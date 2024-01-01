BMW объединяется с Toyota чтобы сделать водородный автомобиль

Поскольку автомобиль будет запущен через четыре года, BMW воздерживается от вдавания в подробности. Однако известно, что водородная модель будет версией существующего продукта. Последний водородный проект Мюнхена базируется на X5.

Читайте также: BMW и Toyota расширяют партнерство в сфере водородных технологий

Учитывая это, логика подсказывает нам, что водородный внедорожник не будет серийной версией iX5, изображенного здесь. Это поколение авто уже во второй половине жизненного цикла. К 2028 году его заменит автомобиль следующего поколения.

Какую бы форму он не принял, BMW обязуется продавать оригинальный продукт, который останется верным бренду, а не переделанной Toyota. Естественно, последний работает над собственными автомобилями, которые будут использовать технологию водородных топливных элементов, разработанную вместе со своим баварским партнером. Между тем стоит отметить, что топливные элементы, которые входят в iX5 Hydrogen, поставляет Toyota.

Внедорожник с нулевым уровнем выбросов является частью испытательного парка из менее чем 100 единиц, изготовленных в Спартанбурге и модифицированных на пилотном заводе в Мюнхене. Именно здесь iX5 мощностью 396 лошадиных сил получает пару водородных баков на 700 бар, изготовленных из армированного углеродным волокном пластика (CFRP). Оба вмещают шесть килограммов водорода для диапазона WLTP 313 миль (500 км). Чтобы заправить автомобиль, нужно три-четыре минуты, то есть примерно столько же, сколько бензиновый или дизельный X5.

При условии, что первый водородный автомобиль BMW будет основан на следующем поколении X5, он будет базироваться на той же платформе CLAR, что и версии газ/дизель/гибрид. Есть сообщения, что BMW также может выпустить обычный электромобиль с аккумуляторами на той же архитектуре, что и остальные модели X5. Предполагается, что следующий X5 поступит в производство во второй половине 2026 года и должен включать версии BEV с первого дня.

Для кого-то это может быть неожиданностью, но BMW активно участвует в разработке водородных автомобилей с 1979 года. Все началось с 520h с двигателем внутреннего сгорания, модифицированным для работы на водороде. Системой, которую позже повторили с V-12, оснащали седаны E38 и E65 в течение 2000-х годов. Однако, работа над водородными ДВС была прекращена, поскольку маркетологи предпочли сосредоточиться на электромобилях.