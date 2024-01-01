BMW випробує роботів-гуманоїдів на конвеєрі свого заводу

BMW Group вперше досліджує використання людиноподібних роботів у виробництві. Під час випробувального запуску, який тривав кілька тижнів на заводі BMW Group у Спартанбурзі, найновіший людиноподібний робот Figure 02 від каліфорнійської компанії Figure успішно вставив металеві деталі в спеціальні пристосування, які потім були зібрані як частина шасі.

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У той же час використання робота може позбавити співробітників від необхідності виконувати ергономічно незручні та виснажливі завдання. Разом з Figure BMW Group зараз тестує та оцінює, як людиноподібних роботів можна безпечно використовувати в автомобільному виробництві.

«Розробки у сфері робототехніки дуже перспективні. Завдяки раннім тестовим операціям ми зараз визначаємо можливі сфери застосування гуманоїдних роботів у виробництві. Ми хочемо супроводжувати цю технологію від розробки до індустріалізації», — говорить Мілан Неделькович, член правління з виробництва в BMW AG.

Після першого використання в автомобільному виробництві експерти BMW Group і Figure співпрацюють, щоб підготувати Figure для майбутніх застосувань у виробництві та продовжують розробляти роботів на основі отриманих результатів.

«Ми раді представити Figure 02, нашого гуманоїдного робота другого покоління, який нещодавно завершив успішне випробування на заводі BMW Group у Спартанбурзі. «Figure 02» має значні технічні вдосконалення, які дозволяють роботу виконувати широкий спектр складних завдань повністю автономно», — каже Бретт Едкок, засновник і генеральний директор Figure.

За словами каліфорнійської компанії, Figure 02 є найдосконалішим гуманоїдним роботом у світі, доступним на ринку. Поєднання двоногої мобільності та вдосконаленої спритності означає, що Figure 02 ідеально підходить для використання в місцях із фізично важкими, небезпечними або повторюваними процесами, тим самим покращуючи ергономіку та безпеку для співробітників.

Figure 02 може похвалитися втричі більшою обчислювальною потужністю, ніж його попередник, покращеним голосовим зв’язком, кращими камерами, мікрофонами та датчиками, високопродуктивним акумулятором і іншими технологіями.

Робот здатний повністю автономно виконувати завдання, схожі на людські та дворучні, що вимагають різноманітних і динамічних маніпуляцій, складного захоплення та координації обох рук в унісон. Він здатний розміщувати різні складні деталі з точністю, виміряною в міліметрах, і може динамічно ходити, використовуючи ефективність конструкції робота.

Наразі на заводі BMW Group у Спартанбурзі немає роботів зі штучним інтелектом, а також немає чіткого графіка доставки роботів із штучним інтелектом на завод. BMW Group продовжить працювати з Figure для збору даних і можливостей навчання для роботів Figure02.