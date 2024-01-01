BMW обошла Tesla на европейском рынке электрокаров

Впервые в Европе BMW продала больше электрокаров, чем Tesla. Сейчас опубликованы данные за июль, и, по данным аналитической компании JATO Dynamics, в прошлом месяце BMW продала в Европе 14 869 новых электромобилей. В июле компания Tesla продала 14 561 новый электрокар.

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Это означает, что BMW продала на 308 электромобилей больше, чем Tesla. И хотя это достаточно небольшой разрыв, он показывает, насколько немецкий автопроизводитель стал мощным хитером в мире электричек, даже если он продолжает предлагать гибридные, и традиционные варианты.

JATO Dynamics утверждает, что Tesla потерпела небольшой спад в прошлом месяце в Европе, когда упала регистрация как Model Y, так и Model 3. Продажи модели Y упали на 16% до 9544 проданных единиц. Между тем продажи Model 3 упали на 17% до 4694. Эти горки позволили BMW Group подняться на первое место по продажам электромобилей в Европе в июле.

Тем не менее, в июле общее количество продаж электромобилей в Европе упало на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. JATO Dynamics говорит, что это падение, вероятно, произошло из-за отсутствия государственных стимулов и беспокойства относительно стоимости перепродажи – электромобили дешевеют значительно быстрее традиционных авто.

Jato Dynamics отмечает, что в целом европейский рынок вырос на 2% по сравнению с июлем 2023 года до 1,03 млн автомобилей. Пятьдесят четыре процента продаж составляли внедорожники.

Несмотря на то, что Tesla Model Y была самым продаваемым электромобилем в Европе в июле (9544 проданных авто), она значительно уступает самой продаваемой модели Dacia Sandero с 22 398 продажами. За Sandero идут Volkswagen T-Roc с 19 254 проданными и Toyota Yaris Cross с 17 314.