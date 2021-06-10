Потребление дизельного топлива в мае сократилось на 14%. Кроме того, существенно изменилась структура импорта.

Баланс рынка дизельного топлива в мае 2021 г. составил 577,7 тыс. т, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (672,5 тыс. т). Об этом сообщили в Консалтинговой группе “А-95” со ссылкой на данные собственного исследования.

Читайте также: "Роснефть" возобновила поставки дизельного топлива в Украину

По итогам января-мая 2021 г. объем поставок дизельного топлива на украинский рынок сократился на 2,4% (на 68 тыс. т), до 2,75 млн т.

Внутреннее производство в мае увеличилось на 3,2% (на 3,2 тыс. т), до 102,5 т, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности, Кременчугский НПЗ увеличил выпуск ДТ на 1,8%, до 96 тыс. т. При этом на Шебелинский завод пришлось 6,5 тыс. т, что на 30% больше показателя мая прошлого года (5 тыс. т).

Доля украинского ГП в общем балансе рынка в мае-2021 составила 17,7% против 14,7% в мае-2020 г.

По итогу отчетного месяца импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 475,2 тыс. т.

Импорт из Беларуси уменьшился на 26%, до 146,4 тыс. т. Это снижение было ожидаемым в связи с подготовкой Мозырского НПЗ к плановому ремонту, который в итоге был смещен на 1 июня из-за неопределенности с загрузкой сырьем Новополоцкого НПЗ.

Снижение поставок из Беларуси рынок частично компенсировал за счет других направлений. В частности, отгрузки из Литвы за отчетный месяц выросли более чем вдвое, до 82,4 тыс. т, по сравнению с объемом поставок мая-2020 (37,8 тыс. т).

В портах было оформлено около 130 тыс. т дизельного топлива (+86% к маю прошлого года), из которых 34,7 тыс. т пришлось на Турцию, 34,7 тыс. т – на Грецию, 23,4 тыс. т – на Туркменистан. Также были отмечены морские поставки из Израиля (3,6 тыс. т) и Малайзии (4,8 тыс. т).

Поставки ГП из Российской Федерации сократились почти в 2,3 раза, до 115 тыс. т. Из этого объема 103,8 тыс. т было импортировано по железной дороге (+38% к маю-2020). Еще 10,2 тыс. т ресурса производства “Роснефти” через терминал в Гомеле было отгружено новым оператором поставок – компанией Socar New Energy.