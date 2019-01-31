Чому на деяких газових АЗС у 40 літровий балон можуть залити 50 та навіть більше літрів газу? Спробуємо розібратись.

Співробітники мережі АЗС KLO на камеру розповіли, чому може виникнути така ситуація. «Ємність балону не перевірена державною метрологічною службою, а отже у вимірюванні літражу допускається похибка у +- 20%. Різні виробники ГБО по-різному його маркують: одні пишуть загальний обсяг і вказують max 80-85%, інші пишуть max 80% і обсяг 40 л, маючи на увазі, що при 80% наповнюваності балона можливий обсяг рідкої фази може скласти 40 л — відповідно повний обсяг може становити і 50 л», – кажуть представники автозаправних комплексів.

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За правилами безпеки, заповнювати балони можна не більше 85%. Зазвичай показник наповненості регулює встановлений в балонах мульті-клапан. Однак якщо він несправний, то балон наповнюється далі. Якщо ви маєте сумніви щодо справності колонки, запитайте у операторів на АЗК сертифікат повірки колонки.