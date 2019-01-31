Почему на некоторых газовых АЗС в 40 литровый баллон могут залить 50 и даже больше литров газа? Попробуем разобраться.

Сотрудники сети АЗС KLO на камеру рассказали почему может возникнуть такая ситуация. “Емкость баллона не проверена государственной метрологической службой, а значит в измерении литража допускается погрешность в +- 20%. Разные производители ГБО по-разному его маркируют: одни пишут общий объем и указывают max 80-85%, другие пишут max 80% и объем 40 л, имея в виду, что при 80% наполняемости баллона возможный объем жидкой фазы может составить 40 л — соответственно полный объем может составлять и 50 л” говорят представители автозаправочных комплексов.

Читайте также: Южанина: продлевать действие законов льготного растаможивания "евроблях" никто не будет

По правилам безопасности, заполнять баллоны можно не более 85%. Обычно показатель наполненности регулирует установленный в баллонах мульти-клапан. Однако если он неисправен, то баллон наполняется дальше. Если вы сомневаетесь в исправности колонки, спросите у операторов на АЗК сертификат поверки колонки.