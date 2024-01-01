Toyota готовит самый мощный большой внедорожник

Toyota рассматривает более мощный внедорожник для своей растущей линейки прокачанных автомобилей Gazoo Racing. Спортивный режим GR Sport уже применен ко многим продуктам, и полноценная модель среди больших внедорожников должна появиться вскоре.

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Разговаривая с австралийским журналом Car Expert, руководитель GR Томоя Такахаши утверждал, что внедорожник - это необходимость: "В будущем, с моей точки зрения, нам нужен внедорожник GR. Некоторые люди могут использовать SUV только потому, что у них есть семья или им нужно пространство. Чтобы расширить наш бренд, возможно, нужен внедорожник".

Он отказался вдаваться в подробности о том, какая модель может получить версию GR. Однако это был бы один из больших внедорожников, поскольку Yaris Cross и C-HR не такие уж и просторные. Мы бы также исключили bZ4X. Скорее это будут Land Cruiser LC 250 / Prado, или большой LC300.

Такахаши отметил, что Gazoo Racing должна определить правильную модель для будущего расширения портфолио, поскольку ее ресурсы ограничены. Он не может выпустить несколько продуктов за короткое время из-за бюджетных ограничений. В настоящее время Yaris, Corolla, 86 и Supra предлагаются в полном GR-образе.

Мы немного удивлены, что Toyota понадобилось так много времени, чтобы понять, что внедорожник GR имел бы смысл. Основные автопроизводители годами продают усовершенствованные итерации своих внедорожников. Уместным примером является Volkswagen с его T-Roc R, Tiguan R и Touareg R, тогда как Hyundai и Kia имеют Ioniq 5 N и EV6 GT соответственно.