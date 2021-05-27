Інститут споживчих експертиз у травні 2021 року взяв проби бензину А-95 в 12 мережевих АЗС. Результати невтішні - навіть у деяких відомих брендів бензин виявився некондиційним.

У минулому дослідженні бензину А-92 на українських АЗС експерти Інституту споживчих експертиз (ICE) виявили чималу кількість порушень. При цьому фахівцям відомо, що "бодяжники" часто перетворюють "базовий" А-92 в "дев'яносто п'ятий" за допомогою нехитрих маніпуляцій з різноманітними забороненими присадками.

Виходить, ситуація з якістю А-95 на українських заправках може бути ще гіршою, ніж з А-92? Але ж "п'ятого" продається на порядок більше! Це і перевірили експерти Інституту споживчих експертиз, провівши рейд по найбільш популярних мережах АЗС. І виявилося, що заправка "п'ятим" бензином, як і раніше, може бути історією з сумними наслідками.

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Основну увагу експерти приділили великим всеукраїнським мережам, але також проби відібрали й в середніх і регіональних мережах, які позиціонують себе на ринку як дискаунтери. Відбори відбувалися по території всієї країни.

У цьому дослідженні були відібрані зразки 12 мереж – ОККО, SHELL, PARALLEL, KLO, Prime, Укрнафта, Avantage 7, Фактор, БРСМ-Нафта, МОТТО, Sun Oil та АС Ойл.

Цього разу експерти впровадили нововведення – розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю і червону. В першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали "запас міцності" за якістю, синю – АЗС, паливо яких не мало порушень за вимогами профільного ДСТУ, і червону – мережі, паливо в яких виявилося не кондиційним, тобто мало відхилення в якісних показниках.

Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687: 2015 (бензин А-95-Євро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки, об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Також всі зразки були перевірені на вміст заборонених октанопідвищувальних присадок-амінів. Нагадаємо, що в попередньому дослідженні ці речовини були виявлені в пробах БРСМ-Нафта і Sun Oil.

Всі перераховані вище показники повинні бути в рамках допусків ДСТУ, інакше воно може завдати шкоди як автомобілю, так і екології – фактично повітрю, яким ми в підсумку дихаємо.

АЗС (дослідження за ДСТУ 7687:2015) Октанове число (дослід. метод) (норматив – не менше 95 од.) Вміст сірки, (норматив не більше 10 мг / кг) Об'ємна частина ароматичних вуглеводнів (у %, не більше 35) Об'ємна частина бензолу (у %, не більше 1.0) SHELL 96,2 3,9 29,4 0,44 ОККО 96,2 4 28,1 0,45 PARALLEL 95,9 5,2 29,5 0,47 KLO (SHEBEL) 95,9 5,3 31,5 0,56 PPIME 96 5,3 34,2 0,72 Avantage 7 95, 3 5,1 32,5 0,52 Фактор 95,5 5,7 31,2 0,52 Укрнафта 95,8 6,1 34,5 0,70 БРСМ-Нафта 92,8 3,4 27,4 0,47 SunOil 94 17,7 19,2 1,6 МОТТО 94,2 5,5 11,8 2,3 АС-ойл 88,2 14,8 23 1,2

Зелена зона

З 12 учасників в цю зону потрапили 5 зразків – ОККО, SHELL, KLO (пальне українського виробництва SHEBEL), PARALLEL і Prime. Насамперед був перевірений найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість палива до детонації (передчасного згорання бензину в камері згоряння). Згідно з ним норматив встановлений на рівні не нижче 95 одиниць.

Всі зразки показали відмінний результат – "запас" у всіх опинився в районі одиниці. Найбільший виявлений – у ОККО (96,2 од.) і SHELL (96,2 од.) та швидкозростаючої мережі Prime (96 од.). Їхні колеги всього лише на одну десяту не досягли рекордсменів – PARALLEL і KLO – по 95,9 од.

