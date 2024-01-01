Як відновили класичний BMW E28: відео

Якщо ви відслідковували ціни на старовинні автомобілі за останнє десятиліття, ви бачили, як ринок усього, від схожих на равликів Citroen до колекційних Porsche, перейшов від доступних цікавинок до «інвестицій колекційного рівня».

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Колекціонування сприяє зростанню цін, що, своєю чергою, утримує ентузіастів – звичайних людей від купівлі та володіння такими гарними та цікавими автомобілями.

На щастя, є ще кілька крутих старих автомобілів за розумні гроші. Один із них, BMW 5-Series (називається E28), виготовлений приблизно з 1981 по 1988 рік, є, мабуть, найкращим седаном BMW усіх часів. Він керується, як спортивний автомобіль, зручний, як S-клас, має надзвичайно зручне сидіння, і важить зовсім небагато, на відміну від абсолютно нового гібриду M5. Ці особливі якості поставили E28 у розмову про найкращий седан усіх часів.

Майк Берроуз, який керує YouTube-каналом Stanceworks, завжди був прихильником шасі E28, створивши кілька символів відродження вінтажних BMW, які почалися в середині 2000-х років.

Під час цього останнього оновлення Майк допомагає відеоменеджеру свого каналу створити E28 за відносно скромний бюджет. У багатьох із вас це розпалить жахливу ностальгію, як і всі найкращі відео про збірку, і змусить багатьох із вас відвідати сайти з оголошеннями у пошуках ідеального бюджетного E28.