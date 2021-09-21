Эксперты Института потребительских экспертиз впервые провели исследование "мочевины" для дизельных авто, известной также как жидкость AdBlue. Половина из проверенных образцов оказались за гранью требований стандартов, и это плохие новости как для автомобилистов и владельцев грузовых автопарков, так и для пешеходов и жителей городов.

Почему это важно? Повышение экологических стандартов привело к усложнению конструкции транспортных средств, за счет добавления компонентов и систем, позволяющих эти стандарты соблюдать. Для дизельных моторов таким усовершенствованием стало добавление реагента AdBlue, способствующего очистке выхлопных газов до экологических нормы Евро 4 и выше. И если ранее это касалось в основном грузовиков, то теперь такие системы после “дизельгейтов” массово внедряются и в легковые автомобили. Именно поэтому в последнее время на заправках массово стали появляться отдельные колонки под “мочевину”.

Технологически жидкость довольно проста в производстве (по сравнению, например, с топливом), но здесь очень важны качество компонентов, правильные дозировки и условия хранения. При этом, если реагент не качественный, эта недорогая жидкость способна вывести из строя топливную систему, ремонт которой на дизельных моторах может составлять несколько тысяч долларов. Кроме того, мы все дышим воздухом, в который из-за не качественных компонентов попадают опасные окислы, что чревато различными заболеваниями. Кто же в Украине производит и продает качественную, а кто опасную “мочевину”, разбирались эксперты Института потребительских экспертиз.

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Как это работает

Принцип действия системы SCR (Selective Catalytic Reduction) основан на химической реакции, при которой раствор карбамида попадает в систему отработанных газов дизельного двигателя, где в присутствии катализатора (пентаоксида ванадия V 2 O 5 ) эта реакция и протекает. В результате вредные для окружающей среды оксиды азота NO x под действием высокой̆ температуры раскладываются на воду и азот.

Но самое главное, процесс этот настолько автоматизирован, что от водителя всего лишь требуется иногда пополнять запасы специальной жидкости, и выхлоп гарантированно будет чистым. А с учетом того, что расход мочевины составляет около 2-3 литров на 1000 км, то автомобильного бака (обычно от 10 до 20 л) этой жидкости должно хватить на 10 – 15 тысяч км.

Где заправить AdBlue

Проблемы с приобретением AdBlue могут возникнуть только у ленивых. Ведь простейший поисковый запрос в Google на сегодняшний день выдает сотни результатов любых производителей, типов, объемов, и главное на любой кошелек. Цена, кстати составляет около 15 – 40 грн за литр. Правда, при этом надо еще и “заморочиться”, собственно, с процессом заправки. Но ведь значительно проще заправить требуемый объем, заскочив на АЗС за топливом. Здесь оператор сделает все за вас и останется только оплатить заправленные жидкости. Хотя список АЗС, где оператор действительно понимает, о чем речь пока не велик, но при необходимости вы всегда можете позвонить на горячую линию той или иной сети и вам подскажут, где можно дозаправиться AdBlue.

Многие игроки топливного рынка уже ввели AdBlue в свой ассортимент. При этом, как правило, на каждой из сетей предлагается один, эксклюзивный, вариант, выбора нет. Что касается производителей, то самыми крупными украинскими являются завод CrossChem, расположенный в Киевской области в селе Зуровка, и совместное украинско-британское предприятие AZMOL-ВР.

Группа БРСМ-Нафта сама производит реагент для продажи в своей сети. Но важно отметить, что этот продукт называется EcoBlue. Он производится по собственным ТУ, и не является запатентованным реагентом AdBlue.

На остальных заправках предлагают импорт, в основном из Польши. В исследовании, помимо образцов украинского производства, “под прицел” попали реагенты Noxy (ОККО), Gaschema (Socar) и М-стандарт (Marshall), выпущенные в Польше, Литве и Беларуси соответственно.

Почти все производители предлагают как вариант заправки на АЗС, так и покупку AdBlue в канистрах.

