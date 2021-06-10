Споживання дизельного пального в травні скоротились на 14%. Крім того, суттєво змінилась структура імпорту.

Баланс ринку дизельного пального в травні 2021 р. склав 577,7 тис. т, що на 14,3% менше, ніж за аналогічний період 2020 року (672,5 тис. т). Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані власного дослідження.

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За підсумками січня-травня 2021 р. обсяг постачань дизельного пального на український ринок скоротився на 2,4% (на 68 тис. т), до 2,75 млн т.

Внутрішнє виробництво в травні збільшилася на 3,2% (на 3,2 тис. т), до 102,5 тис. т, порівняно з аналогічним періодом торік. Зокрема, Кременчуцький НПЗ збільшив випуск ДП на 1,8%, до 96 тис. т. При цьому на Шебелинський завод припало 6,5 тис. т, що на 30% більше від показника травня минулого року (5 тис. т).

Частка українського ДП у загальному балансі ринку в травні-2021 склала 17,7% проти 14,7% у травні-2020 р.

За підсумком звітного місяця імпорт дизельного пального в Україну скоротився на 17% порівняно з аналогічним періодом торік і склав 475,2 тис. т.

Імпорт з Білорусі зменшився на 26%, до 146,4 тис. т. Це зниження було очікуваним у зв'язку з підготовкою Мозирського НПЗ до планового ремонту, який у результаті було зміщено на 1 червня через невизначеність із завантаженням сировиною Новополоцького НПЗ.

Зниження постачань з Білорусі ринок частково компенсував за рахунок інших напрямків. Зокрема, відвантаження з Литви за звітний місяць зросли більш ніж удвічі, до 82,4 тис. т, порівняно з обсягом постачань травня-2020 (37,8 тис. т).

У портах було оформлено близько 130 тис. т дизельного пального (+86% до травня минулого року), з яких 34,7 тис. т припало на Туреччину, 34,7 тис. т – на Грецію, 23,4 тис. т – на Туркменістан. Також було відзначено морські постачання з Ізраїлю (3,6 тис. т) й Малайзії (4,8 тис. т).

Постачання ДП з Російської Федерації скоротилися майже в 2,3 раза, до 115 тис. т. З цього обсягу 103,8 тис. т було імпортовано залізницею (+38% до травня-2020). Ще 10,2 тис. т ресурсу виробництва “Роснафти” через термінал у Гомелі було відвантажено новим оператором постачань – компанією Socar New Energy.