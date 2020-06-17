На щастя, ми можемо дозволити собі обирати місце заправки і перепочинку з величезної кількості варіантів. Але пропозиція справді така, що зробити правильний вибір іноді непросто.

Здавалося б, у чому проблема – заїхав і заправився? Але ж іноді помилка може стати у тисячі гривень, а то й – доларів. І якщо капремонт двигуна від неякісного палива можна оцінити у грошах, то чим виміряти зіпсований настрій від нечемності персоналу або бруду у кафетерії?

Неякісне пальне може призвести до капітального ремонту двигуна, але це не єдина причина уникати візитів на сумнівні АЗС

І навіть якщо адміністрація потім компенсує вам збитки, краще уникати самої ймовірності подібних негараздів. Отже, як вибирати АЗС? Спочатку – про критерії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якісне пальне: що це означає

Критерії вибору АЗС

Безпека . Радіймо, що це не найпоширеніша для нас проблема, але ті, хто часто їздять уночі або по віддалених регіонах, підтвердять: відчуття безпеки багато чого варто. Великих, добре освітлених і багатолюдних заправок стороняться різного роду зловмисники – від салонних крадіїв до шахраїв “на довіру”.

Якість пального . Якісне паливо – це те, яке не зіпсує паливну систему вашого двигуна, та й сам двигун. І не спричинить аварійної зупинки автомобіля десь у чистому полі.

Ціна. Відверто кажучи, висока ціна не має бути визначним фактором при заправці сучасного авто: ціни на українських АЗС (за незначим винятком) відповідають якості пального і рівню сервісу. Але бійтеся заправок з надто низкими цінами, адже це може бути якась напівлегальна компанія, від якої можна очікувати чого завгодно.

Обід.Тільки лідери ринку пропонують клієнтам можлівість смачно та безпечно поїсти. Однак, меню у кав`ярнях на АЗС може бути різним, тому краще вивчити бренди мереж, аби зазделегідь знати, на які страви очікувати.

Наявність кав’ярні на АЗС – важлива обставина при виборі місця перепочинку і заправки

Супутній сервіс Тільки найпримітивніші “заправки” не мають що запропонувати подорожуючим, крім пального. Кава, туалет, рідина-омивач, горішки-сухарики – це мінімум, який є майже скрізь. На брендових автозаправних комплексах можна знайти також підкачку коліс, пилосос, зарядки для мобільних, безкоштовний Wi-Fi. Але головна відмінність другорядних станцій у тому, що туалет у них може бути зачинений (“Відключили воду”), горішки прострочені (“Вибачте, не помітила!”), а компресор зламаний ще минулого року (“Чекаємо ремонтників”).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економимо пальне: головні правила економічного водіння

Маркери якісної та неякісної АЗС

Стела – це перше, що вам буде видно з машини. Звісно, краще за все впізнати на ній певний знайомий логотип. А якщо ні – добре було б побачити повний перелік сортів пального з цінами середнього рівня або й вище.

Автозаправні комплекси високого рівня не економлять на оформленні й утриманні території

Територія. Трава під бордюрами, вигорілі написи, тріщини в асфальті, випадкове сміття, замотаний скотчем пістолет з папірцем “Не працює” – цього на гарній АЗС не має бути. Вночі має горіти не лише так званий фриз (окантовка навісу), а й освітлення всієї території. Якщо світла мало, значить, на вас економлять і це привід замислитись.

Відвідувачі. Зверніть увагу на парковку АЗС: якщо на ній багато машин, значить, люди не лише заправляються тут, а й затримуються для перепочинку. Проте, якщо бачите скупчення мікроавтобусів, то це не завжди хороший знак – як мінімум тому, що навіть найспритніший персонал не завжди встигає прибирати за кількома десятками відвідувачів, і вам може не пощастити зайти до туалету або кав’ярні саме в цей період.

Сервіс. Скерувавши машину на територію заправки, зверніть увагу на працівників АЗС. У мережах великих паливних рітейлерів персонал одягнений у брендовану уніформу і поводиться стримано. Пропозиції купити каву, омивайку або щось подібне – навіть якщо вони здаються вам нав’язливими – в цілому позитивна ознака, адже це одне з корпоративних правил в потужних мережах нафтотрейдерів. Заправники, що працюють на території, мають з’явитися швидко, і якщо вони не зайняті з іншими клієнтами, повинні відразу прямувати до вас. Якщо це не так, то з дисципліною (а можливо, і з іншими порядками) тут не все гаразд.

Настрій і манера спілкування працівників – це теж ознака класу АЗС

Рекомендація Авто24

Здавалося, врешті-решт все зводиться до пошуку жаданого бренду на стелі АЗС, але фірмові мережі мають свої “точки” не скрізь. Тому на другорядних трасах доведеться бути уважним, щоби обирати заправку і безпечну, і корисну як для машини, так і для екіпажу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чим заправляти американські авто: відповідність маркування бензину