За останній час ціна автогазу в мережах АЗС зросла майже до 18 грн. за літр, що суттєво відбилося на бюджетах автомобілістів. А що з якістю? Перевіряє Інститут споживчих експертиз.

Але і це не межа – на думку ряду експертів, в осінньо-зимовий сезон, коли ціна газу традиційно зростає, роздрібна ціна літра може досягти і 20 грн. за літр блакитного палива. З урахуванням того, що у автомобілів витрата газу більше, ніж у бензину, така ціна практично зрівнює вартість кілометра на газі і бензині. Проте, вже без малого мільйон машин в Україні обладнані ГБО і заправляються саме автогазом.

Безумовно, в періоди такого стрімкого зростання цін знаходяться ділки, які не проти отримати надприбутки, “похімічивши” з якістю або точністю наливу. Фахівці столичного Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити якість газу, який пропонується українському клієнту. Контрольний відбір проб з подальшою перевіркою в сертифікованій лабораторії виявив як позитивні новини, так і серйозні порушення.

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Кого перевіряли?

Оскільки кількість нелегальних “бочок” і одиночних АЗС в столиці й великих містах за останній час звелася практично до нуля, експерти зосередилися на національних мережах АЗС.

Перевіряли як мережі з верхньою границею цін (WOG, SHELL), найбільшу столичну мережу (КLO), а також ряд так званих дискаунтерів. Це також досить великі мережі, але з низьким інших рівнем цін (SunOil, Мотто, Avantage 7). Також для контрасту купили газ і на “бочці”, з ціною на гривню нижче, ніж навіть у дискаунтерів.

“Задувають” і “надувають”?

Точність наливу газу – найбільш критикований водіями параметр. Багато автомобілістів заміряють пробіги, і скаржаться на те, що заправляють їм газу більше, ніж ємність балона. За нормативами, недолив може становити не більше 1%, але домогтися такого результату на колонці досить складно. Експерти відібрали фіксовану кількість літрів газу на кожній з АЗС, після чого, за формулою, з урахуванням щільності, перерахували в обсяг. Підсумки виявилися не радісні – у двох мережах-дискаунтерах дійсно не доливають.

Але почати варто з позитиву – в двох мережах (SHELL і WOG), “задули” навіть більше – на один відсоток більше оплаченого! Це, загалом, не дивно, оскільки репутація коштує дорого і тому необхідно педантично ставитися до повірок обладнання.

Рівно за чеком заправили на АЗС SunOil і Avantage 7, на КLO кількість трохи менша, але в рамках допустимої нормативом похибки. Недолив був виявлений в мережі Мотто – (4%). У “нелегала” й взагалі недолив склав 14%! І якщо перший випадок ще можна списати на недоліки у своєчасному обслуговуванні колонок, то у випадку “бочки” свідомий обман. Виходить, що низька ціна на стеллі не корелює з кількістю кілометрів, які проїде авто. В результаті ефект бажаної економії на ціні не досягається.

Що показали лабораторні дослідження?

За аналогією з дослідженнями бензину, експерти розділили результати, отримані в лабораторії, на зони – зелену, синю і червону. В першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали “запас міцності” за якістю. Синю – АЗС, паливо яких не мало порушень за вимогами профільного ДСТУ. Червону – мережі, паливо в яких виявилося не кондиційним, тобто мало відхилення в якісних показниках. У підсумку сталося неймовірне – ніхто з випробовуваних не потрапив в “червону” зону! З газом технологічно важко проводити “бодяжні” маніпуляції, мабуть, тому скрізь продають заводське паливо.

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Зелена зона

У лабораторії зразки насамперед тестувалися на відповідність вимогам профільного ДСТУ за показником “Компонентний склад”. Як відомо, автомобільний газ складається з суміші пропану і бутану, а також інших вуглеводнів (ізобутану, пропілену, етану, етилену і т.д.). Чим більше пропану в газі, тим вище тиск насичених парів і тим краще пускові якості та робота паливної апаратури, особливо в зимовий період експлуатації.

У “зелену” зону потрапили зразки, де співвідношення пропану до бутану виявилося практично ідеальним – WOG (59/40), SHELL (58/37), SunOil (57/41) і Avantage 7 (56/37).

Такі цифри дозволяють забезпечити найбільш повне згоряння суміші, а значить, і забезпечать динаміку при збереженні економічності їзди. Також в зразках SHELL, WOG і SunOil зафіксовані низькі значення вмісту шкідливого для паливної системи пропілену.

І, нарешті, був перевірений ще один важливий параметр – щільність газу. Чим вона більша, тим більший за інших рівних умов пробіг на одній заправці. У цьому параметрі найвищі показники продемонстрували зразки мереж KLO, WOG і SunOil – відповідно, 533, 532 і 535 кг/м3.

WOG Mustang LPG SHELL SUN oil Avantage 7 Об’ємна частка скрапленого залишку за температури 40С, % об. Не вияв. Не вияв. Не вияв. Не вияв. Компонентний склад, % мас. (пропан/бутан) 59,96/33,61 58,45/37,66 56,72/41,14 56,10/37,33 Густина, кг/м3 532 531 535 525

Синя зона

У “синю” зону потрапили всі інші учасники дослідження – мережі КLO, Мотто і “бочка”. Тут співвідношення пропану до бутану нижче ніж у лідерів на кілька відсотків, але, тим не менш, всі цифри в рамках допустимого.

MOTTO KLO Інком-LPG (Бочка) Об’ємна частка скрапленого залишку за температури 40С, % об. Не вияв. Не вияв. Не вияв. Компонентний склад, % мас. (пропан/бутан) 52,92/41,39 53,55/40,31 52,58/40,46 Густина, кг/м3 531 533 531

Підсумок

В цілому, попри шалене зростання цін, за останній рік якість автомобільного газу не погіршилася. У продажу тільки заводське паливо – що доводять і більш-менш рівні ціни (якщо не брати до уваги махінацій з податками й чеками в деяких мережах, але це вже зовсім інша історія). А ось з недоливом, як найменш доказовим і видимим порушенням – як і раніше, проблеми.

Автор: Олександр Бабенко