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Чистота – залог здоровья

Проблема в том, что под видом специальной автомобильной жидкости некоторые производители вполне могут предлагать раствор сельскохозяйственного карбамида, разбавленного простой водой. А это уже прямой путь к смерти катализатора, стоимость которого составляет около 5 тыс. евро. Поэтому заправлять желательно проверенный продукт, ведь иначе экономия может обойтись очень дорого.

Стоит признать, что по основным параметрам производители стараются уложиться в нормативы. Самими каченными и безопасными для эксплуатации эксперты признали мочевину от AZMOL-ВР и CrossChem. По всем тестируемым параметрам AdBlue этих производителей соответствуют всем нормам ISO 22241.

Следом за ними идет БРСМ-Нафта, но здесь концентрация натрия превышает допустимую норму более чем в 3 раза, из-за чего качественной ее назвать нельзя. Такие показания могут свидетельствовать о том, что при производстве плохо очищают воду, которую используют для реагента, а соли из такой воды могут забить поры катализатора.

В образцах от Gaschema и М-стандарт отмечены повышенное значение биурета (карбамилмочевины), что может косвенно указывать на использование низкокачественного сельскохозяйственного сырья. У Gaschema также завышена массовая концентрация альдегидов, магния и натрия, норма которого в 3 раза превышена и у БРСМ-Нафта.

Все эти примеси отрицательно влияют на работу катализатора, что в целом приведет к снижению его эффективности, а впоследствии вся система очистки отработанных газов и вовсе выйдет из строя, утратив свое первоначальное предназначение. При значительном превышении нормы примесей может даже произойти накопление известковых отложений, которые закупорят блок SCR, а впоследствии и всю выхлопную систему. Что особенно актуально, если обратить внимание на массовую концентрацию кальция у Gaschema, здесь она превышает норму в 40 (!) раз.

Результаты исследований образцов от ООО "Экспертиза Консалт"

Показатель, единица измерения Норма согласно требований НД AZMOL Cross Chem (Кросс Хим, KLO) БРСМ-Нафта Noxy (ОККО) Gaschema (Socar) М-Стандарт (Marshall) Страна-производитель Украина Украина Украина Польша Литва Беларусь Наличие карбамида 31,8 - 33,2% 32,8 32,5 31,9 32,8 32,4 32,7 Массовая доля биурета < 0,3% 0,26 0,26 0,28 0,15 0,7 0,32 Массовая концентрация альдегидов, < 5 мг/кг 0,5 1,78 0,7 Н.д.* >10 0,7 М.К. кальция, < 0,5 мг/кг 0,25 0,26 0,3 0,06 20,6 0,82 М.К. магния, < 0,5 мг/кг 0,05 0,01 0,04 0,01 4,8 0,15 М.К. натрия < 0,5 мг/кг 0,27 0,40 1,83 0,17 4,0 0,22

*Наличие примесей мешает исследованию.

Выводы

Сервис дозаправки мочевиной на данный момент пребывает в стадии развития. Покупать ли этот продукт в канистрах или заправлять на ближайшей АЗС, решать автомобилисту. Но к выбору, как всегда, стоит отнестись ответственно, ведь дорогостоящая система вашего автомобиля может легко перенести 1-2 заправки некачественным реагентом, но если они будут регулярными, то и прослужит она недолго. Заявления о соответствии стандартам дают все, но как показывает тест, реагенты украинского производства значительно превосходят импортные аналоги, при этом цена значительно дешевле зарубежных визави.

Важно отметить и еще одну проблему. В последнее время появились “наливайки” контрафактной “мочевины”. Чаще они расположены у западной границы страны, а цена существенно ниже, чем на заправках. Как правило, это обычная пластиковая бочка возле обочины. Что продают там, экспертам еще предстоит выяснить, но уже сейчас они предупреждают автомобилистов – ни в коем случае не покупать там мочевину, поскольку это может стать фатальной ошибкой для двигателя.