К счастью, мы можем позволить себе выбирать место заправки и отдыха из множества вариантов. Но предложение настолько широкое, что сделать правильный выбор иногда непросто.

Казалось бы, в чем проблема – заехал и заправился? Но иногда ошибка может стоить тысячи гривен, а то и долларов. И если капремонт двигателя после некачественного топлива можно оценить в деньгах, то чем измерить испорченное настроение от неучтивости персонала или грязи в кафетерии?

Некачественное топливо может привести к капитальному ремонту двигателя, но это не единственная причина избегать визитов на сомнительные АЗС

И даже если администрация потом компенсирует вам убытки, лучше избегать самой вероятности подобных проблем. Итак, как выбирать АЗС? Сначала – о критериях.

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Критерии выбора АЗС

Безопасность. Порадуемся, что это не самая распространенная для нас проблема, но те, кто часто ездят ночью или по отдаленным регионам, подтвердят: ощущение безопасности многого стоит. Больших, хорошо освещенных и многолюдных заправок сторонятся разного рода злоумышленники – от салонных воров до мошенников "на доверии".

Качество топлива. Качественное топливо – это то, которое не испортит топливную систему вашего двигателя и сам двигатель. И не приведет к аварийной остановке автомобиля где-то в чистом поле.

Цена. Откровенно говоря, высокая цена не должна быть определяющим фактором при заправке современного автомобиля: цены на украинских АЗС (за редким исключением) соответствуют качеству топлива и уровню сервиса. Но бойтесь заправок с очень низкими ценами, ведь это может быть какая-то полулегальная компания, от которой можно ожидать чего угодно.

Обед.Только лидеры рынка предлагают клиентам возможность вкусно и безопасно поесть. Однако, меню в кофейнях на АЗС может быть разным, поэтому лучше изучить бренды сетей, чтобы заранее знать, каких блюд ожидать.

Наличие кафе на АЗС важное обстоятельство при выборе места отдыха и заправки

Сопутствующий сервис. Только примитивным "заправкам" нечего предложить путешествующим, кроме горючего. Кофе, туалет, жидкость-омыватель, орешки-сухарики – это минимум, который есть почти везде. На брендовых автозаправочных комплексах можно найти также подкачку колес, пылесос, зарядки для мобильных. Но главное отличие второстепенных станций в том, что туалет у них может быть закрыт ("Отключили воду”), орешки просроченные ("Простите, не заметила!"), а компрессор сломан еще в прошлом году ("Ждем ремонтников”).

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Маркеры хорошей и плохой АЗС

Стелла – это первое, что вам видно из машины. Конечно, лучше всего увидеть на ней определенный знакомый логотип. А если нет – хорошо бы увидеть полный перечень сортов горючего с ценами среднего уровня или даже выше.

Автозаправочные комплексы высокого уровня не экономят на оформлении и содержании территории

Территория. Трава под бордюрами, выгоревшие надписи, трещины в асфальте, случайный мусор, завернутый скотчем пистолет с бумажкой "Не работает" – этого на хорошей АЗС не должно быть. Ночью должен гореть не только так называемый фриз (окантовка навеса), но и освещение всей территории. Если света мало, значит, на вас экономят и это повод задуматься.

Посетители. Обратите внимание на парковку АЗС: если на ней много машин, значит, люди не только заправляются здесь, но и задерживаются для отдыха. Однако, если видите скопление микроавтобусов, то это не всегда хороший знак – как минимум потому, что даже самый ловкий персонал не всегда успевает убирать за несколькими десятками посетителей, и вам может не повезти зайти в туалет или кафе именно в этот период.

Сервис. Зарулив на территорию заправки, обратите внимание на работников АЗС. В сетях крупных топливных ритейлеров персонал одет в брендированную униформу и ведет себя сдержанно. Предложения купить кофе, омывайку или что-то подобное – даже если они кажутся вам навязчивыми – в целом позитивный признак, ведь это одно из корпоративных правил в мощных сетях нефтетрейдеров. Заправщики, работающие на территории, должны появиться быстро, и если они не заняты с другими клиентами, должны сразу идти к вам. Если это не так, то с дисциплиной (а возможно, и с другими порядками) здесь не все в порядке.

Настроение и манера общения работников – это тоже признак класса АЗС

Рекомендация Авто24

Казалось, в конце концов все сводится к поиску вожделенного бренда на стелле АЗС, но фирменные сети имеют свои "точки" не везде. Поэтому на второстепенных трассах придется быть внимательным, чтобы выбрать заправку и безопасную, и полезную как для машины, так и для экипажа.

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