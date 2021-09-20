За последнее время цена автогаза в сетях АЗС выросла почти до 18 грн. за литр, что сильно ударило по желающим экономить автомобилистам. А что с качеством? Проверяет Институт потребительских экспертиз

Но и это не предел – по мнению ряда экспертов, в осенне-зимний зимний сезон, когда цена газа традиционно вырастает, розничная цена литра может достичь и 20 грн. за литр голубого топлива. С учетом того, что у автомобилей расход газа больше, чем у бензина, такая цена практически уравнивает стоимость километра на газе и бензине. Тем не менее уже без малого миллион машин в Украине оборудованы ГБО и заправляются именно автогазом.

Безусловно, в периоды такого стремительного роста цен, находятся дельцы, которые не прочь получить сверхприбыли, "похимичив" с качеством или точностью налива. Специалисты столичного Института потребительских экспертиз решили проверить качество газа, которое предлагается украинскому клиенту. Контрольный отбор проб с последующей проверкой в сертифицированной лаборатории выявил как позитивные новости, так и серьезные нарушения.

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Кого проверяли?

Поскольку количество нелегальных “бочек” и одиночных АЗС в столице и крупных городах за последнее время свелось практически к нулю, эксперты сосредоточились на национальных сетях АЗС. Проверяли как сети с верхним потолком цен (WOG, SHELL), самую большую столичную сеть (КLO), а также ряд так называемых дискаунтеров. Это также довольно крупные сети, но с низким на фоне остальных уровнем цен (SunOil, Мотто, Avantage 7). Также для контраста купили газ и на “бочке”, с ценой на гривну ниже даже дискаунтеров.

“Задувают” и “надувают”?

Точность налива газа – самый критикуемый водителями параметр. Многие автомобилисты замеряют пробеги, и жалуются на то, что заправляют им газа больше, чем составляет емкость баллона. По нормативам, недолив может составлять не более 1%, но добиться такого результата на колонке довольно сложно. Эксперты отобрали фиксированное количество литров газа на каждой из АЗС, после чего, по формуле, с учетом плотности, пересчитали в объем. Итоги оказались не радостные – в двух сетях-дискаунтерах действительно не доливают.

Но начать стоит с позитива – в двух сетях (SHELL и WOG), “задули” даже больше – на один процент больше оплаченного! Это, в общем, не удивительно, поскольку репутация стоит дорого и поэтому необходимо щепетильно относиться к поверкам оборудования.

Ровно по чеку заправили на АЗС SunOil и Avantage 7, на КLO количество немного меньше, но в рамках допустимой нормативом погрешности. Недолив же был обнаружен в сети Мотто – (4%). У “нелегала” и вовсе недолив составил 14%! И если первый случай еще можно списать на недочеты в своевременном обслуживании колонок, то в случае “бочки” налицо сознательный обман. Получается, что низкая цена на стелле не коррелирует с количеством километров, которые проедет авто. В итоге эффект желательной экономии на цене не достигается.

Что показали лабораторные исследования?

По аналогии с исследованиями бензина, эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели “запас прочности” по качеству. Синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ. Красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях. В итоге произошло невероятное – никто из испытуемых не попал в “красную” зону! С газом технологически трудно производить “бодяжные” манипуляции, видимо, поэтому везде продают заводское топливо.

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Зеленая зона

В лаборатории образцы первым делом тестировались на соответствие требованиям профильного ГОСТа по показателю “Компонентный состав”. Как известно, автомобильный газ состоит из смеси пропана и бутана, а также других углеводородов (изобутана, пропилена, этана, этилена и т.д.). Чем больше пропана в газе, тем выше давление насыщенных паров и тем лучше пусковые качества и работа топливной аппаратур, особенно в зимний период эксплуатации.

В “зеленую” зону попали образцы, где соотношение пропана к бутану оказалось практически идеальным – WOG (59/40), SHELL (58/37), SunOil (57/41) и Avantage 7 (56/37).

Такие цифры позволяют обеспечить наиболее полное сгорание смеси, а значит, и обеспечит динамику при сохранении экономичности езды. Также в образцах SHELL, WOG и SunOil зафиксированы низкие значения содержания вредного для топливной системы пропилена.

И, наконец, был проверен еще один важный параметр – плотность газа. Чем она больше, тем больше при прочих равных пробег на одной заправке. В этом параметре самые высокие показатели продемонстрировали образцы сетей KLO, WOG и SunOil – соответственно, 533, 532 и 535 кг/м3.

WOG Mustang LPG SHELL Sun oil Avantage 7 Объемная доля сжиженного остатка при температуре 40С, % об. Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Компонентный состав, % мас. (пропан/бутан) 59,96/33,61 58,45/37,66 56,72/41,14 56,10/37,33 Плотность, кг/м3 532 531 535 525

Синяя зона

В “синюю” зону попали все остальные участники исследования – сети КLO, Мотто и “бочка”. Здесь соотношение пропана к бутану ниже лидеров на несколько процентов, но, тем не менее, все цифры в рамках допустимого.

MOTTO KLO Инком-LPG (Бочка) Объемная доля сжиженного остатка при температуре 40С, % об. Не найдено Не найдено Не найдено Компонентный состав, % мас. (пропан/бутан) 52,92/41,39 53,55/40,31 52,58/40,46 Плотность, кг/м3 531 533 531

Итог

В целом, несмотря на сумасшедший рост цен, за последний год качество автомобильного газа не ухудшилось. В продаже только заводское топливо – что доказывают и более-менее равные цены (если не считать махинаций с налогами и чеками в некоторых сетях, но это уже совсем другая история). А вот с недоливом, как наименее доказуемым и видимым нарушением – по-прежнему проблемы.

Автор: Александр Бабенко