BMW и Toyota расширяют партнерство в сфере водородных технологий

Как сообщает Carscoops, BMW планирует выпустить несколько водородных моделей к концу десятилетия, поскольку рост продаж электромобилей замедляется. Сообщается, что немецкий бренд планирует начать производство водородного X5 в ближайшие годы.

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Сейчас большинство автопроизводителей делает ставку на электромобили и гибриды, тогда как Toyota и BMW одни из немногих, кто продолжает развивать гибридные технологии. Ожидается, что новое соглашение о сотрудничестве будет заключено в начале сентября.

Инсайдеры сообщают, что в рамках сотрудничества Toyota будет поставлять BMW более важные водородные компоненты, включая баки и топливные системы. В то же время, систему привода BMW будет производить собственными силами. В 2023 году BMW запустила пилотный парк водородных iX5.

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Ожидается, что тесное сотрудничество с Toyota позволит немецкому автопроизводителю значительно снизить затраты на разработку серийной водородной версии кроссовера. Кроме этого, предполагается, что партнерство между Toyota и BMW будет включать сотрудничество в разработке и развертывании усовершенствованной инфраструктуры поставки водорода по всей Европе. Детали соглашения будут объявлены 5 сентября.