Официально представлен BMW M5 Touring

Официально представлен новый BMW M5 Touring. После долгих месяцев ожидания автопроизводитель наконец раскрыл внешность модели. Универсал стал несколько тяжелее седана. BMW говорит, что прирост составляет 63 килограмма. Несмотря на это, универсал имеет равномерное распределение веса почти 50:50, благодаря более длинной колесной базе.

Читайте также: Опциональная адаптивная подвеска есть во всех BMW: за дополнительную плату она лишь разблокируется

Очевидно, что узнать универсал можно благодаря высокой линии крыши в задней части и широким колесным аркам. В то же время силовой агрегат, трансмиссия и настройки шасси остались неизменными. M5 Touring использует такой же гибридный силовой агрегат на базе 4,4-литрового твин-турбо V8 мощностью 585 л.с., который соединен с восьмиступенчатой КПП M Steptronic, в которую интегрирован электромотор.

Кроме этого, авто имеет батарею емкостью 18,6 кВт-ч, что способна обеспечить запас хода на электричестве до 67 километров. Новинка способна достичь 100 км/ч всего за 3,5 секунды, тогда как максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Однако, клиенты могут повысить ее до 305 км/ч благодаря установке дополнительного опционального пакета M Driver's Package.

Также интересно: 105 тысяч автомобилей BMW имеют дефектные стартеры, которые могут вызвать пожар

Багажное отделение M5 Touring имеет объем в 500 литров, который можно увеличить до 1630 литров, сложив спинки сидений заднего ряда в соотношении 40:20:40. Несмотря на то, что центральное сиденье можно сложить отдельно, также секция для размещения длинных предметов, например лыж. Остальная часть интерьера осталась без особых изменений и аналогична той, что имеет седан.

BMW обещает, что автомобили поступят к дилерам в ноябре этого года. Как и седан, собирать M5 Touring будут на заводе на заводе BMW Group в Дингольфинге. Новинка будет доступна на рынке США, где ее базовая стоимость будет начинаться с 121 500 долларов.