Новый Toyota Hilux будет электрическим

Toyota в последнее время постепенно расширяет свою линейку без традиционных двигателей, теперь подтвержден выпуск электрических пикапов в 2025 году.

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После представления прототипа в конце 2022 года Toyota говорит, что Hilux Revo BEV поступит в производство ближе к концу следующего года. Такое заявление было сделано руководителем компании в интервью Reuters. Полностью электрический пикап будут собирать в Таиланде, где на грузовики приходится более 50% всех продаж.

Новый Hilux без двигателя внутреннего сгорания будет конкурировать с электрическим Isuzu D-Max, который также планируют собирать в стране Юго-Восточной Азии. Toyota отмечает, что ее будущий электрический грузовик будет в первую очередь для Таиланда, но рассматривает экспортные рынки.

Во время интервью технические характеристики не разглашались, но Toyota ранее заявила, что запас хода составляет "около 200 км", не уточняя цикл испытаний. Уникальный концепт с установленной на полу батареей - Hilux с однокабиной с колесной формулой 4x2 и длинной кроватью на основе модели, продаваемой в Таиланде.

Исполнительный вице-президент Toyota Motor Asia Прас Ганеш сказал Reuters, что вес вызывает беспокойство: "Чем больший запас хода мне нужно использовать, тем больше батареи нужно установить, а это означает, что вес автомобиля также становится значительно больше, а это означает, что полезная нагрузка может быть намного меньше".

Конечно, 200 км - это меньше, чем у большинства электромобилей, но мы говорим о грузовике, который обычно перевозит тяжелый груз. Надеемся, инженеры Toyota найдут хороший баланс между тем, чтобы избежать использования огромной батареи, которая мешала бы практичности, а также не прибегать к маленькой батареи, которая обеспечивала бы слишком низкий диапазон.

Toyota решила переоборудовать Hilux текущего поколения, несмотря на то, что пикап существует уже почти десять лет. Это может означать, что существующая модель останется еще на несколько лет. Кроме того, его замена может быть серьезным обновлением, а не настоящим грузовиком следующего поколения. Поэтому работу, выполненную для электрической производной, можно было бы передать модели девятого поколения.