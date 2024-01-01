BMW Z4 та Toyota Supra можуть зняти з виробництва

Carscoops повідомляє, що BMW планує припинити випуск родстера Z4 в 2026 році, коли закінчиться життєвий цикл поточної моделі, проте Automobilwoche повідомляє, що разом з ним також знімуть з конвеєра і Toyota Supra, яка використовує його платформу та двигуни.

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Як повідомляє Carscoops, обидві моделі збираються на заводі Magna Steyr й в разі зняття моделі Z4 у Supra не буде комплектуючих. Офіційно Toyota не підтвердила інформацію про припинення виробництва Supra.

Журналісти Auto News поспілкувалися з віцепрезидентом північноамериканського філіалу Toyota Дейвом Крісті. Він сказав, що: “наразі нічого не оголошено, проте в компанії оцінюють, що буде далі”.

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«Я думаю, якщо ми хочемо щось побудувати, ми з’ясуємо, як це побудувати», - додав він, маючи на увазі, що Toyota, ймовірно, може самостійно розробити наступника Supra.

Останнім часом продажі Toyota Supra поступово падають. В США в 2021 році було продано 6830 одиниць, в 2022 – 4952 екземплярів, а торік – лише 2652 одиниць.

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Цьогорічні продажі за перший квартал в 481 екземпляр свідчать про те, що тенденція на поступове зниження продажів продовжується. В такому разі, цього року компанія може продати менш ніж 2000 Toyota Supra.