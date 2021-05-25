Компания Socar New Enegry осуществила первую поставку дизельного топлива производства "Роснефти" в Украину.

"Ресурс объемом около 2 тыс. т было импортировано в адрес компании из группы ОККО", – сообщил собеседник enkorr, добавив, что поставки будут растаможены до конца сегодняшнего дня.

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Ранее сообщалось, что SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину. Согласно имеющейся информации, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов.

Квота нового оператора на май составляет более 100 тыс. т дизтоплива и 12 тыс. т сжиженного газа. Однако участники рынка ранее отмечали, что вероятным периодом начала поставок может стать только начало июня.

Напомним, в результате давления украинских силовиков на сеть АСЗ "Глуск", главным инвестором которой был швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. было принято решение прекратить поставки нефтепродуктов производства "Роснефти" на украинский рынок с 1 апреля 2021 года.

Proton Energy Group S.A. занимал 23,4% рынка поставок дизтоплива и 22,3% сжиженного газа.