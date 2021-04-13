Показатели качества большинства сетей оказались на уровне, но и без явной “бодяги” не обошлось.

В последнее время эксперты все чаще говорят о стремительном росте теневого рынка топлива в стране. Так, к примеру, в 2020-2021 годах увеличились поставки импортных безакцизных растворителей, фактически лакокрасочных веществ, на местные мини-НПЗ и нефтебазы. По данным группы “А-95”, сейчас таких “самоваров” у нас в стране насчитывается порядка 25, а на деле может быть больше.

В результате роста объемов кустарного производства на рынок попадает все больше топлива низкого качества, от которого страдают автовладельцы, экология и пешеходы. Отсюда и существенный разброс цен на стеллах АЗС – в некоторых небольших сетях и одиночных заправках стоимость литра может быть ниже на 3-4 гривен, чем у больших всеукраинских операторов.

Также интересно: экспертиза "спиртового" топлива в Украине

Эксперты Института потребительских экспертиз подвергли исследованию образцы бензина А-92 Евро, который пользуется популярностью у многих автовладельцев в первую очередь из-за низкой стоимости. Пробы отбирали в сетях разных категорий – ОККО, WOG, Amic, KLO, Sun Oil, Chipo, Avantage 7, Автотранс, BVS, БРСМ-нафта, Мotto, Фактор и Татнефть.

Про октан

Первым делом проверили показатель, который характеризует стойкость топлива к детонации — преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания. Детонация вредна для мотора не только повышенным расходом топлива и снижением мощности, но и ускоренным износом двигателя из-за лишних нагрузок. Октановое число измеряли по исследовательскому методу. Согласно этому методу, норматив установлен на уровне не менее 92 единиц, что аналогично привычному числу, которое мы видим на заправках.

Результаты оказались довольно прогнозируемыми – большинство образцов вписывались в заявленный показатель. Нарушение было зафиксировано в “девяносто втором” бензине из сети “Татнефть” – у топлива оказалось октановое число 89 единиц! Таких цифр эксперты не видели давно. Образец топлива Sun Oil также оказался ниже норматива. У остальных участников все более ровно, в диапазоне 92-94 единиц. Есть и топливо с “запасом прочности” по октановому числу. Среди них можно отметить ОККО и WOG, которые продают белорусскую “двойку” или образцы KLO и Автотранс, которые наливают в баки бензин Shebel 92 отечественного Шебелинского НПЗ.

Химический состав

Бензола в топливе должно быть как можно меньше. Во-первых, чем больше его в бензине, тем токсичнее он. А во-вторых, бензол разъедает топливную систему и может в течении нескольких десятков заправок привести к ее отказу. Надо отметить, что это вещество практически отсутствует в пробах “зеленых” АЗК, а также в сетях, которые продают Shebel-92. А вот закупленный бензин в сетях Фактор, Motto и Sun Oil “отличился”. Содержание вредного вещества оказалось почти в два раза больше, чем разрешают граничные нормативы ДСТУ, а именно – 2,8 процента у Фактора, Motto – 2,3% и “рекордсмен” – Sun Oil с более чем трехкратным превышением нормы! Что касается объемной части ароматических углеводородов, то здесь все уложились в границы допуска, лишь у образца Татнефть показатели оказались на грани норматива.

Читайте еще: 5 странных фактов о бензине в СССР

Сера

Далее проверили содержание серы. Если ее в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и “убивает” катализаторы. К тому же становится “грязнее” выхлоп: в воздух, которым дышат пешеходы, попадают очень опасные окислы. Они могут привести к поражению верхних дыхательных путей человека и накапливаться в организме. Стандарт Евро-5 предусматривает содержание серы в бензине не более 10 мг/кг. В прошлых исследованиях Института практически не было нарушений по этому важнейшему показателю. В этот раз не все гладко. Так, бензин сети Sun Oil показал превышение нормы почти в 2 раза. За пределами показателя оказался образец сети Motto, среди тех, кто приблизился вплотную – заправки Bvs.

А вот среди тех, у кого зафиксировано наименьшее количество серы (5 мг/кг) в пробе следует отметить бензин ОККО, но и шебелинский Shebel не отстал – всего 6 мг/кг, что еще раз подтверждает высокое качество топлива украинского производста.

Кислородсодержащие соединения

Далее в лаборатории были проведены испытания на содержания кислородсодержащих компонентов, которые характеризируют наличие спиртовых и эфирных добавок. Анализ показал, что топливо из сети “Фактор” состоит на 21,4 процента из эфиров (при нормативе не более 15), также в составе этого образца было обнаружено превышение по содержанию метанола – 13,2% (при норме не более 3 процентов). Среди нарушителей в части метанола оказался и бензин Мотто – 13%.

