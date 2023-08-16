20:02, 16 августа 0

Современные дизельные автомобили нуждаются не только в качественном топливе, но и в особой жидкости - AdBlue, которая помогает меньше загрязнять воздух и продлевает ресурс двигателя. Журналисты Авто24 узнали, что это за продукт, для чего нужен, где его купить и как определить качественный, а не подделку.

Часто задаваемые вопросы от потребителей об AdBlue:

Каким автомобилям необходим AdBlue?

Жидкость AdBlue предназначена для дизельных автомобилей с технологией селективного каталитического восстановления SCR, которая обеспечивает обработку выхлопных газов и превращает опасные оксиды азота (NOx) в безопасные: водяной пар, обычный азот и углекислый газ. Обычно дизельный автомобиль нуждается AdBlue, если он соответствует экологическим нормам Евро 5 и Евро 6. Причем это касается как легковых, так и грузовых автомобилей и автобусов.

Использование AdBlue на 90% уменьшает выбросы оксидов азота автотранспортом, что снижает негативное влияние на экологию и делает глобальную логистику более безопасной для людей. Кроме того, статистика свидетельствует, что владельцы автомобилей, оснащенных этой системой, реже жалуются на неисправность двигателя и очистку выхлопных газов.

Существует как разливной AdBlue, так и в канистрах по 4,5л и 10л. Их можно приобрести на АЗК WOG.

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Какой расход Adblue?

Расход AdBlue для каждого автомобиля разный. В среднем для легковых автомобилей он составляет 5-6% от расхода топлива. Аппетит зависит от объема двигателя, скорости езды, стиля вождения, нагрузки на транспортное средство и даже условий окружающей среды.

AdBlue PureDrive – это жидкость для уменьшения количества загрязненного воздуха дизельным двигателем. Сертифицированная Немецкой ассоциацией автопромышленности (Verband der Automobilindustrie eV (VDA), она доступна на АЗК WOG. Рекламная информация

Почему важна чистота AdBlue?

Качество AdBlue регламентируется международным стандартом ISO 22241 и имеет 19 параметров, которыми контролируется чистота раствора. Отклонение любого параметра от требований стандарта негативно влияет на работу двигателя и может привести к загрязнению и выведению из строя катализатора.

Чем угрожает подделка AdBlue?

Компоненты мочевины должны строго соответствовать отраслевым стандартам. Любые нарушения чреваты безвозвратным выходом из строя каталитической системы SCR. При неправильной работе катализатора количество оксида азота может не снизиться, а наоборот, возрасти. Это, в свою очередь, может привести к повреждению двигателя из-за увеличения давления дымовых газов.

Может ли водитель самостоятельно понять, насколько качественный AdBlue, которым он планирует заправиться?

Понять самостоятельно это невозможно, о соответствии стандартам и качестве продукта расскажет только лабораторное исследование. Впрочем, брендовые заправки и известные сети специализированных магазинов следят за качеством продаваемой продукции. Так что покупать у них AdBlue безопасно. Один из показателей, на которые следует ориентироваться при покупке – цена. Если цена AdBlue находится возле нижней границы рынка, это должно бы насторожить и вызвать вопрос о качестве продукта.

Кстати говоря как выбирать жидкость AdBlue

Лучше ли покупать AdBlue в канистрах или заправляться на АЗК?

Сегодня цена за литр AdBlue на АЗК колеблется от 30–40 грн. Раствор с дозатора на АЗК тот же, что и в канистре. Однако его стоимость на разлив на заправках почти вдвое ниже, ведь в цену не включена канистра.

Кроме того, стоит помнить, если AdBlue попадет на крашеную поверхность автомобиля, высохнет и кристаллизуется, может возникнуть коррозия. Поэтому очень важно при заправке не торопиться и быть внимательным, чтобы не разрушить машину.

Что будет, если AdBlue закончится?

Если бак AdBlue опустеет, об этом известит лампочка на приборной панели, как и об окончании горючего. Однако, если ездить без AdBlue долго, это приведет к превышению допустимого уровня выбросов, а вскоре будет поврежден катализатор. Автомобиль теряет тягу из-за ограничения мощности двигателя и не возвращается в нормальное состояние, пока не будет добавлен AdBlue.

Некоторые автомобили автоматически уменьшают мощность двигателя, если жидкость AdBlue в баке закончилась, или вообще не заводится.

Мнение эксперта:

Вячеслав Леоненко, генеральный директор компании «Кемикал Элементс Юкрейн»:

AdBlue® AUS-32 – прозрачная, бесцветная жидкость с легким запахом аммиака, которая на 32,5% состоит из чистого карбамида и на 67,5% из деминерализованной воды.

Следует посмотреть на 19 показателей AUS-32 AdBlue®, регламентированных международным стандартом ISO 22241-1:2019 (в Украине действует ДСТУ ISO 22241-1:2009 “Дизельные двигатели. Восстановитель оксида азота AUS-32”), чтобы понять – это серьезный реагент с высокой степенью химической чистоты.

Некачественно подготовленная вода с солями "жесткости", кальцием и магнием приведет к отложениям на датчиках и катализаторе; превышение в воде содержания натрия и калия – неизбежно разрушит катализатор. Использование при производстве AdBlue® аграрного карбамида марки Б, с органическим антислеживателем от слипания гранул, очень быстро приведет к выходу из строя системы нейтрализации SCR из-за пригорания всех поверхностей внутри пригоревшей органики.

Для лучшего понимания таких последствий, вспомните свою домашнюю сковороду после того, как на ней пригорело масло. О чистой воде речь не идет, потому что она испаряется без следа.

Самая большая проблема с AdBlue® в Украине как с продуктом массового потребления в том, что производить и оценивать его качество возможно исключительно при наличии лаборатории, соответствующего квалифицированного персонала и дорогостоящего аналитического оборудования. В Украине лаборатории такого уровня можно пересчитать по пальцам одной руки.

Наше предприятие производит AdBlue® PureDrive из фармацевтического карбамида, имеющего высокую степень очистки, в отличие от аграрного. Этот продукт можно приобрести, например, на АЗК WOG.