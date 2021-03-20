Про те, що автомобіль був заправлений поганим газом LPG, водій часто дізнається лише на СТО, куди він прибуває для ремонту ГБО. А чи можна передбачити заправку неякісним пропан-бутаном?

Що таке поганий бензин, певно, знають усі власники інжекторних і карбюраторних машин. Принаймні, за поведінкою двигуна буває зрозуміло, що щось негаразд.

А ось з пропан-бутаном (LPG), на якому працюють більшість газобалонних автомобілів в Україні, неякісний газ найчастіше ніяк себе не показує. А що означає “поганий пропан-бутан”? Певно, той, що не відповідає гармонізованому із європейськими нормативами стандарту ДСТУ EN 589:2017.

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Характеристики якості автогазу

Октанове число. За дослідницьким методом воно має складати не менше 99 одиниць. Цього достатньо для більшості двигунів автомобілів, які експлуатуються в Україні на ГБО. Тому навіть коли цей показник має відхилення, водій цього може не помітити.

Компонентний склад. Йдеться про відсоткові долі основних складових – пропану, бутану, а також речовин, яких в автогазі небагато – метану, етану тощо. Водієві понад усе важливе співвідношення пропану і бутану, адже від цього залежить здатність газу випаровуватись. Взагалі пропорція пропан/бутан коливається від 30/70 влітку до 80/20 взимку. Справа у тому, що основне паливо у суміші – бутан, а пропан за рахунок власного випаровування створює тиск у ємності, щоб газ міг без насосів надходити у магістралі. Тож якщо пропану взимку буде замало, двигунові під навантаженням бракуватиме газу.

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Вміст сірководню. В скрапленому газі його не повинно бути взагалі, оскільки ця речовина провокує корозію металевих частин паливних систем. Про наявність сірководню в автогазі, яким він заправляв своє авто, водій дізнається тоді, коли продуктами корозії почнуть забиватися трубопроводи та вузькі канали паливної системи.

Засмічені конденсатом форсунки доводиться промивати. З очищувачем карбюратора при цьому треба бути обережніше: він шкодить гумовим ущільнювачам

Вміст сірки. Взагалі цей показник вважається в першу чергу екологічним, але він також впливає на корозійну агресивність пропан-бутанової суміші. Допустима кількість сірки в автогазі – 50 мг/кг.

Корозійна агресивність. Це важливий показник нормується окремо, його рівень перевіряється впливом зразків газу на мідну пластину. Показник особливо важливий для машин, газифікованих близько десяти років тому – тоді інсталятори ГБО використовували мідні, а не пластикові трубопроводи.

Залишок після випаровування Дуже хотілося б назвати цей показник сухим залишком, але якби ж то було так! Насправді, цей норматив – чи не найважливіший для вітчизняного автомобіліста, що їздить “на газу”. Смоли, які містяться у неякісному автогазі, в вигляді липкої невисихаючої маси осідають в каналах і – що найстрашніше – у клапанах форсунок. Від цього найбільше страждали пелюсткові клапани старих типів, які просто приклеювалися, але й сучасні конструкції теж забиваються цим так званим конденсатом. Також він може впливати на стан гумових ущільнювачів. За ДСТУ залишкових смол має бути не більше 60 мг/кг.

Тиск насичених парів Просто кажучи, це тиск парової складової газу у балоні. Цей показник має бути і не високим, і не малим. Оскільки з одного боку, надто високий тиск – це небезпека, а з іншого, занизький тиск заважає нормальній роботі ГБО, особливо узимку. Саме через тиск насичений парів визначається сезонність пропан-бутану.

Об’ємна доля рідкого залишку. Присутність рідини порушує роботу паливної системи, ззокрема, води у газі не повинно бути взагалі, ані у теплому (40оС), ані у холодному стані (нижче 0оС).

Рекомендація Авто24

Все дуже просто: щоб гарантовано мати у балоні якісний газ, треба заправлятися на мережевій АЗК шанованих брендів, де дорожать своїм ім’ям і не розмінюють роками створюваний імідж на разову вигоду. Іншого виходу годі й шукати, адже перевірити склад пропан-бутану, який задувається у бак автомобіля, для водія ще складніше, аніж бензину.

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