Понад 720 тисяч автівок BMW можуть спалахнути через дефект водяного насоса

Як повідомляє Motor1, за даними Національного управління безпеки дорожнього руху США, компанія BMW отримала повідомлення про пожежу одного з власних автомобілів в Америці. Глибоке вивчення інциденту виявило, що причиною займання стала проводка водяної помпи.

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Інженери BMW виявили дефект електричного роз’єму, пов’язаного з ним. Повідомляється, що ізоляція роз’єму з часом втрачає свою герметичність, що в разі потрапляння вологи на оголені контакти може призвести до короткого замикання.

У хронології відкликання BMW відзначає 18 випадків, коли або скарги, або фактичні пошкодження були результатом проблеми. На щастя, в жодному з цих випадків ніхто не постраждав.

До відкличної кампанії увійшли такі моделі, як:

- Z4 sDrive28i;

- X1 sDrive28i/xDrive28i;

- BMW X3 sDrive28i/xDrive28;

- BMW X4 xDrive28i;

- X5 xDrive 40e;

- 228i, 228xi;

- 328i, 328 xi, 328xi Gran Turismo;

- 428i, 428 xi, 428i xDrive;

- 528, 528i xDrive;

З 4 жовтня власники автівок, що потребують усунення проблеми, зможуть отримати необхідне обслуговування у найближчого дилера.

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BMW перевірить водяний насос й проблемну ізоляцію та замінить їх у разі виявлення будь-яких пошкоджень. Також буде встановлено додатковий захист контактів від потрапляння рідини.