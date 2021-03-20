О том, что автомобиль был заправлен плохим газом LPG, водитель часто узнает только на СТО, куда он прибывает для ремонта ГБО. А можно ли предвидеть заправку некачественным пропан-бутаном?

Что такое плохой бензин, вероятно, знают все владельцы инжекторных и карбюраторных машин. По крайней мере, по поведению двигателя бывает понятно, что что-то неладно.

А вот с пропан-бутаном (LPG), на котором работают большинство газобаллонных автомобилей в Украине, часто бывает не так – некачественный газ чаще всего никак себя не показывает. А что, собственно, значит понятие – плохой пропан-бутан? Для этого в Украине есть гармонизированный с европейскими нормативами стандарт ДСТУ EN 589:2017.

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Характеристики качества автогаза

Октановое число. По исследовательскому методу оно должно составлять не менее 99 единиц. Этого достаточно для большинства двигателей автомобилей, которые эксплуатируются в Украине на ГБО. Поэтому даже когда этот показатель имеет отклонение, водитель этого может не заметить.

Компонентный состав. Речь идет о процентных долях основных составляющих – пропана, бутана, а также веществ, которых в автогазе немного – метана, этана и др. Водителю более всего важно соотношение пропана и бутана, ведь от этого зависит способность газа испаряться. Вообще пропорция пропан/бутан колеблется от 30/70 летом до 80/20 зимой. Дело в том, что основное топливо в смеси – бутан, а пропан за счет собственного испарения создает давление в емкости, чтобы газ мог без насосов поступать в магистрали. Поэтому если пропана зимой будет мало, двигателю под нагрузкой будет не хватать газа.

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Содержание сероводорода. В сжиженном газе его не должно быть вообще, поскольку это вещество провоцирует коррозию металлических частей топливных систем. О наличии сероводорода в автогазе, которым он заправлял свое авто, водитель узнает тогда, когда продуктами коррозии начнут забиваться трубопроводы и узкие каналы топливной системы.

Засоренные конденсатом форсунки приходится промывать. С очистителем карбюратора при этом надо быть осторожнее: он вредит резиновым уплотнителям

Содержание серы. Вообще этот показатель считается в первую очередь экологическим, но он также влияет на коррозионную агрессивность пропан-бутановой смеси. Допустимое количество серы в автогазе сегодня – 50 мг/кг.

Коррозионная агрессивность. Этот важный показатель нормируется отдельно, его уровень проверяется воздействием образцов газа на медную пластину. Показатель особенно важен для машин, газифицированных около десяти лет назад – тогда инсталляторы ГБО использовали медные, а не пластиковые трубопроводы.

Остаток после испарения. Очень хотелось бы назвать этот показатель сухим остатком, но если бы это было так! На самом деле, этот норматив – едва ли не самый важный для отечественного автомобилиста, который ездит “на газу”. Смолы, которые содержатся в некачественном автогазе, в виде липкой невысыхающей массы оседают в каналах и – что самое страшное – в клапанах форсунок. От этого больше всего страдали лепестковые клапаны старых типов, которые просто приклеивались, но и современные конструкции тоже забиваются этим так называемым конденсатом. Также он может влиять на состояние резиновых уплотнителей. По ДСТУ остаточных смол должно быть не более 60 мг/кг.

Давление насыщенных паров. Попросту говоря, это давление паровой составляющей газа в баллоне. Этот показатель должен быть и не высоким, и не малым. Поскольку с одной стороны, слишком высокое давление – это опасность, а с другой, низкое давление мешает нормальной работе ГБО, особенно зимой. Именно по давлению насыщенных паров определяется сезонность пропан-бутана.

Объемная доля жидкого остатка. Присутствие жидкости нарушает работу топливной системы, в частности, воды в газе не должно быть вообще, ни в теплом (40оС), ни в холодном состоянии (ниже 0оС).

Рекомендация Авто24

Все очень просто: чтобы гарантированно иметь в баллоне качественный газ, надо заправляться на сетевой АЗК уважаемых брендов, где дорожат своим именем и не разменивают годами создаваемый имидж на разовую выгоду. Другого выхода не найти, ведь проверить состав пропан-бутана, который задувается в бак автомобиля, для водителя еще сложнее, чем бензина.

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