Добавление такого количества кислородсодержащих компонентов приводит к ухудшению теплотворной способности топлива, что приведет в конечном итоге к замедленной динамике авто и увеличит на 10-20 процентов расход топлива. Практически отсутствие данных компонентов зафиксировано в “девяносто втором” от WOG.

Исследования топлива по ДСТУ 7687:2015 к бензину А-92-евро5-Е5 в апреле 2021 г.

АЗС Октановое число (иссл. метод) Содержание серы (Евро 5) Объемная часть бензола, % Объемная часть аромат. углеводородов, % Объемная часть эфиров, % Норматив Не менее 92 ед Норматив - не более 10 мг/кг Не более 1.0 Не более 35 Не более 15 ОККО 92,2 5 0,38 18.7 0,2 WOG 92,4 6 0,42 18,5 0,24 KLO (Shebel) 92.1 6 0,56 25,8 0,4 Amic 92,2 8 0,76 28,7 1,99 Автотранс 92,1 6 0,55 25,0 0,15 BVS 92,2 10 0,81 29,2 9,8 Chipo 92,2 7 0,62 28,9 2,9 БРСМ-Нафта 93 8 0,55 25.3 4,8 Avantage 7 92,5 8 0,65 31,0 3,4 Фактор 93,6 6 2,8 11,4 21,4* Татнефть 89,7 7,5 0,5 34,7 10,5 Sun Oil 90,6 19 3,5 21,1 12,2 Мотто 95,2 11 2,3 11.2 19,9

*В образце обнаружен метанол в количестве 13,2% при нормативе не более 3%.

Содержание аминов

Ароматические амины как октаноповышающие присадки запрещены к использованию в бензинах, реализуемых в Украине. Этот компонент не облагается акцизом, и как правило, завозится на рынок под видом всевозможных растворителей, а затем его используют для повышения октанового числа в низкооктановом топливе. Кроме того, что амины опасны для автомобиля, вещество также пагубно влияет и на организм, именно его связывают с онкологическими заболеваниями дыхательной системы.

Также интересно: программы лояльности на украинских АЗС

Последний раз амины эксперты фиксировали в бензине несколько лет назад, после чего они исчезли. Сейчас эти присадки, к сожалению, “снова в игре” - следы опасного вещества были обнаружены в пробе БРСМ-нафта, а в “девяносто втором” от Sun Oil его и вовсе оказалось 1,8%. Вывод прост – бензин в прямом смысле опасен для жизни.

Исследование на амины (ДСТУ 7687:2015 бензина А-92-евро5-Е5)

АЗС Объемная часть ароматических аминов, % (норматив – отсутствие) ОККО Отсутствие WOG Отсутствие KLO (Shebel) Отсутствие Amic Отсутствие Автотранс Отсутствие BVS Отсутствие Chipo Отсутствие Sun Oil Отсутствие Avantage 7 Отсутствие Фактор Отсутствие Татнефть Отсутствие Мотто Отсутствие БРСМ-Нафта 0,7 Sun Oil 1,8

Выводы

Опасения аналитиков рынка относительно ухудшения качества топлива, к сожалению, оказались не лишенными оснований – правда, это касается только так называемых дискаунтеров. По словам Юрия Чернобривца, директора Института потребительских экспертиз, “сейчас всё больше продавцов ищут выходы на производителей так называемого “прямогона”, смесевого топлива, некачественного продукта, произведенного в кустарных условиях. И такое предложение на рынке находит своего потребителя, поскольку многие автовладельцы предпочитают экономить здесь и сейчас. При этом бывают ситуации, когда водители постоянно заправляются на дешевых АЗС с низким качеством бензина, потом один раз заезжают на брендовые заправки и жалуются, что после заправки начались проблемы. Хотя показатели качества лидеров рынка стабильны и под постоянных контролем. Уверен, что в больших сетях, которые много лет на рынке, подобные эксперименты невозможны, ведь репутация стоит слишком дорого”.

Как показало исследование, “бодяжники” не просто наращивают обороты, а используют запрещенные вещества. И, если ранее такое низкопробное топливо продавалось в “подзаборных бочках”, то сейчас, как оказалось, им можно заправиться и в “известных” сетях. И это очень опасная тенденция. К слову, по данным группы “А-95”, в 2021 г. в Украине количество некондиционного топлива будет только увеличиваться. Автовладельцам эксперты рекомендуют быть острожными, и не заправляться по демпинговым ценам.

Автор: Вадим Кривенко.