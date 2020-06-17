Электрические моторы – вещь, конечно, хорошая, но таких интересных экспериментов с ними не сделаешь.

Чтобы уберечь вас от поисков ответов на несколько волнующих вопросов, мы собрали видео о том, на чем может и не может работать автомобильный мотор.

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Наш первый герой – ЗАЗ-1103 Славута, который блогер Влад из канала Garage 54 решил заправить фирменным бензином для зажигалок Zippo. Владелец авто наливает определенное количество бензина в чашу и помещает в нее топливный насос. Затем он заводит машину и замеряет, как долго автомобиль проработает перед тем, как насос уже не сможет высасывать топливо из емкости. Затем он повторяет эти действия с жидкостью Zippo, обнаружив, что машина работала 15 минут на 200 мл бензина и примерно 18 минут на таком же объеме жидкости для зажигалок.

“Кажется, что ЭБУ в конце концов научился работать на новой жидкости и теперь мотор даже работает плавнее”, – комментирует блогер результат своего эксперимента и признает, что не должен был сомневаться в славном ЗАЗе. “Я ошибался, думая, что блок управления не сможет адаптироваться... Но здесь он постепенно подстраивается”.

Похожий эксперимент два года назад проводили ютуберы из Novice Garage с японским спорткаром Mazda Miata MX-5.



А редактор портала Jalopnik Дэвид Трейси попытался заменить бензин самогоном.

Также ребята из Novice Garage экспериментировали с октановым бустером.

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