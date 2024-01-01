Офіційно представлено BMW M5 Touring

Офіційно представлено новий BMW M5 Touring. Після довгих місяців очікування автовиробник нарешті розкрив зовнішність моделі. Універсал став дещо важчим за седан. BMW каже, що приріст становить 63 кілограми. Попри це, універсал має рівномірний розподіл ваги майже 50:50, завдяки довшій колісній базі.

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Очевидно, що впізнати універсал можна завдяки високій лінії даху у задній частині та ширшим колісним аркам. Водночас силовий агрегат, трансмісія та налаштування шасі залишились незмінними. M5 Touring використовує такий же гібридний силовий агрегат на базі 4,4-літрового твін-турбо V8 потужністю 585 к.с., що поєднаний з восьмиступеневою КПП M Steptronic, в яку інтегровано електромотор.

Окрім цього, авто має батарею місткістю 18,6 кВт-год, що здатна забезпечити запас ходу на електриці до 67 кілометрів. Новинка здатна досягнути 100 км/год всього за 3,5 секунди, тоді як максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Однак, клієнти можуть підвищити її до 305 км/год завдяки встановленню додаткового опціонального пакета M Driver's Package.

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Багажне відділення M5 Touring має об’єм в 500 літрів, який можна збільшити до 1630 літрів, склавши спинки сидінь заднього ряду у співвідношенні 40:20:40. Попри те, що центральне сидіння можна скласти окремо, є також секція для розміщення довгих предметів, наприклад лиж. Інша частина інтер’єру залишилась без особливих змін і аналогічна тій, що має седан.

BMW обіцяє, що автомобілі надійдуть до дилерів в листопаді цього року. Як і седан, збиратимуть M5 Touring на заводі на заводі BMW Group у Дінгольфінгу. Новинка буде доступна на ринку США, де її базова вартість починатиметься з 121 500 доларів.