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З вмістом сірки, одним з найважливіших показників для довгого "життя" двигуна, також проблем не виявилося: все пальне відповідало нормативам Євро 5. Мінімальні значення ідентифіковані у SHELL і ОККО (3,9 і 4 мг/кг відповідно), у PARALLEL, KLO і Prime також значення в межах 5 мг/кг. Це однозначний маркер заводського походження палива.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення – в межах норми. Далі був перевірений ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якомога менше, оскільки збільшення його кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. І тут – все на висоті. Найменша кількість – у SHELL, ОККО, і PARALLEL і (0,39, 0,45 і 0,47% відповідно), також відмінні показники у KLO (SHEBEL) – всього 0,5% при нормативі не більше 1 відсотка.

І, нарешті, експерти перевірили наявність в паливі вміст амінів – заборонених в Україні та у світі токсичних присадок, які застосовуються для збільшення октанового числа. Очікувано, в пробах цих речовин виявлено не було.

Синя зона

Мережі АЗС Avantage 7, Фактор і Укрнафта потрапили в синю зону. Бензин А-95, що був реалізований тут, відповідав усім вимогам ДСТУ, але без "запасу". Враховуючи, що ці мережі позиціонують себе як дискаунтери, тобто мають нижчу ціну на стелах, це пристойний результат. Слід зазначити низький вміст сірки в пробі Avantage 7, який склав всього 5,2 мг/кг.

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Червона зона

У число аутсайдерів потрапили чотири зразки, які були придбані в мережах БРСМ-Нафта, МОТТО, Sun Oil і АС Ойл. У всіх чотирьох випадках був виявлений недолік "октану" – БРСМ-Нафта (92,8 од.), МОТТО (94,2 од.), Sun Oil (94 од.). Порушення серйозне, але цифри, виявлені в пробі АС Ойл, "не лізли ні в які ворота" – 88,2 одиниць!!! З таким октановим числом сучасне авто навряд чи взагалі заведеться, але якщо все-таки поїде – чекай біди з паливною системою і двигуном. В цілому, такі показники октанового числа свідчать про кустарне походження палива, з заводу таке пальне не вийшло б.

Далі – більше. Сірка була перевищена більш ніж в півтора рази в зразках Sun Oil і АС Ойл, а з бензолом і зовсім печаль – півторакратне перевищення у них же, і більш ніж дворазове – у МОТТО. І нарешті, шкідливі аміни були виявлені в зразку Sun Oil.

АЗС (дослідження за ДСТУ 7687:2015) Об’ємна частина ароматичних амінів (ММА,МЕА, в %, відсутність) ОККО Відсут. SHELL Відсут. KLO (SHEBEL) Відсут. PPIME Відсут. Parallel Відсут. Фактор Відсут. МОТТО Відсут. SunOil 1,8 Укрнафта Відсут. БРСМ-Нафта Відсут. Avantage Відсут. АС-ойл Відсут.

До речі, якщо порівнювати з попереднім дослідженням, в мережі БРСМ-Нафта на цей раз амінів не виявилося, але впало октанове число. Мабуть, без використання амінів збільшувати октанове число досить проблематично. Також і у фракційному складі була виявлена особливість – пізно наступаюча температура википання, що може привести до проблем при запуску двигуна, а також розрідженню масла в картері. В цілому, подібні порушення можуть привести до серйозних проблем з автомобілями, з навколишнім середовищем і власне здоров'ям.

Підсумки дослідження показали чітку тенденцію до збільшення на ринку великої кількості не кондиційного палива напів- і кустарного виробництва в певних мережах. При цьому ціна на такий "продукт" не така вже й низька. З іншого боку, великі мережі, такі як ОККО, SHELL і PARALLEL гарантовано реалізують паливо з європейських і білоруських НПЗ. Слід зазначити й стабільні показники українського палива SHEBEL, реалізація якого неухильно зростає, а також безапеляційну політику якості у великій регіональній мережі Prime.



Вадим Кривенко. Фото автора.