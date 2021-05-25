Компанія Socar New Enegry здійснила перше постачання дизельного палива виробництва "Роснафти" в Україну.

"Ресурс обсягом близько 2 тис. т було імпортовано на адресу компанії з групи ОККО", – повідомив співрозмовник видання enkorr, додавши, що постачання буде розмитнено до кінця сьогоднішнього дня.

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Раніше повідомлялось, що SOCAR стала експортним оператором нафтопродуктів "Роснафти" в Україну. Згідно з наявною інформацією, курирувати продаж і спілкування з українськими контрагентами буде швейцарський офіс Socar Trading. Тим часом, не виключено і роль українського офісу компанії в розподілі й продажу обсягів.

Квота нового оператора на травень становить понад 100 тис. т дизпального і 12 тис. т скрапленого газу. Однак учасники ринку раніше відзначали, що ймовірним періодом початку постачань може стати тільки початок червня.

Нагадаємо, внаслідок тиску українських силовиків на мережу АСЗ "Глуско", головним інвестором якої був швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. було прийнято рішення припинити постачання нафтопродуктів виробництва "Роснафти" на український ринок з 1 квітня 2021 року.

Proton Energy Group S.A. займав 23,4% ринку постачань дизпального і 22,3% скрапленого газу.