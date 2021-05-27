Институт потребительских экспертиз в мае 2021 года взял пробы бензина А-95 в 12 сетевых АЗС. Результаты неутешительны - даже у некоторых известных брендов бензин оказался некондиционным.

В прошлом исследовании бензина А-92 на украинских АЗС эксперты Института потребительских экспертиз (ICE) обнаружили немалое количество нарушений. При этом специалистам известно, что “бодяжники” часто превращают “базовый” А-92 в “девяносто пятый” с помощью нехитрых манипуляций с разнообразными запрещенными присадками.

Выходит, ситуация с качеством А-95 на украинских заправках может быть еще хуже, чем с А-92? А ведь “пятого” продается на порядок больше! Это и проверили эксперты Института потребительских экспертиз, проведя рейд по наиболее популярным сетям АЗС. И оказалось, что заправка “пятым” бензином по-прежнему может быть историей с печальными последствиями.

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Основное внимание эксперты уделили большим всеукраинским сетям, но также пробы отобрали и в средних и региональных сетях, позиционирующих себя на рынке как дискаунтеры. Отборы происходили по территории всей страны.

В этом исследовании были отобраны образцы 12 сетей – ОККО, SHELL, PARALLEL, KLO, Prime, Укрнафта, Avantage 7, Фактор, БРСМ-нафта, МОТТО, Sun Oil и АС Ойл.

В этот раз эксперты внедрили нововведение – разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели “запас прочности” по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы, и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Также все образцы были проверены на содержание запрещённых октаноповышающих присадок – аминов. Напомним, что в предыдущем исследовании эти вещества были обнаружены в пробах БРСМ-нафта и Sun Oil.

Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – фактически воздуху, которым мы в итоге дышим.

АЗС (исследования по ДСТУ 7687:2015) Октановое число (исслед. метод) (норматив – не менее 95 ед.) Содержание серы, (норматив не более 10 мг/кг) Объёмная часть ароматических углеводородов (в %, не более 35) Объемная часть бензола (в %, не более 1.0) SHELL 96,2 3,9 29,4 0,44 ОККО 96,2 4 28,1 0,45 PARALLEL 95,9 5,2 29,5 0,47 KLO (SHEBEL) 95,9 5,3 31,5 0,56 PPIME 96 5,3 34,2 0,72 Avantage 7 95, 3 5,1 32,5 0,52 Фактор 95,5 5,7 31,2 0,52 Укрнафта 95,8 6,1 34,5 0,70 БРСМ-Нафта 92,8 3,4 27,4 0,47 SunOil 94 17,7 19,2 1,6 МОТТО 94,2 5,5 11,8 2,3 АС-ойл 88,2 14,8 23 1,2

Зеленая зона

Из 12 участников в эту зону попали 5 образцов – ОККО, SHELL, KLO (топливо украинского производства SHEBEL), PARALLEL и Prime. Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число, которое характеризует стойкость топлива к детонации (преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания). Согласно ему норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц.

Все образцы показали отличный результат – “запас” у всех оказался в районе единицы. Наибольший обнаружен у ОККО (96,2 ед.) и SHELL (96,2 ед.) и быстрорастущей сети Prime (96 ед.). Их коллеги всего лишь на одну десятую не достигли рекордсменов - PARALLEL и KLO – по 95,9 ед.

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С содержанием серы, одним из важнейших показателей для долгой “жизни” двигателя, также проблем не оказалось: все топливо соответствовало нормативам Евро 5. Минимальные значения идентифицированы у SHELL и ОККО (3,9 и 4 мг/кг соответственно), у PARALLEL, KLO и Prime также значения в пределах 5 мг/кг. Это однозначный маркер заводского происхождения топлива.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значения – в пределах нормы. Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества прямо воздействует на уменьшение ресурса двигателя. И здесь – все на высоте. Наименьшее количество – у SHELL, ОККО, и PARALLEL и (0,39, 0,45 и 0,47 % соответственно), также отличные показатели у и KLO (SHEBEL) – всего 0,5% при нормативе не более 1 процента.

И, наконец, эксперты проверили наличие в топливе содержание аминов – запрещенных в Украине и мире токсичных присадок, которые применяются для увеличения октанового числа. Ожидаемо, в пробах лидеров этих веществ обнаружено не было.

Синяя зона

Сети АЗС Avantage 7, Фактор и Укрнафта попали в синюю зону. Бензин А-95, реализуемый здесь, отвечал всем требованиям ДСТУ, но без “запаса”. Учитывая, что эти сети позиционируют себя как дискаунтеры, то есть имеют более низкую цену на стеллах, это приличный результат. Следует отметить низкое содержание серы в пробе Avantage 7, которое составило всего 5,2 мг/кг.

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Красная зона

В число аутсайдеров попали четыре образца, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, Sun Oil и АС Ойл. Во всех четырех случаях был обнаружен недостаток “октана” - БРСМ-нафта (92,8 ед.), МОТТО (94,2 ед.), Sun Oil (94 ед.). Нарушение серьезное, но цифры, обнаруженные в пробе АС Ойл, “не лезли ни в какие ворота” - 88,2 единиц!!! С таким октановым числом современное авто вряд ли вообще заведется, но если все-таки поедет – жди беды с топливной системой и двигателем. В целом, такие показатели октанового числа свидетельствуют о кустарном происхождении топлива, с завода такое топливо не вышло бы.

Дальше – больше. Сера была превышена более чем в полтора раза в образцах Sun Oil и АС Ойл, а с бензолом и вовсе печаль – полуторакратное превышение у них же, и более, чем двукратное – у МОТТО. И наконец, вредоносные амины были обнаружены в образце Sun Oil.

АЗС (исследования по ДСТУ 7687:2015) Объемная часть ароматических аминов (ММА,МЭА, в %, отсутствие) ОККО Отсут. SHELL Отсут. KLO SHEBEL) Отсут. PPIME Отсут. Parallel Отсут. Фактор Отсут. МОТТО Отсут. SunOil 1,8 Укрнафта Отсут. БРСМ-Нафта Отсут. Avantage Отсут. АС-ойл Отсут.

Кстати, если сравнивать с предыдущем исследованием, в сети БРСМ-нафта на этот раз аминов не оказалось, но упало октановое число. Видимо, без использования аминов поднимать октановое число довольно проблематично. Также и во фракционном составе была обнаружена особенность – поздно наступающая температура выкипания, что может привести к проблемам при запуске двигателя, а также разжижению масла в картере. В целом, подобные нарушения могут привести к серьезным проблемам с автомобилями, с окружающей средой и собственно здоровьем.

Итоги исследования показали четкую тенденцию к увеличению на рынке большого количества не кондиционного топлива полу- и кустарного производства в определенных сетях. При этом цена на такой “продукт” не так уж и низка. С другой стороны, большие сети, такие как ОККО, SHELL и PARALLEL, гарантированно реализуют топливо с европейских и белорусских НПЗ. Следует отметить и стабильные показатели украинского топлива SHEBEL, реализация которого неуклонно растет, а также безапелляционную политику качества в крупной региональной сети Prime.



Вадим Кривенко. Фото автора.