їх більше нікуди витратити не можна. Альтернативні варіанти є у Shell, WOG, KLO і Parallel, і у в той же час OKKO пропонує більше 100 партнерських сервісів.

Мобільність і безконтактні розрахунки

Оскільки вже мова пішла про контроль, то оптимальним варіантом на сьогодні будемо вважати мобільний додаток. В AppStore або Play Market легко знайти додатки Fishka, Shell Smart, ДякуYOU від KLO, WOG PRIDE , Glusco Club, SOCAR level, AmicPay, UPG, MOTTO club. І тільки КартБланш від Parallel відшукати не вдалося. Скачується все легко, а ось зареєструватися не так і просто. Наприклад, Motto, БРСМ вимагають дату вашого народження, але ввести цифрами її неможливо, а відлистати в календарі 20-30 років помісячно, це те ще задоволення.

Функціонал додатків майже однотипний. Ви можете подивитися накопичення, перевірити суми знижок, дізнатися ціни на пальне, знайти на карті найближчу АЗС (правда тільки обраної мережі) і навіть послухати фірмове радіо (Ѕосаг Level). Додатки Shell і WOG відрізняються наявністю літрового гаманця. Але деякі з операторів пропонують ще й функцію безконтактної оплати. Правда не у всіх її реалізація вдала. У додатку UPG є QR-код для оплати, але його все одно доведеться показувати оператору на касі, а паливо необхідно купувати попередньо на сайті. Значно краще це реалізовано в Fishka, WOG PRIDE і Shell. Тут для оплати треба лише додати в додаток платіжну карту і можна навіть не виходити з машини. Телефоном зчитуєте QR-код на колонці, або вказуєте її дані в додатку, вибираєте паливо і літраж. Реальна безконтактна заправка!

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Деякі оператори пішли ще далі: крім пального PRIDE від WOG дозволяє купити запас кави, страховку для авто, сплатити штрафи і зробити передзамовлення улюблених страв і напоїв, а AmicPay – пальне для друга. У Fishka є переказ грошей, балів з карти на карту і можливість покупки крім палива ще близько 100 товарів з магазину і кафе, існує окремий каталог винагород.

Додаткові вигоди

При схожості програм лояльності, кожна мережа АЗК прикладає масу зусиль для утримання клієнтів і залучення нових. Серед важелів впливу – розіграші призів (від квитків у кіно до автомобілів (OKKO) і будинків на колесах (WOG), ексклюзивні товари для членів клубу (Ferrari, BMW на Shell), пропозиції додаткових знижок на пальне або товари в партнерській мережі, можливість зібрати колекції модельок авто або мотоциклів, відвідування ресторанів і багато іншого. А іноді, заправившись всього 1 раз можна виграти сертифікат на мийку, хімчистку або ТО автомобіля.

Робимо висновки

Підводячи підсумки порівняння програм лояльності, стає зрозуміло, що боротьба за клієнта йде неабияка. Серед учасників лідирують FISHKA від ОККО, PRIDE від WOG, і Shell Smart. Fishka має найбільше охоплення партнерських сервісів і гнучкість бонусної системи. У PRIDE безліч зручних додаткових сервісів, таких як покупка автоцивілки і оплата штрафів.

Оператори постійно змінюють і вдосконалюють правила гри, це скоріше на руку споживачеві. Щоправда, і читати ці правила слід уважно.

Fishka OKKO PRIDE WOG SHELLS MART Дяку YOU КЛО Club GLUSCO CLUB Старт в програмі 4 4 5 4 3 Накопичення балів 5 5 5 5 3 Використання балів 5 5 5 5 4 Партнерські пропозиції 5 5 4 4 1 Акції 5 5 5 3 1 Мобільний додаток 5 5 5 4 4 Загальний бал 29 29 29 27 16