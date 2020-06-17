Електричні мотори – річ, звісно, хороша, та таких цікавих експериментів з ними не зробиш.

Аби вберегти вас від пошуків відповідей на кілька хвилюючих питань, ми зібрали кілька відео про те, на чому може і не може працювати автомобільний мотор.

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Наш перший герой – ЗАЗ-1103 Славута, котрий блогер Влад з каналу Garage 54 вирішив заправити фірмовим бензином для запальничок Zippo. Власник авто наливає певну кількість бензину в чашу і поміщає в неї паливний насос. Потім він заводить машину і заміряє, як довго автомобіль пропрацює перед тим, як насос вже не зможе висмоктувати пальне з ємності. Потім він повторює ці дії з рідиною Zippo, виявивши, що машина працювала 15 хвилин на 200 мл бензину і приблизно 18 хвилин на такому ж обсязі рідини для запальничок.

“Здається, що ЕБУ врешті-решт навчився працювати на новій рідині і тепер мотор навіть працює плавніше”, – коментує блогер результат свого експерименту та визнає, що не мав сумніватися у славному ЗАЗі. “Я помилявся, думаючи, що блок управління не зможе адаптуватися... Але тут він поступово підлаштовується”.

Схожий експеримент два роки тому проводили ютубери з Novice Garage із японським спорткаром Mazda Miata MX-5.



А редактор порталу Jalopnik Девід Трейсі спробував замінити бензин самогонкою.

Також хлопці з Novice Garage експериментували з октановим бустером.

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